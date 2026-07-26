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“Eu amo o clube” - Federico Chiesa insiste que está “pensando apenas no Liverpool” em meio aos rumores sobre sua transferência
Um novo capítulo em Anfield
Chiesa está ansioso para garantir um papel mais de destaque no Liverpool, depois de ter sido titular em apenas nove partidas em todas as competições durante os dois anos de gestão de Arne Slot.
Chiesa, que chegou em agosto de 2024 em uma transferência de 12,5 milhões de libras vindo da Juventus, tem sido alvo de especulações cada vez mais intensas sobre sua saída, mas rapidamente descartou qualquer possibilidade de deixar o clube após a vitória por 4 a 2 em um amistoso contra o Sunderland no sábado.
Ele vê a chegada de Iraola como uma oportunidade ideal para revitalizar sua carreira na Inglaterra. “No momento, estou feliz aqui no Liverpool”, disse Chiesa aos repórteres. “Amo o clube, amo a torcida, amo tudo. Estou fazendo o melhor que posso para ter uma chance aqui e, depois, veremos. No momento, a única coisa em que estou pensando é no Liverpool.”
- Getty Images Sport
Adaptando-se a novas táticas
Embora Chiesa ainda não tenha mantido discussões aprofundadas com Iraola sobre seu futuro a longo prazo e sua situação geral no elenco, os dois já iniciaram um diálogo construtivo sobre a abordagem tática da equipe para a tão esperada próxima temporada.
Contra o Sunderland, Iraola optou por escalar Chiesa como atacante central, em vez de utilizá-lo em sua posição tradicional na lateral. Esse notável ajuste tático é parte fundamental de uma estratégia mais ampla e exigente, que requer energia incansável e pressão agressiva em todo o campo — algo que o Liverpool vem praticando diligentemente nos treinos. “As únicas conversas que tive com o técnico foram sobre pressão e táticas”, explicou Chiesa.
“Ele me colocou como atacante hoje. Joguei toda a minha carreira como ponta, mas fico feliz em jogar como atacante também. Estamos treinando há duas semanas com um novo técnico e já vimos o que ele quer. Ele quer alta intensidade, um contra um por todo o campo, e foi isso que queríamos mostrar hoje.”
Buscando padrões mais elevados
De olho nos desafios da próxima temporada, Chiesa está profundamente determinado a ajudar o Liverpool a ter uma campanha nacional e europeia significativamente mais forte, depois que o time garantiu por pouco a classificação para a Liga dos Campeões ao terminar em quinto lugar na Premier League na última temporada.
Chiesa acredita firmemente que o elenco atual possui a qualidade e a profundidade necessárias para disputar títulos importantes mais uma vez, relembrando com carinho os sucessos nacionais do passado. Além disso, ele está totalmente focado em recuperar sua condição física ideal para, por fim, conquistar uma merecida convocação para a seleção italiana.
“O Liverpool merece mais”, insistiu Chiesa. “Há duas temporadas, fomos campeões da Premier League. Na última temporada, quase ficamos de fora das vagas da Liga dos Campeões. Estávamos disputando o quinto lugar, o que foi suficiente na época, mas, como sabemos, normalmente apenas quatro clubes se classificam. Tivemos sorte. Foi uma temporada difícil e, nesta temporada, precisamos nos sair melhor também na Liga dos Campeões. Acho que temos o elenco para fazer isso.”
- AFP
Olhando para o futuro
Enquanto o Liverpool continua seus preparativos para a pré-temporada sob o comando de Iraola, Chiesa buscará consolidar sua vaga na escalação titular. As próximas semanas serão cruciais para que Chiesa domine o novo sistema tático de alta intensidade e comprove de forma consistente sua preparação física. Se conseguir manter a melhor forma e evitar novas lesões, Chiesa poderá se tornar um jogador de grande importância para o Liverpool, tanto nas competições nacionais quanto nas europeias, na próxima temporada.
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