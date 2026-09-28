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Adhe Makayasa
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'Eu desviaria o olhar!' - Ivan Rakitic admite que ainda não consegue assistir aos melhores momentos da dolorosa derrota da Croácia para a França na final da Copa do Mundo de 2018

I. Rakitic
Croácia
França x Croácia
França
Copa do Mundo

O ex-meio-campista da Croácia Ivan Rakitic confessou que ainda não consegue se obrigar a assistir a qualquer imagem da derrota para a França na final da Copa do Mundo de 2018. O ex-maestro do meio-campo insistiu que, embora a dor em Moscou ainda seja forte demais para revisitar, o elenco sentiu um imenso orgulho por conquistar a admiração mundial para seu país azarão.

  • Ex-meio-campista relembra a decepção em Moscou

    Rakitic relembrou a dolorosa memória da derrota da Croácia por 4 a 2 para a França na final da Copa do Mundo de 2018, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Atuando os 90 minutos completos no meio-campo, ele foi peça fundamental da equipe croata que fez história ao chegar pela primeira vez a uma final no cenário mundial. Ainda assim, apesar de uma campanha notável com três viradas consecutivas no mata-mata, Rakitic admitiu que ficar aquém no último obstáculo deixou uma cicatriz profunda que ele ainda se recusa a revisitar.

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    "Não assisti a um único clipe"

    Falando em um evento promocional de "Meet, Greet & Table Football" em Sevilha, antes do duelo da Croácia com a Espanha, o ex-capitão do Sevilla falou sobre a dor que ainda permanece. Reconhecendo que a derrota ainda é dolorosa demais, Rakitic disse, como citado pelo veículo espanhol MARCA: "Foi duro. Até hoje, não assisti a um único vídeo daquela final e, se você colocasse agora, eu viraria o rosto."

  • Conquistas de azarões trazem enorme orgulho

    Apesar do arrependimento persistente por ter deixado escapar o maior prêmio do futebol internacional, Rakitic destacou que chegar à grande final já foi um feito extraordinário para uma nação com menos de quatro milhões de habitantes.

    Ao relembrar o respeito generalizado que a Croácia conquistou da comunidade global do futebol, Rakitic acrescentou: "Dez minutos depois de perder, sentimos um orgulho imenso porque a Croácia não é a Espanha; é muito pequena, com uma população que nem chega a quatro milhões, mas alcançamos algo especial: até conquistamos o coração e o respeito de tantas pessoas na França.

    "Recebi mensagens de todo o mundo, embora eu preferisse muito mais erguer o troféu."

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  • imago-sport-1083846486.jpgZUMA Press Wire

    Teste de alto nível na Liga das Nações pela frente

    A Croácia agora se prepara para enfrentar a Espanha no Ramón Sánchez-Pizjuán, na noite de terça-feira, em sua mais recente partida do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa. O time de Slaven Bilic mira os três pontos para ultrapassar a Espanha na liderança do grupo, depois de vencer a Tchéquia por 2 a 1 na estreia. O duro confronto na Andaluzia vai testar a força dos Vatreni antes de disputar seus outros dois jogos no restante desta Data Fifa.

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