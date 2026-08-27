"Eu achava que ele era gordo!" - o capitão do Aston Villa, John McGinn, admite que estava totalmente errado sobre o novo reforço do Manchester United, Youri Tielemans

O internacional escocês confessou que a aparência física de Tielemans era bastante enganosa. "Quando ele assinou, pensei: bom jogador, [mas] lento e fora de forma, parecia um pouco gordo", admitiu McGinn. "Aí ele tirou a camisa e eu fiquei tipo: uau, talvez não."

McGinn destacou a dedicação incansável do meio-campista fora de campo, observando sua dieta impecável e presença constante na academia. "Tentei fazer com que ele tomasse uma lata de Coca-Cola depois do jogo ou comesse um biscoito no avião ou algo assim, mas ele é tão focado que simplesmente faz tudo certo, à risca", acrescentou.

Apesar de não ter velocidade explosiva, Tielemans se mostrou um trunfo inestimável no Villa Park. McGinn elogiou sua liderança vocal, afirmando: "Esse mito, acho que ele sempre vai ter isso por causa do formato do corpo dele, mas está errado. Ele não vai simplesmente disparar e deixar você para trás na velocidade, mas esse não é o jogo dele.

"Ele está em ótima forma e foi muito confiável para nós. Não tem medo de elevar o nível de exigência das pessoas. Se você não estiver jogando no padrão dele no treino ou no nível dele, ele vai deixar isso claro."



