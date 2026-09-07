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'Eu amo futebol e o Barcelona!' - Gabriel Jesus faz declaração emocionante após estreia dos sonhos pelo Barça depois de saída do Arsenal por € 10 milhões
Um começo dos sonhos no Mestalla
Tendo se juntado oficialmente ao Barcelona há apenas uma semana, Jesus não perdeu tempo para fazer sua presença ser sentida na Catalunha. O atacante de 29 anos foi relacionado para o banco na viagem a Valência e acabou entrando em campo aos 80 minutos, substituindo Pedri. Quando Jesus pisou no gramado, o time de Flick já vencia com folga por quatro gols de vantagem, o que permitiu ao novo reforço uma estreia sem pressão na vida em La Liga.
A transição tem sido um turbilhão para o ex-jogador do Manchester City, cuja transferência só foi finalizada no último dia da janela de transferências. O Barcelona garantiu sua contratação por uma taxa de € 10 milhões, mais adicionais relacionados a desempenho, e lhe deu um contrato de três anos para comandar o ataque. Após o apito final, Jesus não conseguiu esconder a emoção com o marco. Estrear com esta camisa me deixa muito feliz, disse ele à mídia do clube.
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Condição física e adaptação
Embora a empolgação em torno de sua estreia fosse evidente, Jesus também foi realista sobre seu atual estado físico. O atacante enfrentou um período difícil com lesões nos últimos 18 meses, mais notavelmente um grave problema no LCA sofrido em 2025, que atrapalhou suas últimas temporadas no Arsenal.
"Fisicamente me sinto bem, mas preciso de mais ritmo de jogo. Estou muito feliz com os minutos que tive", explicou ao atualizar sua condição. O atacante sabe que precisará ser colocado aos poucos no time titular, especialmente devido à alta intensidade exigida pelo esquema tático de Flick.
Ele ainda acrescentou: "Fisicamente me sinto bem, embora ainda esteja ganhando ritmo de jogo. Quanto mais minutos eu tiver, melhor vou me sentir. Estou realmente muito feliz pela estreia e pela vitória."
Elogios ao estilo ofensivo de Flick
A atuação do Barcelona no Mestalla foi uma declaração de intenções, e Jesus foi rápido em elogiar a qualidade de seus novos companheiros de equipe. O Barcelona jogou com uma fluidez e uma eficiência que o Valencia simplesmente não conseguiu acompanhar.
"Temos uma equipe muito boa, cheia de qualidade, e jogamos um futebol bonito", comentou Jesus. Em seguida, ele declarou seu carinho pelo clube, uma afirmação que certamente vai agradá-lo aos culés. "Eu amo futebol e amo o Barcelona. É assim que eu gosto de jogar. Isso me deixa muito feliz", disse.
O atacante concluiu suas declarações após a partida destacando sua determinação de aproveitar todas as oportunidades que lhe forem dadas pela comissão técnica.
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Uma aposta calculada para Deco
Do ponto de vista da diretoria, a contratação de Jesus representa uma aposta significativa, mas calculada, para o diretor esportivo Deco. O clube se viu em uma posição difícil após perder Robert Lewandowski e Ferran Torres na janela de verão, deixando uma lacuna nas posições centrais do ataque.
Por € 10 milhões, o negócio é visto internamente como uma pechincha, desde que o departamento médico consiga manter o brasileiro em campo. Sua experiência na conquista de grandes títulos e sua familiaridade com sistemas de alta pressão fazem dele um encaixe natural para a era do "Flickball" que atualmente toma conta do Camp Nou.
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