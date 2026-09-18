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'Eu costumava assistir ao Barcelona por Messi, agora por Lamine' - Alex Baena faz grande afirmação sobre Yamal e aponta top 3 da Bola de Ouro
O novo Messi em Montjuïc
Em uma avaliação elogiosa da rápida ascensão do jovem de 17 anos, Baena admitiu que seus hábitos como espectador mudaram significativamente por causa das atuações do ponta. O internacional espanhol revelou que acha difícil até mesmo assistir aos jogos do Barcelona se a jovem estrela não estiver em campo, tamanha é a força magnética de seu talento.
"Lamine é o MELHOR jogador do mundo para mim", afirmou Baena enfaticamente ao falar sobre o impacto do cria de La Masia. "Assisti muito a seus treinos neste verão. Ele faz coisas que você não vê nenhum outro jogador profissional fazer. Ele é um dos poucos jogadores cujos jogos eu assisto só para vê-lo... Isso só tinha acontecido comigo com Messi. Eu assisto ao Barça por causa do Lamine. Se ele não joga, é muito difícil para mim assistir."
- Getty Images Sport
Pódio da Bola de Ouro revelado
A conversa inevitavelmente se voltou para premiações individuais, com Baena sendo convidado a apontar os três jogadores que, na visão dele, atualmente estão no topo do esporte. Embora a corrida pela Bola de Ouro frequentemente seja tema de debate intenso, o meio-campista foi claro sobre suas preferências, priorizando talento puro e consistência histórica.
"Meu top 3 da Bola de Ouro? Lamine, Rodri e Messi", confirmou Baena em entrevista compartilhada pela DAZN Futbol. Em seguida, ele explicou o motivo de suas escolhas, acrescentando: "Lamine é o melhor do mundo. Rodri provou isso na Copa do Mundo. E o Messi, com o que está fazendo aos 39 anos, é muito difícil para qualquer jogador fazer o mesmo."
A visão do próprio Yamal sobre prêmios individuais
Curiosamente, o próprio Yamal falou recentemente sobre a mudança na natureza dos prêmios individuais e sobre como os critérios para vencer a Bola de Ouro mudaram na era pós-Messi e Ronaldo. O adolescente expressou a crença de que o prêmio deveria voltar às suas raízes, recompensando os indivíduos com maior talento natural, em vez de simplesmente aqueles que acumulam mais títulos coletivos.
A estrela do Barcelona recentemente criticou os critérios da Bola de Ouro, ao declarar: “Esse prêmio é julgado de uma forma completamente diferente agora. Quando Messi e Cristiano estavam por perto, todo mundo sabia que eles eram os melhores do mundo, e por isso o prêmio ficava restrito aos dois. O problema hoje é que as pessoas agora estão julgando coisas que não têm nada a ver com a Bola de Ouro, como dizer, por exemplo, que o prêmio deveria ir para um jogador do Paris Saint-Germain porque ele venceu a Champions League."
- AFP
Os segredos do centro de treinamento de elite
As percepções de Baena foram particularmente moldadas pelo tempo em que trabalhou ao lado de Yamal durante o período com a seleção. Tendo visto de perto a capacidade do adolescente em ambiente de treino, o astro espanhol ficou impressionado com a qualidade técnica que muitas vezes passa despercebida em meio ao caos em alta velocidade de uma partida competitiva.
"Vi Lamine nos treinos neste ano. Nenhum dos nossos colegas faz o que ele faz. Isso raramente acontece quando você vê um time por causa de um jogador individualmente", acrescentou Baena. Esse sentimento é compartilhado por muitos que veem Yamal como a figura central na tentativa do Barcelona de voltar ao topo.
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