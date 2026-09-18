Em uma avaliação elogiosa da rápida ascensão do jovem de 17 anos, Baena admitiu que seus hábitos como espectador mudaram significativamente por causa das atuações do ponta. O internacional espanhol revelou que acha difícil até mesmo assistir aos jogos do Barcelona se a jovem estrela não estiver em campo, tamanha é a força magnética de seu talento.

"Lamine é o MELHOR jogador do mundo para mim", afirmou Baena enfaticamente ao falar sobre o impacto do cria de La Masia. "Assisti muito a seus treinos neste verão. Ele faz coisas que você não vê nenhum outro jogador profissional fazer. Ele é um dos poucos jogadores cujos jogos eu assisto só para vê-lo... Isso só tinha acontecido comigo com Messi. Eu assisto ao Barça por causa do Lamine. Se ele não joga, é muito difícil para mim assistir."