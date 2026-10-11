O debate sobre quem é o melhor jogador do mundo chegou à Allianz Arena, com o presidente do Bayern de Munique, Hainer, dando uma opinião definitiva sobre qual de seus craques merece a Bola de Ouro. Kane e Olise vivem fases sensacionais na Alemanha, o que levou a pedidos para que ambos sejam considerados para o prêmio.

No entanto, ao ter de escolher entre o capitão da Inglaterra e o ponta francês, Hainer admitiu preferir o atacante veterano, que quebrou inúmeros recordes desde que chegou do Tottenham Hotspur.

Ao falar sobre a disputa interna pelo prêmio, Hainer deixou clara sua avaliação dos dois jogadores. “Tanto Michael Olise quanto Harry Kane merecem ganhar a Bola de Ouro, mas eu a daria a Harry Kane”, disse ao BILD.