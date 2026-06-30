Em entrevista ao programa “World Cup After Hours”, da Fox, Bellingham disse que a atuação o atrai, sendo que o papel de James Bond está no topo da sua lista de desejos. Questionado sobre suas ambições fora do futebol, Bellingham disse a James Corden que a atuação é a carreira que ele considera mais atraente.

“Eu adoraria atuar em um filme”, admitiu Bellingham. “As pessoas sempre me perguntam: ‘O que eu gostaria de fazer além do futebol?’ — e eu nunca penso muito nisso, mas, quando penso, sempre chego à conclusão de que ‘adoraria atuar em um filme’.

“Adoraria ser o James Bond. Assisti a todos os filmes. Assisti aos filmes com (Sean) Connery, com Roger Moore, vi todos eles. Adoro James Bond. Juro, adoraria aparecer em um filme do James Bond. (Talvez) como o próprio James Bond, mas é preciso engatinhar antes de andar. Eles ainda não (encontraram um novo Bond), encontraram?”

Bellingham também repetiu a famosa frase: “O nome é Bond, James Bond”, antes de brincar: “Acho que tenho uma chance!”