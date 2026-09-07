Tendo se juntado oficialmente ao Barcelona há apenas uma semana, Jesus não perdeu tempo para fazer sua presença ser sentida na Catalunha. O atacante de 29 anos foi relacionado para o banco na viagem a Valência e acabou entrando em campo aos 80 minutos, substituindo Pedri. Quando Jesus pisou no gramado, o time de Flick já vencia com folga por quatro gols de vantagem, o que permitiu ao novo reforço uma estreia sem pressão na vida em La Liga.

A transição tem sido um turbilhão para o ex-jogador do Manchester City, cuja transferência só foi finalizada no último dia da janela de transferências. O Barcelona garantiu sua contratação por uma taxa de € 10 milhões, mais adicionais relacionados a desempenho, e lhe deu um contrato de três anos para comandar o ataque. Após o apito final, Jesus não conseguiu esconder a emoção com o marco. Estrear com esta camisa me deixa muito feliz, disse ele à mídia do clube.