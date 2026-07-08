“Eu compraria o Michael Olise amanhã” - Ivan Zamorano, lenda do Real Madrid, vê com bons olhos os rumores de uma oferta de € 223 milhões ao Bayern de Munique pela estrela francesa da Copa do Mundo

O Real Madrid estaria avaliando uma possível contratação de Olise que poderia alterar radicalmente o panorama do mercado de transferências. Diz-se que o gigante espanhol está preparando uma proposta que não apenas testaria a determinação do Bayern, mas também poderia ameaçar o recorde mundial de transferência de Neymar, de 222 milhões de euros, que já dura há muito tempo. Fontes sugerem que um pacote no valor de cerca de 223 milhões de euros está sendo considerado para garantir os serviços do ex-jogador do Crystal Palace.

O interesse surge após o início explosivo de Olise na Alemanha, onde ele rapidamente se estabeleceu como um dos atacantes mais produtivos do futebol europeu. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é conhecido por seu desejo de reunir os melhores talentos do futebol mundial, e a versatilidade de Olise no ataque o torna um alvo prioritário para os atuais campeões europeus.







