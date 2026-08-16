O Arsenal parece pronto para se separar de um de seus produtos mais promissores da base à medida que a janela de transferências de verão entra em sua reta final. Nwaneri, que ganhou as manchetes como um estreante recordista, parece estar fora dos planos imediatos de Mikel Arteta.

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que a passagem do jogador de 19 anos pelo norte de Londres está chegando ao fim. Em postagem nas redes sociais, o jornalista italiano deu uma atualização definitiva sobre a situação, afirmando: "Ethan Nwaneri deixará o Arsenal antes do fim da janela de transferências de verão, como planejado há semanas. Ele nem sequer está no banco hoje contra o Manchester City, apesar de ter participado da pré-temporada."



