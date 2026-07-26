“Eu amo o clube” - Federico Chiesa insiste que está “pensando apenas no Liverpool” em meio aos rumores sobre sua transferência

Chiesa está ansioso para garantir um papel mais de destaque no Liverpool, depois de ter sido titular em apenas nove partidas em todas as competições durante os dois anos de gestão de Arne Slot.

Chiesa, que chegou em agosto de 2024 em uma transferência de 12,5 milhões de libras vindo da Juventus, tem sido alvo de especulações cada vez mais intensas sobre sua saída, mas rapidamente descartou qualquer possibilidade de deixar o clube após a vitória por 4 a 2 em um amistoso contra o Sunderland no sábado.

Ele vê a chegada de Iraola como uma oportunidade ideal para revitalizar sua carreira na Inglaterra. “No momento, estou feliz aqui no Liverpool”, disse Chiesa aos repórteres. “Amo o clube, amo a torcida, amo tudo. Estou fazendo o melhor que posso para ter uma chance aqui e, depois, veremos. No momento, a única coisa em que estou pensando é no Liverpool.”