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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Eu disse a ele para continuar sendo modesto": o técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, reclama da "falta de fair play" de um jogador da seleção alemã

Copa do Mundo
Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
N. Brown
E. Fae
W. Singo

O técnico da seleção nacional, Emerse Fae (42), criticou a conduta da Alemanha durante uma jogada na fase final da partida, após a derrota da Costa do Marfim por 1 a 2 para a Alemanha no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.

O motivo da irritação de Faes: seu lateral-direito, Wilfried Singo (25), sofreu uma lesão na coxa aos 80 minutos, durante uma disputa com o lateral-esquerdo da seleção alemã, Nathaniel Brown (23), na linha lateral.

  • O craque do Galatasaray levantou o braço e mandou a bola para fora, além da linha. Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi substituído. Singo cobriu o rosto com a camisa; provavelmente, ele derramou lágrimas ao perceber que havia sofrido uma lesão mais grave.

    Enquanto isso, Brown cobrou o lateral e decidiu não lançar a bola de volta para um jogador da Costa do Marfim, mas sim iniciar diretamente um ataque alemão. Isso não agradou nem um pouco a Fae.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae fica irritada com Nathaniel Brown

    Fae reagiu com firmeza, chamando o zagueiro do Eintracht Frankfurt à parte após o fim da partida: “Eu disse a ele para continuar sendo humilde”, explicou mais tarde, e acrescentou: “Gostaríamos que eles tivessem devolvido a bola quando Singo se machucou. Eles são uma grande nação do futebol, e nós os tomamos como exemplo; por isso, fiquei decepcionado com a falta de fair play deles.”

    Naquele momento, o placar estava em 1 a 1. O capitão da Costa do Marfim, Franck Kessie (29), abriu o placar para os africanos no primeiro tempo. O atacante alemão Deniz Undav (29), que entrou como reserva, primeiro marcou o gol de empate e, na prorrogação, também marcou o gol da vitória para os favoritos.

    Com a vitória no final da partida e o empate sem gols entre Equador e Curaçao na partida paralela do Grupo E, a Alemanha está confirmada como campeã do grupo.

    A Costa do Marfim, o Equador e Curaçao ainda disputam o segundo e o terceiro lugares. Mesmo que o Equador vença a Alemanha na última rodada da fase de grupos, basta um empate da Costa do Marfim contra Curaçao para garantir o segundo lugar, já que venceu o confronto direto contra o Equador, com o qual ficaria empatada em pontos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026

    CargoNomeClube
    GoleiroYahia FofanaCaykur Rizespor
    GolMohamed KoneRoyal Charleroi SC
    GolAlban LafontPanathinaikos F.C.
    DefesaEmmanuel AgbadouBeşiktaş
    DefesaClement AkpaAJ Auxerre
    DefesaOusmane DiomandeSporting CP
    DefesaGuela DoueRC Strasbourg
    DefesaGhislain KonanGil Vicente
    DefesaOdilon KossounouAtalanta
    DefesaWilfried SingoGalatasaray
    DefesaEvan NdickaAS Roma
    Meio-campoSeko FofanaFC Porto
    Meio-campistaParfait GuiagonSporting Charleroi
    Meio-campistaChrist Inao OulaiTrabzonspor
    Meio-campoFranck KessieAl-Ahli
    Meio-campistaIbrahim SangareNottingham Forest
    Meio-campistaJean-Mickael SeriNK Maribor
    AtaqueSimon AdingraAS Mônaco
    AtaqueAnge-Yoan BonnyInter de Milão
    AtaqueAmad DialloManchester United
    AtaqueOumar DiakiteCercle Bruges
    AtaqueYan DiomandeRB Leipzig
    AtaqueEvann GuessandCrystal Palace
    AtaqueNicolas PépéVillarreal
    AtaqueBazoumana TouréTSG Hoffenheim
    AtaqueElye WahiOGC Nice
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