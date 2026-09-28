Bildbyran
Traduzido por
'Eu desviaria o olhar!' - Ivan Rakitic admite que ainda não consegue assistir aos melhores momentos da dolorosa derrota da Croácia para a França na final da Copa do Mundo de 2018
Ex-meio-campista relembra a decepção em Moscou
Rakitic relembrou a dolorosa memória da derrota da Croácia por 4 a 2 para a França na final da Copa do Mundo de 2018, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Atuando os 90 minutos completos no meio-campo, ele foi peça fundamental da equipe croata que fez história ao chegar pela primeira vez a uma final no cenário mundial. Ainda assim, apesar de uma campanha notável com três viradas consecutivas no mata-mata, Rakitic admitiu que ficar aquém no último obstáculo deixou uma cicatriz profunda que ele ainda se recusa a revisitar.
- AFP
"Não assisti a um único clipe"
Falando em um evento promocional de "Meet, Greet & Table Football" em Sevilha, antes do duelo da Croácia com a Espanha, o ex-capitão do Sevilla falou sobre a dor que ainda permanece. Reconhecendo que a derrota ainda é dolorosa demais, Rakitic disse, como citado pelo veículo espanhol MARCA: "Foi duro. Até hoje, não assisti a um único vídeo daquela final e, se você colocasse agora, eu viraria o rosto."
Conquistas de azarões trazem enorme orgulho
Apesar do arrependimento persistente por ter deixado escapar o maior prêmio do futebol internacional, Rakitic destacou que chegar à grande final já foi um feito extraordinário para uma nação com menos de quatro milhões de habitantes.
Ao relembrar o respeito generalizado que a Croácia conquistou da comunidade global do futebol, Rakitic acrescentou: "Dez minutos depois de perder, sentimos um orgulho imenso porque a Croácia não é a Espanha; é muito pequena, com uma população que nem chega a quatro milhões, mas alcançamos algo especial: até conquistamos o coração e o respeito de tantas pessoas na França.
"Recebi mensagens de todo o mundo, embora eu preferisse muito mais erguer o troféu."
- ZUMA Press Wire
Teste de alto nível na Liga das Nações pela frente
A Croácia agora se prepara para enfrentar a Espanha no Ramón Sánchez-Pizjuán, na noite de terça-feira, em sua mais recente partida do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa. O time de Slaven Bilic mira os três pontos para ultrapassar a Espanha na liderança do grupo, depois de vencer a Tchéquia por 2 a 1 na estreia. O duro confronto na Andaluzia vai testar a força dos Vatreni antes de disputar seus outros dois jogos no restante desta Data Fifa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.