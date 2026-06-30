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“Eu adoraria ser o James Bond!” - Jude Bellingham revela um sonho surpreendente de atuar enquanto busca a glória na Copa do Mundo com a Inglaterra
Bellingham fala abertamente sobre a vida após o futebol
Bellingham tem sido um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista marcou na vitória por 4 a 2 dos Três Leões sobre a Croácia na estreia, antes de ser eleito o melhor jogador da partida em jogos consecutivos contra Gana e Panamá, levando a Inglaterra às oitavas de final. Com a Inglaterra se preparando para enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final, o jogador de 23 anos revelou que já pensou na vida após o futebol.
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Bellingham tem os olhos voltados para o posto de 007
Em entrevista ao programa “World Cup After Hours”, da Fox, Bellingham disse que a atuação o atrai, sendo que o papel de James Bond está no topo da sua lista de desejos. Questionado sobre suas ambições fora do futebol, Bellingham disse a James Corden que a atuação é a carreira que ele considera mais atraente.
“Eu adoraria atuar em um filme”, admitiu Bellingham. “As pessoas sempre me perguntam: ‘O que eu gostaria de fazer além do futebol?’ — e eu nunca penso muito nisso, mas, quando penso, sempre chego à conclusão de que ‘adoraria atuar em um filme’.
“Adoraria ser o James Bond. Assisti a todos os filmes. Assisti aos filmes com (Sean) Connery, com Roger Moore, vi todos eles. Adoro James Bond. Juro, adoraria aparecer em um filme do James Bond. (Talvez) como o próprio James Bond, mas é preciso engatinhar antes de andar. Eles ainda não (encontraram um novo Bond), encontraram?”
Bellingham também repetiu a famosa frase: “O nome é Bond, James Bond”, antes de brincar: “Acho que tenho uma chance!”
A fundição por ligação pode não ser tão simples assim
A participação de Bellingham incluiu vários momentos divertidos de atuação com Corden, incluindo uma recriação da famosa cena do tribunal do filme *A Few Good Men*. Sua confiança diante das câmeras contribuiu para a conversa descontraída sobre um possível futuro na atuação. No entanto, a ex-diretora de elenco de James Bond, Debbie McWilliams, sugeriu que a notoriedade global de Bellingham poderia jogar contra ele.
“É absolutamente essencial que ele continue sendo um enigma total. Queremos saber o mínimo possível sobre eles pessoalmente, porque é assim que os espiões são”, disse ela ao The Independent.
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A Copa do Mundo continua sendo a prioridade
Quaisquer ambições relacionadas a Hollywood terão que esperar. O foco imediato de Bellingham é ajudar a Inglaterra a dar continuidade à sua campanha na Copa do Mundo, com os Três Leões prestes a enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final, em busca do título.