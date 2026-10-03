Apesar do resultado frustrante contra a Itália, Zidane ficou empolgado com seu jovem zagueiro. O técnico da França destacou a coragem e a solidez defensiva do defensor do Liverpool, maravilhado com sua capacidade de sair jogando desde a defesa.

"Muito bem. Muito, muito bem", disse Zidane aos repórteres. "Corajoso. Ele não teve medo de sair bastante da linha defensiva. Muito bem nos duelos. Ele foi, mais uma vez, muito bem. Eu disse isso quatro vezes!"

O próprio Jacquet também ficou igualmente satisfeito com sua rápida transição para o futebol internacional principal, depois de anteriormente ter sido presença constante nas categorias de base. "Melhor do que eu imaginava", disse sobre a experiência. "Treinar com todos esses grandes jogadores é simplesmente um grande prazer. Estou apenas tentando aproveitar ao máximo cada momento."



