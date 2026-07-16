Jürgen Klopp terá mais uma vez uma aula prática do mais alto nível. Quando o futuro técnico da seleção alemã aparecer pela última vez como comentarista de TV na final da Copa do Mundo, ele poderá observar de perto o padrão de excelência do futebol mundial. Estrelas mundiais como Lionel Messi ou Lamine Yamal. Mas também equipes como a Argentina, atual campeã, e a Espanha, campeã europeia, cujo espírito de equipe move montanhas — enquanto a futura equipe de Klopp está cada vez mais se desintegrando.
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“Eu-AGs”, “jogadores egocêntricos”, “desmotivados”! Jürgen Klopp tem pela frente uma tarefa hercúlea como técnico da seleção alemã
“Ich-AGs”, “Ego-Shooter”, “Bocklose” — o que a análise pós-torneio na *Spiegel* e no *Süddeutsche Zeitung* traz à tona lança uma luz negativa sobre os perdedores da Copa do Mundo — e deve servir de alerta para Klopp. Ao analisar as reportagens, ele pode aprender com os erros de seu antecessor, Julian Nagelsmann — e descobrir com quem pode contar na reconstrução da equipe. Mesmo que algumas informações do círculo das estrelas tenham sido divulgadas propositalmente.
O quadro geral, de qualquer forma, é o de um técnico que perdeu sua equipe. De jogadores que sucumbiram à pressão. De dirigentes que ignoraram todos os sinais de alerta.
A irritação, a comunicação infeliz, as falsas promessas, um sistema que não se encaixava muito bem nos pontos fortes dos jogadores, o elenco em parte desequilibrado, a mudança radical na escalação em relação ao jogo contra o Equador — os erros de Nagelsmann são bem conhecidos. O importante para Klopp aqui é a frase de um dirigente da DFB: “Talvez a força do cargo o tenha oprimido, talvez tenha chegado cedo demais.” Klopp é mais de 20 anos mais velho que seu antecessor e já passou por tudo, mas terá que se avaliar no que diz respeito à comunicação.
E ele precisa de boas pessoas ao seu lado. “Julian perdeu a bússola”, afirma um membro da delegação da Copa do Mundo. Nem o diretor esportivo Rudi Völler, nem o diretor executivo Andreas Rettig teriam corrigido isso — pelo contrário. Eles teriam deixado Nagelsmann agir à vontade. Völler permanece no cargo; Per Mertesacker está sendo cogitado como sucessor de Rettig.
- (C)Getty Images
O desastre da Alemanha na Copa do Mundo: Musiala e Wirtz como “empresas individuais” – Kimmich, ambicioso demais – Goretzka, um desmancha-prazeres?
A nova tríade de dirigentes deve apertar o cerco, se for verdade o que vem sendo divulgado pelo círculo próximo a um jogador em relação às visitas familiares. “Dava a impressão de que só o futebol atrapalhava”, dizem por lá. Além disso, segundo uma fonte interna, houve influências em parte negativas. Jovens como Jamal Musiala ou Florian Wirtz, por exemplo, seriam “todos garotos adoráveis. Mas eles estão sendo explorados: documentários, coleções, redes sociais, tudo isso”, diz um representante da DFB, acrescentando que isso é demais. Outra fonte interna reforça: “Percebe-se que alguns talentos estão se transformando em ‘empresas individuais’, com milhares de distrações externas. Assim, o jogo em si fica fora do foco.” Outra fonte observou “muitos jogos de tiro em primeira pessoa”.
Joshua Kimmich provavelmente não receberia essa crítica. Dizem que o capitão, ao contrário, lutou pela equipe durante as oitavas de final mesmo com dores na virilha — uma demonstração de sua ambição indomável. Para alguns, ele teria sido, supostamente, “um pouquinho exagerado”. Uma crítica conhecida. Como aquela dirigida a Leon Goretzka, de que ele teria feito “as coisas do jeito dele”. Frustrado com a rebaixamento para o banco de reservas, ele teria até se recusado a cobrar um pênalti contra o Paraguai. “Leon disse: ‘não estou a fim’”, afirma uma fonte bem informada. Uma fonte da SID considera isso “besteira”.
Enquanto Messi e Yamal fazem mágica no maior palco do mundo, Kimmich, Goretzka e companhia refletem sobre sua Copa do Mundo nas férias. Wirtz à beira-mar. Kai Havertz com seu filhinho vestindo a camisa da DFB. Angelo Stiller dançando em Maiorca.
E Klopp? Ele “vai garantir que essa equipe volte a funcionar”, disse Mats Hummels na MagentaTV, “tenho absoluta certeza disso!”
Ele já sabe, afinal, o que está errado.
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