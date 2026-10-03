AFP
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'Eu disse isso quatro vezes!' - Zinedine Zidane fica impressionado com o 'muito bom' Jeremy Jacquet, do Liverpool, após atuação incrível pela França
Jacquet brilha no cenário internacional
A contratação de verão de £ 60 milhões fez sua estreia pela seleção principal na segunda-feira, ajudando a França a garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa e sem sofrer gols contra a Bélgica. Ele manteve seu lugar no time titular para a primeira partida de Zidane em casa no comando, entregando outra atuação segura no coração da defesa.
A França acabou empatando por 1 a 1 com a Itália nesse segundo jogo. A cobrança de falta espetacular de Michael Olise foi anulada por um chute desviado de Alessandro Bastoni, mas Jacquet seguiu como um dos destaques. O jogador de 21 anos comandou a linha defensiva, vencendo quatro duelos, fazendo recuperações cruciais e completando 79 de suas 80 tentativas de passe.
- Getty Images Sport
"Eu disse isso quatro vezes!"
Apesar do resultado frustrante contra a Itália, Zidane ficou empolgado com seu jovem zagueiro. O técnico da França destacou a coragem e a solidez defensiva do defensor do Liverpool, maravilhado com sua capacidade de sair jogando desde a defesa.
"Muito bem. Muito, muito bem", disse Zidane aos repórteres. "Corajoso. Ele não teve medo de sair bastante da linha defensiva. Muito bem nos duelos. Ele foi, mais uma vez, muito bem. Eu disse isso quatro vezes!"
O próprio Jacquet também ficou igualmente satisfeito com sua rápida transição para o futebol internacional principal, depois de anteriormente ter sido presença constante nas categorias de base. "Melhor do que eu imaginava", disse sobre a experiência. "Treinar com todos esses grandes jogadores é simplesmente um grande prazer. Estou apenas tentando aproveitar ao máximo cada momento."
Disciplina tática na pressão alta
A integração sem dificuldades de Jacquet ao time francês se deve à sua inteligência tática e à disposição para seguir instruções rígidas do treinador. Atuar em uma linha defensiva alta é uma tarefa exigente, mas o jovem executou com perfeição o sistema de pressão agressiva de Zidane contra a Itália.
"Foi uma instrução do treinador", explicou Jacquet. "Ele me pediu para pressionar bem alto no campo e não olhar para trás. Eu apenas estava seguindo essa instrução... Estou bem feliz. Não sinto nenhuma pressão. Só estou jogando o meu futebol."
Essa falta de medo já fez dele uma peça crucial em nível de clube. Sob o comando do técnico do Liverpool, Andoni Iraola, Jacquet rapidamente formou uma parceria confiável com Virgil van Dijk, sendo titular em seis dos sete primeiros jogos do Liverpool após sua muito aguardada transferência do Rennes.
- Getty Images Sport
Teste de Haaland à vista
A França encerra sua pausa internacional recebendo a Bélgica na próxima segunda-feira, quando Jacquet espera conquistar sua terceira convocação consecutiva. No entanto, um desafio ainda maior surge no horizonte quando o futebol doméstico for retomado.
O Liverpool está programado para receber o líder da Premier League, o Manchester City, em Anfield, em 11 de outubro. Jacquet terá a missão de neutralizar Erling Haaland enquanto o time de Iraola tenta se tornar o primeiro nesta temporada a tirar pontos do pressionado time de Enzo Maresca.
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