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'Eu agradeço ao meu companheiro de equipe' - Nick Woltemade elogia o gesto de Nico Gonzalez no pênalti enquanto a Juventus atropela o NEC Nijmegen
Woltemade desencanta após gesto altruísta de Gonzalez
Woltemade falou sobre a importância de seu primeiro gol pelo clube e reconheceu um gesto altruísta de Gonzalez, que permitiu a ele desencantar. O atacante alemão de 24 anos recebeu a bola de Gonzalez quando um pênalti foi marcado, o que lhe permitiu converter a cobrança e fazer 3 a 0. Foi um momento vital para o ex-jogador do Newcastle United, que vinha sendo alvo de escrutínio da imprensa italiana após suas primeiras aparições em Turim.
O atacante fez questão de creditar a oportunidade ao seu parceiro de ataque. "Honestamente, você pode jogar o quanto quiser, mas, para um atacante, marcar é sempre a coisa mais importante. Isso vai me ajudar a me adaptar e ganhar autoconfiança. Estou muito feliz e agradeço ao meu companheiro por me deixar cobrar o pênalti", disse Woltemade à Sky Sports Italia.
- AFP
Elogia a calma do elenco e o embalo em casa
Woltemade expressou enorme satisfação tanto com o desempenho coletivo da equipe quanto com o resultado final. Reconhecendo que nenhum jogo nesse nível é fácil, ele elogiou a resiliência e a execução do seu time diante de um adversário formidável. O atacante destacou como o desempenho em casa é vital para ganhar embalo e observou que o elenco superou com sucesso um desafio difícil com paciência e tranquilidade.
"Estou feliz, especialmente com o resultado. Vencer em casa é sempre positivo, nenhum jogo é fácil, acho que fomos muito bem. Sabíamos que seria uma partida difícil. Obviamente estou feliz por ter marcado o primeiro gol, no geral foi uma boa noite em todos os sentidos", enfatizou.
Reflexões sobre a vida em Turim
O gol chega em um momento perfeito para Woltemade, que ainda está lidando com os desafios de se mudar para um novo país e para uma liga significativamente diferente. O atacante admitiu que ainda está morando em um hotel enquanto procura um apartamento definitivo em Turim, o que torna sua adaptação em campo ainda mais impressionante.
"Obviamente, tudo isso é muito novo para mim. Estou em um novo país e com um novo idioma. Ainda tenho que encontrar um apartamento, por enquanto estou em um hotel. Aprendo algo novo toda semana. Ainda não estou satisfeito com a forma como estou jogando. Quero continuar melhorando e, então, penso em ajudar o time", observou Woltemade.
- Getty Images Sport
A convocação para a seleção nacional
Apesar das críticas iniciais de alguns setores da imprensa, seu potencial não passou despercebido pela seleção alemã, já que ele foi recentemente incluído na convocação da DFB pelo novo técnico Jurgen Klopp. É provável que Woltemade viaje para a concentração da seleção com um humor muito melhor.
"Estou feliz. Jogar pela seleção é sempre ótimo; há tantos jogadores fortes. Estou animado, especialmente para ver todos os novos jogadores. Mas, primeiro, há uma partida no domingo, e depois pensarei na Alemanha", concluiu Woltemade.
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