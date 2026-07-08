Getty/GOAL
Traduzido por
“Eu compraria o Michael Olise amanhã” - Ivan Zamorano, lenda do Real Madrid, vê com bons olhos os rumores de uma oferta de € 223 milhões ao Bayern de Munique pela estrela francesa da Copa do Mundo
Interesse do Galáctico na estrela do Bayern
O Real Madrid estaria avaliando uma possível contratação de Olise que poderia alterar radicalmente o panorama do mercado de transferências. Diz-se que o gigante espanhol está preparando uma proposta que não apenas testaria a determinação do Bayern, mas também poderia ameaçar o recorde mundial de transferência de Neymar, de 222 milhões de euros, que já dura há muito tempo. Fontes sugerem que um pacote no valor de cerca de 223 milhões de euros está sendo considerado para garantir os serviços do ex-jogador do Crystal Palace.
O interesse surge após o início explosivo de Olise na Alemanha, onde ele rapidamente se estabeleceu como um dos atacantes mais produtivos do futebol europeu. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é conhecido por seu desejo de reunir os melhores talentos do futebol mundial, e a versatilidade de Olise no ataque o torna um alvo prioritário para os atuais campeões europeus.
- AFP
Um time de ataque dos sonhos para o Real Madrid
Em entrevista ao *Marca*, Zamorano não escondeu sua admiração por um dos maiores talentos do futebol europeu. A lenda chilena, que se tornou um dos favoritos da torcida no Bernabéu entre 1992 e 1996, foi enfático quando questionado sobre possíveis reforços para o mais recente projeto de Pérez. Ao ouvir o nome de Olise, Zamorano deixou clara sua preferência.
“Eu contrataria o Olise amanhã mesmo! E jogaria com o Olise, [Kylian] Mbappé, Vinícius, e traria o Enzo Fernández para colocar no meio-campo. Já temos um lateral-direito, um zagueiro central... então, com isso, teríamos um time excelente”, disse Zamorano.
A necessidade de equilíbrio tático e do poder das superestrelas
O otimismo de Zamorano em relação ao futuro é atenuado por uma avaliação realista das dificuldades recentes da equipe. Depois de acompanhar as dificuldades do clube na temporada 2025-26, ele acredita que o elenco atual precisa encontrar um equilíbrio melhor. Embora a perspectiva de Olise se juntar a Mbappé e Vinícius seja empolgante, o ex-atacante da Inter alertou contra a dependência excessiva do brilhantismo individual.
“Temos dois atacantes de nível mundial, e não há dúvida de que a equipe deve ser construída em torno deles. No ano passado, houve um desequilíbrio entre o ataque, o meio-campo e a defesa. Embora isso seja verdade, precisamos aproveitar o fato de termos dois atacantes de nível mundial e a possibilidade de contratar mais um. Também precisamos encontrar um equilíbrio trazendo zagueiros centrais e meio-campistas versáteis, sem depender tanto de dois monstros como Vinícius e Mbappé. Precisamos também tentar formar uma equipe bem compacta, desde os atacantes até a defesa”, explicou ele.
- AFP
Foco nas quartas de final da Copa do Mundo
Enquanto os rumores sobre transferências dominam as manchetes, Olise está focado na campanha da França na Copa do Mundo de 2026, com a Federação Francesa de Futebol (FFF) atualmente preocupada com o histórico disciplinar do jogador. A FFF recorreu à FIFA para que o cartão amarelo recebido pelo meia durante a recente vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai fosse anulado.
Olise recebeu o cartão amarelo após uma discussão com Matias Galarza em uma partida acirrada das oitavas de final, que a equipe de Didier Deschamps venceu graças a um pênalti convertido por Kylian Mbappé. A seleção está determinada a proteger seu principal trunfo à medida que avança para as fases finais do torneio. A França enfrentará o Marrocos nas quartas de final, no dia 9 de julho.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.