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Enrique RiquelmeGetty Images
Jochen Tittmar

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"Eu dei uma garantia pessoal": a próxima declaração do candidato à presidência do Real Madrid chama a atenção em relação às suas promessas sobre transferências

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E. Haaland

Na acirrada disputa pela presidência do Real Madrid, o azarão Enrique Riquelme rebate as negativas do Manchester City e da equipe de Erling Haaland com uma declaração de guerra sem precedentes.

Riquelme havia anunciado que, caso fosse eleito, pretendia trazer o craque Erling Haaland e o craque do meio-campo Rodri, do Manchester City, para a capital espanhola. Seguiram-se negativas indignadas por parte do Manchester City e também do pai de Haaland, Alf-Inge. Em entrevista ao jornal esportivo espanhol *as*, o candidato respondeu agora a essas críticas.

  • "Bem, isso faz parte do jogo. É preciso proteger o jogador; já tínhamos discutido isso antes e depois. E também com Pablo Barquero, o assessor do Rodri. A situação do Rodri é diferente da do Haaland, que tem uma cláusula", disse Riquelme.

    Com isso, o empresário reforça que, nos bastidores, já estavam sendo tecidos planos concretos. Na Espanha, porém, promessas pomposas de transferências antes das eleições nos clubes são tradicionalmente parte do bom tom. 

    Exemplos históricos, como a contratação de Luís Figo em 2000 pelo atual presidente Florentino Pérez, mostram que tais anúncios podem decidir eleições. No entanto, muitos observadores e sócios encaram os anúncios atuais de Riquelme com bastante ceticismo e os classificam como clássicos presentes eleitorais, em última análise insustentáveis.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Riquelme se pronuncia sobre a promessa de transferência

    Para rebater a acusação de falta de credibilidade, Riquelme voltou a se pronunciar. Ele parece querer ser levado a sério a qualquer custo e, para isso, está colocando em jogo seu próprio patrimônio.

    “Não vou colocar em risco nem minha reputação pessoal nem profissional. Dei uma fiança, uma garantia pessoal de que, caso não cumpra uma dessas promessas, pagarei pessoalmente a contribuição dos 100 mil sócios do Real Madrid, e isso está autenticado em cartório”, afirmou ele.

  • Florentino Pérez planeja uma mega-contratação no Real Madrid

    Segundo informações do jornal “as”, esse compromisso juridicamente vinculativo refere-se a um montante total de 15 milhões de euros. Portanto, caso Riquelme triunfe no domingo e, em seguida, não consiga apresentar Haaland e Rodri com a camisa branca, os titulares de ingressos para a temporada e os sócios do Real Madrid não precisariam pagar um centavo sequer pela sua anuidade no próximo ano — a conta seria cobrada diretamente do presidente em exercício na época. 

    Perez, por sua vez, anunciou agora ao programa de TV Horizonte uma oferta recorde por uma estrela mundial. Concretamente, Perez anunciou que o clube apresentará uma oferta impressionante no valor de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”.

    No entanto, segundo Pérez, o alvo de desejo em questão não é Haaland. Pérez explicou: “Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um grande clube da Liga dos Campeões por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    As transferências recordes do Real Madrid

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Jude BellinghamMeio-campistaBorussia Dortmund2023127 milhões de euros
    Eden HazardMeio-campoFC Chelsea2019120,8 milhões de euros
    Gareth BaleAtaqueTottenham Hotspur2013101 milhões de euros
    Cristiano RonaldoAtaqueManchester United200994 milhões de euros
    Aurelien TchouameniMeio-campoAS Monaco202280 milhões de euros
    Zinedine ZidaneMeio-campoJuventus200177,5 milhões de euros
    James RodríguezMeio-campoAS Mônaco201475 milhões de euros
    KakáMeio-campoAC Milan200967 milhões de euros
    Luka JovicAtaqueEintracht Frankfurt201963 milhões de euros
    Dean HuijsenDefesaAFC Bournemouth202462,5 milhões de euros