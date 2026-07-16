“Ich-AGs”, “Ego-Shooter”, “Bocklose” — o que a análise pós-torneio na *Spiegel* e no *Süddeutsche Zeitung* traz à tona lança uma luz negativa sobre os perdedores da Copa do Mundo — e deve servir de alerta para Klopp. Ao analisar as reportagens, ele pode aprender com os erros de seu antecessor, Julian Nagelsmann — e descobrir com quem pode contar na reconstrução da equipe. Mesmo que algumas informações do círculo das estrelas tenham sido divulgadas propositalmente.

O quadro geral, de qualquer forma, é o de um técnico que perdeu sua equipe. De jogadores que sucumbiram à pressão. De dirigentes que ignoraram todos os sinais de alerta.

A irritação, a comunicação infeliz, as falsas promessas, um sistema que não se encaixava muito bem nos pontos fortes dos jogadores, o elenco em parte desequilibrado, a mudança radical na escalação em relação ao jogo contra o Equador — os erros de Nagelsmann são bem conhecidos. O importante para Klopp aqui é a frase de um dirigente da DFB: “Talvez a força do cargo o tenha oprimido, talvez tenha chegado cedo demais.” Klopp é mais de 20 anos mais velho que seu antecessor e já passou por tudo, mas terá que se avaliar no que diz respeito à comunicação.

E ele precisa de boas pessoas ao seu lado. “Julian perdeu a bússola”, afirma um membro da delegação da Copa do Mundo. Nem o diretor esportivo Rudi Völler, nem o diretor executivo Andreas Rettig teriam corrigido isso — pelo contrário. Eles teriam deixado Nagelsmann agir à vontade. Völler permanece no cargo; Per Mertesacker está sendo cogitado como sucessor de Rettig.