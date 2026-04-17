Em vez disso, o especialista da Sky levanta a possibilidade de uma troca espetacular de pilotos entre a Red Bull e a McLaren. Segundo ele, Oscar Piastri poderia deixar seu lugar ao lado do atual campeão mundial Lando Norris, e Verstappen, em troca, passaria para a equipe laranja-papaya.
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"Eu consigo imaginar isso": Ralf Schumacher coloca em discussão uma troca espetacular de pilotos na Fórmula 1 envolvendo Max Verstappen
“Max Verstappen disse que, se Lambiase sair, ele também vai embora. Por isso, consigo imaginar que Oscar Piastri venha para a Red Bull e que Max passe para a McLaren, se é que ele vai continuar competindo”, afirmou Schumacher.
Na semana passada, soube-se que Lambiase, engenheiro de corrida e confidente próximo de Verstappen, deixará a Red Bull, no máximo, após o término de seu contrato, válido até 2028, e passará a integrar a equipe da McLaren.
Com a saída do italo-britânico, Verstappen perde, em curtíssimo espaço de tempo, o terceiro companheiro de longa data, depois do chefe de aerodinâmica Adrian Newey (que se transferiu para a Aston Martin) e do consultor de automobilismo Dr. Helmut Marko (que se aposentou da Fórmula 1). O holandês e Lambiase trabalham juntos desde 2016.
Outro indício de uma possível saída em breve da equipe britânico-austríaca é a crise esportiva em que a Red Bull se encontra atualmente. Atrás da Mercedes, da Ferrari e da McLaren, a equipe é, até o momento, claramente apenas a quarta força no grid. O melhor resultado de Verstappen até agora foi um sexto lugar na etapa de abertura em Melbourne, na Austrália; na classificação do Campeonato Mundial, ele ocupa, portanto, apenas a nona posição geral.
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Max Verstappen vai deixar a Red Bull ou até mesmo a Fórmula 1?
Segundo informações do portal F1-Insider, fica cada vez mais claro que Verstappen não vê mais “nenhum futuro” na RB e que poderá deixar a equipe em breve. Segundo consta, o holandês possui em seu contrato diversas cláusulas de desempenho que facilitariam uma saída antecipada. Caso Verstappen não esteja pelo menos em terceiro lugar na classificação do Mundial até a pausa de verão, ele poderia deixar a equipe no final do ano graças a uma cláusula de saída, afirma a reportagem.
De qualquer forma, há meses circulam rumores de que o piloto de 28 anos gostaria de deixar a Red Bull e quer assinar com outra equipe ou abandonar completamente a Fórmula 1. A Mercedes foi apontada como possível nova empregadora, onde, segundo especulações, George Russell não estaria com a vaga totalmente garantida.
Piastri, por sua vez, ainda tem contrato com a McLaren válido até 2028. O terceiro colocado no campeonato do ano passado também tem sido repetidamente associado a planos de saída nos últimos tempos, já que supostamente se sente tratado de forma injusta dentro da equipe.
Max Verstappen: suas estatísticas de carreira
Título mundial
Participações em corridas
Vitórias
Pole positions
Pódios
Voltas mais rápidas
Pontos no Campeonato Mundial
4
236
71
48
127
37
3456,5