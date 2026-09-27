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'Eu discordo!' - Roy Keane rebate afirmação de Anthony Gordon de que a Inglaterra está no mesmo nível da campeã da Copa do Mundo, Espanha
Keane rejeita avaliação otimista de Gordon
Após uma noite dramática em Wembley, na qual a Espanha virou o jogo para vencer, o ponta do Barcelona Anthony Gordon mostrou confiança sobre a posição da Inglaterra no futebol mundial. O ex-jogador do Everton, que marcou um belo gol de empate na noite, sugeriu que a Inglaterra agora atua no mesmo patamar tático e técnico da equipe de Luis de la Fuente. No entanto, Roy Keane, falando em seu papel de comentarista da ITV Sport, esteve longe de se convencer pela lógica do atacante e apontou a recente coleção de títulos da Espanha como a prova definitiva da diferença entre as duas seleções.
Keane fez uma análise caracteristicamente direta da situação, deixando claro que confiança não significa necessariamente qualidade. Respondendo ao atacante da Inglaterra, Keane disse à ITV Sport: 'Discordo de Gordon, acho que existe uma diferença. Acho que existe, obviamente [a Espanha é] campeã mundial, campeã europeia.' Os comentários do irlandês reforçaram uma noite em que a Inglaterra mostrou lampejos de brilho, mas acabou falhando diante de uma seleção espanhola que parece ter uma vantagem psicológica e técnica em momentos de alta pressão, especialmente depois de Mikel Oyarzabal repetir o heroísmo da final da Euro 2024 para marcar o gol da vitória.
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As oportunidades desperdiçadas da Inglaterra em Wembley
A partida poderia ter contado uma história bem diferente para os comandados de Tuchel se os momentos decisivos tivessem sido a seu favor. Harry Kane havia colocado a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 antes do intervalo, mas a noite do capitão azedou quando ele desperdiçou um pênalti crucial no segundo tempo. Um escorregão no momento decisivo fez a bola sair pela linha de fundo, e o momento do jogo mudou quase imediatamente. Alex Baena empatou o placar antes de Oyarzabal marcar no fim e partir os corações ingleses mais uma vez, provando que a Espanha tem um poder de decisão que os donos da casa atualmente não têm nos maiores confrontos.
Gordon seguiu desafiador apesar do resultado, insistindo que os detalhes do jogo não refletiam um abismo técnico. Em entrevista à ITV Sport, ele afirmou: "Não acho que exista uma diferença [para a Espanha], sinto que estamos logo ali. Podemos ganhar esse jogo com muita facilidade. Se o pênalti entra, podemos seguir em frente e vencer a partida. Olhando em retrospecto, é sempre fácil dizer isso. Mas me senti bem no jogo. Não acho que exista uma diferença e acho que, se jogássemos contra eles na final, eu teria me sentido confiante. Estar confiante nem sempre se traduz em vitória, mas acho que vocês viram aqui esta noite que somos uma grande equipe."
Diferenças táticas e controle de posse de bola
A derrota destacou as dificuldades contínuas da Inglaterra para ditar o ritmo por meio da posse de bola contra adversários de alto nível, apesar da ameaça nos contra-ataques. Atualmente disputando o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações ao lado de Croácia e República Tcheca, a equipe de Tuchel precisa se reorganizar rapidamente enquanto se prepara para enfrentar a República Tcheca em seu próximo compromisso, na terça-feira.
Refletindo sobre essas nuances táticas na zona mista após a partida, Gordon disse à Sky Sports News: "O que eu disse no meio da semana era principalmente sobre eles, sobre como controlam, e eles são incríveis nisso; são os melhores. Isso não significa que nós não sejamos bons nisso; nós somos bons. Só não somos tão bons quanto eles, na minha opinião. Mas somos melhores em outras coisas. Acho que meu gol resumiu isso. Como fomos diretos, quão rápido fomos de um gol ao outro. Era disso que eu estava falando, desse estilo de jogo direto. Que também é caprichado e organizado, só que do nosso jeito inglês."
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Caminhada do time de Tuchel na Liga das Nações continua
Depois do confronto de terça-feira com a República Tcheca, a Inglaterra dará sequência à sua janela internacional com uma viagem para enfrentar a Croácia em 3 de outubro, antes de receber a República Tcheca no jogo de volta em 6 de outubro. Após garantir o retorno à elite depois de uma passagem pela Liga B na temporada passada, a Inglaterra busca recuperar o embalo em uma competição na qual sua melhor campanha segue sendo o terceiro lugar na edição inaugural de 2018-19.
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