Riquelme havia anunciado que, caso fosse eleito, pretendia trazer o craque Erling Haaland e o craque do meio-campo Rodri, do Manchester City, para a capital espanhola. Seguiram-se negativas indignadas por parte do Manchester City e também do pai de Haaland, Alf-Inge. Em entrevista ao jornal esportivo espanhol *as*, o candidato respondeu agora a essas críticas.
Traduzido por
"Eu dei uma garantia pessoal": a próxima declaração do candidato à presidência do Real Madrid chama a atenção em relação às suas promessas sobre transferências
"Bem, isso faz parte do jogo. É preciso proteger o jogador; já tínhamos discutido isso antes e depois. E também com Pablo Barquero, o assessor do Rodri. A situação do Rodri é diferente da do Haaland, que tem uma cláusula", disse Riquelme.
Com isso, o empresário reforça que, nos bastidores, já estavam sendo tecidos planos concretos. Na Espanha, porém, promessas pomposas de transferências antes das eleições nos clubes são tradicionalmente parte do bom tom.
Exemplos históricos, como a contratação de Luís Figo em 2000 pelo atual presidente Florentino Pérez, mostram que tais anúncios podem decidir eleições. No entanto, muitos observadores e sócios encaram os anúncios atuais de Riquelme com bastante ceticismo e os classificam como clássicos presentes eleitorais, em última análise insustentáveis.
- Getty Images
Riquelme se pronuncia sobre a promessa de transferência
Para rebater a acusação de falta de credibilidade, Riquelme voltou a se pronunciar. Ele parece querer ser levado a sério a qualquer custo e, para isso, está colocando em jogo seu próprio patrimônio.
“Não vou colocar em risco nem minha reputação pessoal nem profissional. Dei uma fiança, uma garantia pessoal de que, caso não cumpra uma dessas promessas, pagarei pessoalmente a contribuição dos 100 mil sócios do Real Madrid, e isso está autenticado em cartório”, afirmou ele.
Florentino Pérez planeja uma mega-contratação no Real Madrid
Segundo informações do jornal “as”, esse compromisso juridicamente vinculativo refere-se a um montante total de 15 milhões de euros. Portanto, caso Riquelme triunfe no domingo e, em seguida, não consiga apresentar Haaland e Rodri com a camisa branca, os titulares de ingressos para a temporada e os sócios do Real Madrid não precisariam pagar um centavo sequer pela sua anuidade no próximo ano — a conta seria cobrada diretamente do presidente em exercício na época.
Perez, por sua vez, anunciou agora ao programa de TV Horizonte uma oferta recorde por uma estrela mundial. Concretamente, Perez anunciou que o clube apresentará uma oferta impressionante no valor de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”.
No entanto, segundo Pérez, o alvo de desejo em questão não é Haaland. Pérez explicou: “Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um grande clube da Liga dos Campeões por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”
- Getty Images Sport
As transferências recordes do Real Madrid
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campista Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo FC Chelsea 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Monaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jovic Ataque Eintracht Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros