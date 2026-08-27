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"Eu achava que ele era gordo!" - o capitão do Aston Villa, John McGinn, admite que estava totalmente errado sobre o novo reforço do Manchester United, Youri Tielemans
McGinn revela erro de avaliação física
Tielemans concluiu uma transferência de £ 35 milhões para o United neste verão, encerrando uma passagem de três anos pelo Aston Villa. O jogador de 29 anos fez 134 partidas durante seu período na região de Midlands, consolidando-se como uma figura altamente confiável.
Falando no podcast Stick to Football, o capitão do Villa, McGinn, detalhou suas impressões iniciais equivocadas sobre o internacional belga. Quando Tielemans chegou do Leicester City em 2023, McGinn presumiu erroneamente que o meio-campista não tinha o condicionamento necessário para prosperar.
- Action Plus
Uma modelo profissional
O internacional escocês confessou que a aparência física de Tielemans era bastante enganosa. "Quando ele assinou, pensei: bom jogador, [mas] lento e fora de forma, parecia um pouco gordo", admitiu McGinn. "Aí ele tirou a camisa e eu fiquei tipo: uau, talvez não."
McGinn destacou a dedicação incansável do meio-campista fora de campo, observando sua dieta impecável e presença constante na academia. "Tentei fazer com que ele tomasse uma lata de Coca-Cola depois do jogo ou comesse um biscoito no avião ou algo assim, mas ele é tão focado que simplesmente faz tudo certo, à risca", acrescentou.
Apesar de não ter velocidade explosiva, Tielemans se mostrou um trunfo inestimável no Villa Park. McGinn elogiou sua liderança vocal, afirmando: "Esse mito, acho que ele sempre vai ter isso por causa do formato do corpo dele, mas está errado. Ele não vai simplesmente disparar e deixar você para trás na velocidade, mas esse não é o jogo dele.
"Ele está em ótima forma e foi muito confiável para nós. Não tem medo de elevar o nível de exigência das pessoas. Se você não estiver jogando no padrão dele no treino ou no nível dele, ele vai deixar isso claro."
Uma grande perda para o Aston Villa
Tielemans deixa o Villa após ter contribuído com 10 gols em todas as competições, abrindo um vazio significativo no vestiário. McGinn descreveu seu ex-companheiro como um "profissional inacreditável" e o "jogador completo", confiante de que ele será exatamente do que o Manchester United precisa.
"Ele vai ser uma grande perda para nós", continuou McGinn. "Profissional inacreditável. Entrega, qualidade. Simplesmente um bom companheiro de equipe e, de modo geral, um cara muito bom, mas ele também tem qualidade. Consegue achar um passe, consegue marcar um golaço. Estou falando aqui de um jogador completo.
"Vamos perdê-lo dentro e fora de campo, ele é um grande jogador e muito determinado a vencer. Essa é uma coisa da qual talvez eu sinta falta em muitos dos jogadores [que deixaram o Aston Villa neste verão], a mentalidade quando a situação fica difícil. Não tenho dúvida de que o Youri, no United, vai entregar isso, com certeza."
- (C)Getty Images
Carrick busca resposta rápida
A estreia competitiva de Tielemans pelo Manchester United não saiu como o planejado, já que a equipe de Michael Carrick sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull City no sábado. O belga começou em um trio de meio-campo reformulado ao lado de Bruno Fernandes e Andrey Santos.
Com Carlos Baleba também chegando neste verão para reforçar o elenco e Kobbie Mainoo brigando por uma vaga entre os titulares, Carrick tem muitas opções no meio-campo para considerar. O United tentará se recuperar imediatamente no domingo, quando receberá o Ipswich Town, outra equipe recém-promovida.
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