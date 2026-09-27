A partida poderia ter contado uma história bem diferente para os comandados de Tuchel se os momentos decisivos tivessem sido a seu favor. Harry Kane havia colocado a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 antes do intervalo, mas a noite do capitão azedou quando ele desperdiçou um pênalti crucial no segundo tempo. Um escorregão no momento decisivo fez a bola sair pela linha de fundo, e o momento do jogo mudou quase imediatamente. Alex Baena empatou o placar antes de Oyarzabal marcar no fim e partir os corações ingleses mais uma vez, provando que a Espanha tem um poder de decisão que os donos da casa atualmente não têm nos maiores confrontos.

Gordon seguiu desafiador apesar do resultado, insistindo que os detalhes do jogo não refletiam um abismo técnico. Em entrevista à ITV Sport, ele afirmou: "Não acho que exista uma diferença [para a Espanha], sinto que estamos logo ali. Podemos ganhar esse jogo com muita facilidade. Se o pênalti entra, podemos seguir em frente e vencer a partida. Olhando em retrospecto, é sempre fácil dizer isso. Mas me senti bem no jogo. Não acho que exista uma diferença e acho que, se jogássemos contra eles na final, eu teria me sentido confiante. Estar confiante nem sempre se traduz em vitória, mas acho que vocês viram aqui esta noite que somos uma grande equipe."