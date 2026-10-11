Maghnes Akliouche atingiu uma marca pessoal na noite de sábado ao marcar seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain na vitória por 3 a 1 sobre o recém-promovido Le Mans, no Parc des Princes. O jogador de 24 anos teve uma atuação inspirada, enquanto o PSG conquistava sua quarta vitória consecutiva em todas as competições.

O gol do meio-campista aos 68 minutos deu uma vantagem de dois gols depois de Khvicha Kvaratskhelia recolocar o PSG em vantagem no início do segundo tempo.

Akliouche admitiu alívio por finalmente desencantar diante da torcida da capital.