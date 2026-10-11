AFP
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“Eu daria para Harry Kane!”: dirigente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, escolhe seu vencedor da Bola de Ouro em vez de Michael Olise
Hainer aposta em Kane para conquistar a glória individual
O debate sobre quem é o melhor jogador do mundo chegou à Allianz Arena, com o presidente do Bayern de Munique, Hainer, dando uma opinião definitiva sobre qual de seus craques merece a Bola de Ouro. Kane e Olise vivem fases sensacionais na Alemanha, o que levou a pedidos para que ambos sejam considerados para o prêmio.
No entanto, ao ter de escolher entre o capitão da Inglaterra e o ponta francês, Hainer admitiu preferir o atacante veterano, que quebrou inúmeros recordes desde que chegou do Tottenham Hotspur.
Ao falar sobre a disputa interna pelo prêmio, Hainer deixou clara sua avaliação dos dois jogadores. “Tanto Michael Olise quanto Harry Kane merecem ganhar a Bola de Ouro, mas eu a daria a Harry Kane”, disse ao BILD.
- Getty Images Sport
Hainer aposta que Olise conquistará a Bola de Ouro no futuro
O presidente sugeriu que, embora ambos tenham qualidade para ser eleitos os melhores do mundo, a excelência mantida por Kane ao longo dos anos e sua maior experiência podem lhe dar vantagem na votação atual, já que o atacante segue como referência do ataque do Bayern de Munique.
Apesar de escolher o inglês, Hainer fez questão de destacar que o futuro provavelmente pertence ao companheiro francês de Kane. O ex-jogador do Crystal Palace se adaptou à Bundesliga com uma rapidez notável, e a diretoria do clube acredita que é apenas uma questão de tempo até que ele também conquiste o troféu. O dirigente do Bayern esclareceu sua posição: "Michael Olise ainda tem muitos anos pela frente para ganhar a Bola de Ouro."
Confiança no projeto Olise
Além dos prêmios individuais, Hainer comentou a rápida ascensão de Olise, que logo se tornou um dos talentos mais empolgantes do futebol europeu. Alguns comentaristas questionam se a Bundesliga oferece uma vitrine à altura do crescente destaque do jogador, mas o presidente do Bayern foi firme ao defender o nível competitivo do clube. Ele rejeitou a ideia de que o atleta de 24 anos precise ir para outro lugar para alcançar suas maiores ambições.
Hainer ressaltou que Olise está no melhor lugar possível para continuar sua evolução e se tornar um ícone mundial. "Estamos extremamente felizes por ter Olise conosco. Ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo e estou convencido de que pode ganhar a Bola de Ouro um dia, talvez até neste ano", afirmou.
O presidente acrescentou: "Ele se sente muito bem conosco. Pode ganhar títulos com o Bayern e competir no mais alto nível da Europa. Chegamos às semifinais da Champions League e fizemos grandes jogos contra o PSG. É isso que ele procura."
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Firme diante do interesse do Real Madrid
As atuações impressionantes do ponta naturalmente despertaram o interesse de outros clubes, com o Real Madrid frequentemente mencionado como possível destino para o francês. As especulações sobre uma transferência para a capital espanhola cresceram à medida que Olise segue dominando as defesas da Bundesliga. Ao comentar os rumores sobre uma possível saída de Olise, Hainer reafirmou a firmeza do clube: “Estou convencido de que o Bayern de Munique é um clube que não pode ser obrigado a vender seus jogadores, porque tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força.”
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