Woltemade falou sobre a importância de seu primeiro gol pelo clube e reconheceu um gesto altruísta de Gonzalez, que permitiu a ele desencantar. O atacante alemão de 24 anos recebeu a bola de Gonzalez quando um pênalti foi marcado, o que lhe permitiu converter a cobrança e fazer 3 a 0. Foi um momento vital para o ex-jogador do Newcastle United, que vinha sendo alvo de escrutínio da imprensa italiana após suas primeiras aparições em Turim.

O atacante fez questão de creditar a oportunidade ao seu parceiro de ataque. "Honestamente, você pode jogar o quanto quiser, mas, para um atacante, marcar é sempre a coisa mais importante. Isso vai me ajudar a me adaptar e ganhar autoconfiança. Estou muito feliz e agradeço ao meu companheiro por me deixar cobrar o pênalti", disse Woltemade à Sky Sports Italia.