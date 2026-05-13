A equipe de Manuel Pellegrini entrou em campo para o confronto contra o Elche sabendo que estava prestes a fazer história e, mesmo sob imensa pressão, conseguiu dar o recado, dando início a uma noite de comemoração desenfreada em Sevilha. A vitória foi suficiente para garantir um lugar entre os cinco primeiros da La Liga com duas rodadas de antecedência, consolidando uma posição privilegiada na tabela à frente de rivais diretos como o Celta de Vigo.

Antony foi uma das figuras-chave na vitória decisiva do Betis, provocando um cartão vermelho direto para Leo Petrot, o que deixou o Elche com dez jogadores. Ao apito final, o brasileiro não escondeu sua emoção: “Em primeiro lugar, estou muito feliz pela vitória. Sabemos da importância deste jogo, de vencer em casa. O Celta tinha perdido. O jogo dependia de nós para nos classificarmos para a Liga dos Campeões. Esta equipe merece tanto, a torcida merece tanto, todos aqui merecem tanto. Hoje vamos aproveitar muito porque merecemos. Quando vi que o Celta tinha perdido, fiquei ali sozinho por um tempo falando comigo mesmo, falando com Deus. Disse a mim mesmo que não sairia daqui sem uma vitória. Graças a Deus conseguimos os três pontos, esses pontos que nos levam à Liga dos Campeões. Depois de muitos anos, estamos de volta à Liga dos Campeões, e fazer parte desta equipe me deixa muito feliz. Agora é hora de descansar um pouco, porque estou muito cansado.”