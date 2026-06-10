Os famosos treinadores consolidaram seu lugar entre os melhores do futebol atual. Enrique conquistou recentemente seu segundo título da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain e o terceiro de sua carreira, tendo vencido a competição anteriormente com o Barcelona.

Com isso, ele passa a integrar um seleto clube de grandes nomes do futebol, que inclui Guardiola, que também ostenta três títulos conquistados em suas passagens pelo Barça e pelo Manchester City. Além disso, Guardiola encerrou recentemente uma era histórica de 10 anos no City, durante a qual o clube conquistou todos os troféus possíveis. Clemente orgulhosamente atribuiu a posição atual do time no auge absoluto do futebol europeu ao tempo que eles passaram em seus elencos.