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Ethan Nwaneri recebe sinal verde para deixar o Arsenal, enquanto o AC Milan avalia uma investida pelo jovem
Jovem promessa do Arsenal caminha para deixar o Emirates
O Arsenal parece pronto para se separar de um de seus produtos mais promissores da base à medida que a janela de transferências de verão entra em sua reta final. Nwaneri, que ganhou as manchetes como um estreante recordista, parece estar fora dos planos imediatos de Mikel Arteta.
O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que a passagem do jogador de 19 anos pelo norte de Londres está chegando ao fim. Em postagem nas redes sociais, o jornalista italiano deu uma atualização definitiva sobre a situação, afirmando: "Ethan Nwaneri deixará o Arsenal antes do fim da janela de transferências de verão, como planejado há semanas. Ele nem sequer está no banco hoje contra o Manchester City, apesar de ter participado da pré-temporada."
- AFP
Milan identifica Nwaneri como solução criativa
A notícia da disponibilidade de Nwaneri colocou o Milan imediatamente em alerta, já que o clube está ativo no mercado em busca de reforços ofensivos. A diretoria rossonera procura especificamente um meia versátil que possa atuar nos espaços entrelinhas atrás do atacante, de preferência ocupando o corredor direito.
Depois de monitorar vários alvos ao longo do verão sem fechar um acordo, o gigante italiano agora avalia seriamente a possibilidade de levar o talento inglês para San Siro. Relatos no fim de julho sugeriram que Nwaneri já estava em uma lista de jogadores observados pelo departamento de scouting do Milan.
Dificuldades para manter a regularidade e períodos por empréstimo
Apesar de toda a enorme expectativa que cercou sua ascensão inicial, Nwaneri encontrou dificuldades para garantir uma vaga regular entre os titulares em uma escalação estrelada do Arsenal. Seu desenvolvimento sofreu um bloqueio temporário na temporada passada, quando ele teve dificuldades para conseguir minutos consistentes na Premier League.
Essa falta de tempo de jogo levou a uma mudança temporária para a Ligue 1, onde ele passou a segunda metade da campanha emprestado ao Marseille. Embora a experiência no exterior tenha sido benéfica, ela não levou a uma reintegração permanente ao elenco principal de Arteta.
- Getty
A Itália pode destravar o potencial de Nwaneri
O ponta de 19 anos conseguiu marcar quatro gols em 24 partidas na Premier League durante suas oportunidades limitadas, mostrando lampejos da qualidade que o tornou uma promessa tão bem avaliada.
No entanto, com o Arsenal atualmente brigando pelos principais títulos, a pressão por resultados imediatos dificultou que Nwaneri tenha a sequência de minutos de que precisa. Uma transferência para a Itália pode proporcionar o recomeço necessário para transformar seu potencial evidente em atuações consistentes na elite.
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