"Eu consigo imaginar isso": Ralf Schumacher coloca em discussão uma troca espetacular de pilotos na Fórmula 1 envolvendo Max Verstappen

“Max Verstappen disse que, se Lambiase sair, ele também vai embora. Por isso, consigo imaginar que Oscar Piastri venha para a Red Bull e que Max passe para a McLaren, se é que ele vai continuar competindo”, afirmou Schumacher.

Na semana passada, soube-se que Lambiase, engenheiro de corrida e confidente próximo de Verstappen, deixará a Red Bull, no máximo, após o término de seu contrato, válido até 2028, e passará a integrar a equipe da McLaren.

Com a saída do italo-britânico, Verstappen perde, em curtíssimo espaço de tempo, o terceiro companheiro de longa data, depois do chefe de aerodinâmica Adrian Newey (que se transferiu para a Aston Martin) e do consultor de automobilismo Dr. Helmut Marko (que se aposentou da Fórmula 1). O holandês e Lambiase trabalham juntos desde 2016.

Outro indício de uma possível saída em breve da equipe britânico-austríaca é a crise esportiva em que a Red Bull se encontra atualmente. Atrás da Mercedes, da Ferrari e da McLaren, a equipe é, até o momento, claramente apenas a quarta força no grid. O melhor resultado de Verstappen até agora foi um sexto lugar na etapa de abertura em Melbourne, na Austrália; na classificação do Campeonato Mundial, ele ocupa, portanto, apenas a nona posição geral.