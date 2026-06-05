"Eu dei uma garantia pessoal": a próxima declaração do candidato à presidência do Real Madrid chama a atenção em relação às suas promessas sobre transferências

"Bem, isso faz parte do jogo. É preciso proteger o jogador; já tínhamos discutido isso antes e depois. E também com Pablo Barquero, o assessor do Rodri. A situação do Rodri é diferente da do Haaland, que tem uma cláusula", disse Riquelme.

Com isso, o empresário reforça que, nos bastidores, já estavam sendo tecidos planos concretos. Na Espanha, porém, promessas pomposas de transferências antes das eleições nos clubes são tradicionalmente parte do bom tom.

Exemplos históricos, como a contratação de Luís Figo em 2000 pelo atual presidente Florentino Pérez, mostram que tais anúncios podem decidir eleições. No entanto, muitos observadores e sócios encaram os anúncios atuais de Riquelme com bastante ceticismo e os classificam como clássicos presentes eleitorais, em última análise insustentáveis.