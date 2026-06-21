O motivo da irritação de Faes: seu lateral-direito, Wilfried Singo (25), sofreu uma lesão na coxa aos 80 minutos, durante uma disputa com o lateral-esquerdo da seleção alemã, Nathaniel Brown (23), na linha lateral.
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"Eu disse a ele para continuar sendo modesto": o técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, reclama da "falta de fair play" de um jogador da seleção alemã
O craque do Galatasaray levantou o braço e mandou a bola para fora, além da linha. Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi substituído. Singo cobriu o rosto com a camisa; provavelmente, ele derramou lágrimas ao perceber que havia sofrido uma lesão mais grave.
Enquanto isso, Brown cobrou o lateral e decidiu não lançar a bola de volta para um jogador da Costa do Marfim, mas sim iniciar diretamente um ataque alemão. Isso não agradou nem um pouco a Fae.
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Emerse Fae fica irritada com Nathaniel Brown
Fae reagiu com firmeza, chamando o zagueiro do Eintracht Frankfurt à parte após o fim da partida: “Eu disse a ele para continuar sendo humilde”, explicou mais tarde, e acrescentou: “Gostaríamos que eles tivessem devolvido a bola quando Singo se machucou. Eles são uma grande nação do futebol, e nós os tomamos como exemplo; por isso, fiquei decepcionado com a falta de fair play deles.”
Naquele momento, o placar estava em 1 a 1. O capitão da Costa do Marfim, Franck Kessie (29), abriu o placar para os africanos no primeiro tempo. O atacante alemão Deniz Undav (29), que entrou como reserva, primeiro marcou o gol de empate e, na prorrogação, também marcou o gol da vitória para os favoritos.
Com a vitória no final da partida e o empate sem gols entre Equador e Curaçao na partida paralela do Grupo E, a Alemanha está confirmada como campeã do grupo.
A Costa do Marfim, o Equador e Curaçao ainda disputam o segundo e o terceiro lugares. Mesmo que o Equador vença a Alemanha na última rodada da fase de grupos, basta um empate da Costa do Marfim contra Curaçao para garantir o segundo lugar, já que venceu o confronto direto contra o Equador, com o qual ficaria empatada em pontos.
- Getty Images Sport
A seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026
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