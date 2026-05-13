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"Eu amo tanto este clube!" - Antony expressa sua alegria ao garantir a classificação do Real Betis para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 21 anos
Noite histórica em Sevilha
A equipe de Manuel Pellegrini entrou em campo para o confronto contra o Elche sabendo que estava prestes a fazer história e, mesmo sob imensa pressão, conseguiu dar o recado, dando início a uma noite de comemoração desenfreada em Sevilha. A vitória foi suficiente para garantir um lugar entre os cinco primeiros da La Liga com duas rodadas de antecedência, consolidando uma posição privilegiada na tabela à frente de rivais diretos como o Celta de Vigo.
Antony foi uma das figuras-chave na vitória decisiva do Betis, provocando um cartão vermelho direto para Leo Petrot, o que deixou o Elche com dez jogadores. Ao apito final, o brasileiro não escondeu sua emoção: “Em primeiro lugar, estou muito feliz pela vitória. Sabemos da importância deste jogo, de vencer em casa. O Celta tinha perdido. O jogo dependia de nós para nos classificarmos para a Liga dos Campeões. Esta equipe merece tanto, a torcida merece tanto, todos aqui merecem tanto. Hoje vamos aproveitar muito porque merecemos. Quando vi que o Celta tinha perdido, fiquei ali sozinho por um tempo falando comigo mesmo, falando com Deus. Disse a mim mesmo que não sairia daqui sem uma vitória. Graças a Deus conseguimos os três pontos, esses pontos que nos levam à Liga dos Campeões. Depois de muitos anos, estamos de volta à Liga dos Campeões, e fazer parte desta equipe me deixa muito feliz. Agora é hora de descansar um pouco, porque estou muito cansado.”
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Orgulho pelas cores verde e branca
A vitória contra o Elche permite ao Betis encerrar uma ausência de 20 anos da mais prestigiada competição de clubes. O ex-ala do Manchester United, Antony, destacou o total empenho que demonstrou em campo para alcançar o objetivo: “Esse era o objetivo de todos. Já sonhávamos com isso, e dependia de nós. Independentemente de o Celta perder ou ganhar o jogo, dependia de nós. Conseguimos. Sinto-me muito feliz por fazer parte desta equipe, deste clube que tanto amo. É por isso que não parei de correr nem por um minuto, porque sabia que precisávamos vencer. Fazer parte desta equipe é motivo de orgulho para mim.”
Pellegrini fala sobre a capacidade de "recuperação"
A vitória foi garantida graças aos gols de Cucho Hernández e Pablo Fornals, que aproveitaram a vantagem numérica após o intervalo. Embora o Elche tenha conseguido empatar momentaneamente com Hector Fort, a determinação da equipe da casa prevaleceu, permitindo que a torcida do Heliópolis comemorasse uma noite que ficará gravada na história recente do clube.
Do banco, Pellegrini também expressou sua satisfação com a trajetória ao longo da temporada. O ex-técnico do Manchester City destacou a resiliência de um vestiário que teve de superar inúmeros obstáculos para terminar entre os cinco primeiros da Espanha. “É uma grande alegria; a equipe sempre soube se recuperar dos reveses”, afirmou o técnico do Betis.
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E agora?
A última vez que o Betis disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões foi na temporada 2005-06, enfrentando gigantes da Premier League como Liverpool e Chelsea. Agora, duas décadas depois, o clube se prepara para competir mais uma vez com as melhores equipes do continente, o que proporcionará um impulso econômico e esportivo vital para o crescimento contínuo. Enquanto as comemorações continuam em Sevilha, a diretoria já está planejando uma estratégia ambiciosa para garantir que a campanha na Liga dos Campeões seja tão bem-sucedida quanto a jornada que os levou de volta à competição.