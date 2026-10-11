AFP
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'Eu agi por instinto!' - Maghnes Akliouche se pronuncia após marcar gol dos sonhos em sua estreia pelo PSG
Akliouche abre a conta de gols em vitória em casa
Maghnes Akliouche atingiu uma marca pessoal na noite de sábado ao marcar seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain na vitória por 3 a 1 sobre o recém-promovido Le Mans, no Parc des Princes. O jogador de 24 anos teve uma atuação inspirada, enquanto o PSG conquistava sua quarta vitória consecutiva em todas as competições.
O gol do meio-campista aos 68 minutos deu uma vantagem de dois gols depois de Khvicha Kvaratskhelia recolocar o PSG em vantagem no início do segundo tempo.
Akliouche admitiu alívio por finalmente desencantar diante da torcida da capital.
- ZUMA Press Wire
Finalização instintiva amplia a vantagem dos parisienses
Em entrevista à PSG TV após o apito final, Akliouche detalhou o raciocínio por trás de seu gol decisivo. "Era importante para mim marcar meu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain", afirmou Akliouche.
"Espero que venham mais, esse é o objetivo."
"Durante a jogada, agi por instinto. Atraí o defensor adversário, como costumo fazer, e vi espaço à minha frente, então decidi arriscar. É ótimo poder marcar esse primeiro gol."
Superando a falta de ritmo após a pausa internacional
Akliouche ressaltou que garantir os três pontos imediatamente após a pausa para jogos internacionais era vital para o ritmo do elenco. "Sabemos que voltar depois de uma pausa para jogos internacionais nunca é fácil, e que este poderia ter sido um jogo complicado", explicou.
"Mas hoje estamos felizes por conquistar os três pontos. É importante retomar a caminhada com esta vitória."
O resultado levou a equipe de Luis Enrique provisoriamente ao quinto lugar na tabela da Ligue 1.
- PsnewZ
As atenções da Europa se voltam para a tripla inglesa
Com seu primeiro gol pelo PSG garantido, Akliouche voltou o foco para uma intensa sequência de jogos nas competições nacionais e europeias.
"Agora, há alguns jogos muito importantes pela frente, e já estamos focados neles", concluiu Akliouche.
O PSG agora vai se preparar para viajar e enfrentar um adversário inglês na Liga dos Campeões no meio da semana.
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