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"Eu ensinei a eles o que não fazer!" - Pep Guardiola e Luis Enrique são considerados "os melhores do mundo", enquanto o antigo mentor se atribui o mérito pelas conquistas dos treinadores do Manchester City e do PSG
Dominando o cenário europeu
Os famosos treinadores consolidaram seu lugar entre os melhores do futebol atual. Enrique conquistou recentemente seu segundo título da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain e o terceiro de sua carreira, tendo vencido a competição anteriormente com o Barcelona.
Com isso, ele passa a integrar um seleto clube de grandes nomes do futebol, que inclui Guardiola, que também ostenta três títulos conquistados em suas passagens pelo Barça e pelo Manchester City. Além disso, Guardiola encerrou recentemente uma era histórica de 10 anos no City, durante a qual o clube conquistou todos os troféus possíveis. Clemente orgulhosamente atribuiu a posição atual do time no auge absoluto do futebol europeu ao tempo que eles passaram em seus elencos.
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Atribuir a si mesmo o mérito pelo melhor
Quando questionado sobre quem seriam os melhores treinadores do futebol moderno, o ex-técnico do Athletic Club não hesitou em citar os homens que já treinou, considerando Guardiola, Enrique e o técnico da seleção espanhola, De la Fuente, como os melhores em suas áreas. Ele associou com orgulho a glória atual deles ao tempo que passaram se formando sob sua supervisão na seleção nacional.
Clemente declarou com confiança: “Para mim, os dois melhores são Luis Enrique e Pep. E agora ‘Luisito’ de la Fuente, os três. Os três passaram pelas minhas mãos, algo que eu devo ter lhes ensinado.”
Aprendendo com os erros do passado
O ex-técnico da Espanha explicou em detalhes exatamente que tipo de sabedoria transmitiu aos seus principais pupilos. Em vez de se concentrar em táticas complexas, suas lições baseavam-se, surpreendentemente, em realidades duras e na resiliência emocional. Clemente explicou seu estilo único de orientação, afirmando: “Ensinei-lhes duas coisas: primeiro, o que não devem fazer, pois já sabem qual resultado isso traz; e, segundo, riam o máximo que puderem, porque vão tirar o sorriso de seus lábios.”
Com De la Fuente, vencedor da Euro 2024, alcançando sucesso com a seleção nacional, e tanto Enrique quanto Guardiola conquistando continuamente grandes competições, seus ex-jogadores claramente absorveram os conselhos essenciais fornecidos por seu mentor.
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O que vem por aí para o trio espanhol?
À medida que a nova temporada se aproxima, os três treinadores enfrentam realidades diferentes. Enquanto se espera que Guardiola recupere o fôlego e descanse um pouco após deixar seu clube neste verão, Enrique pretende dar continuidade ao seu triunfo na Liga dos Campeões com o PSG.
Enquanto isso, De la Fuente está ocupado preparando a seleção espanhola para a Copa do Mundo.