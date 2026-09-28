Sven Simon
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Ethniki imparável! Tzolis exalta a força mental enquanto a Grécia bate a Alemanha após atuação de gala em Wembley
Tzolis dá assistência em vitória histórica enquanto a Grécia derruba outro gigante europeu
O ponta da Grécia Christos Tzolis protagonizou um momento decisivo de qualidade ao dar a assistência para o gol da vitória de Dimitris Kourbelis, aos 74 minutos, no triunfo por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Augsburg. O atacante de 24 anos girou com inteligência pela esquerda antes de tocar para Kourbelis bater na saída de Alexander Nubel.
A vitória vem na sequência do recente triunfo da Grécia sobre a Inglaterra em Wembley, consolidando a posição da Ethniki no topo do Grupo A.
Tzolis demonstrou satisfação por completar triunfos consecutivos fora de casa contra adversários internacionais de primeira linha.
- Kirchner-Media
Ponta revela que compostura mental manteve a Grécia calma durante a pressão
Em uma entrevista à Uefa, Tzolis explicou que, apesar de a Alemanha dominar a posse de bola por longos períodos, os jogadores da Grécia nunca entraram em pânico. Ele destacou que todos os jogadores de linha cumpriram suas funções defensivas enquanto acreditavam que as chances de contra-ataque apareceriam.
Tzolis observou que o fato de Fotis Ioannidis ter perdido uma chance clara no início do segundo tempo não abalou a confiança da equipe.
"É uma sensação incrível", disse Tzolis à Uefa. "São dois jogos fora de casa e duas vitórias contra adversários muito difíceis e de alto nível. A Alemanha estava no controle, mas não perdemos a cabeça. Todo mundo estava fazendo corridas, mantivemos nossas posições e sabíamos que teríamos algumas chances."
Espírito de equipe se mostra decisivo em campanha de zebra gigante
Tzolis elogiou a união excepcional promovida sob o comando do técnico Ivan Jovanovic, afirmando que o espírito de equipe compensa as diferenças na profundidade individual do elenco. Ele enfatizou que todos os jogadores lutaram uns pelos outros, do goleiro Konstantinos Tzolakis até o ataque.
O ponta do Club Brugge afirmou que a Grécia está provando ser uma força no futebol europeu.
Tzolis espera levar esse embalo de volta para casa.
- Kirchner-Media
Grécia foca em confronto com a Holanda em Tessalônica
Tzolis e seus companheiros de equipe voltam para casa enquanto voltam suas atenções para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Holanda, no estádio Toumba, em Thessaloniki. A equipe de Ivan Jovanovic busca fazer três vitórias em três jogos.
A Alemanha recebe a Sérvia em Munique na mesma noite, tentando se recuperar.
Tzolis pretende manter sua vaga como titular na ponta esquerda.
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