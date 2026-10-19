Apenas 18 segundos após o início da partida pela Bundesliga, o inglês de 19 anos deu um carrinho em alta velocidade no defensor Tom Rothe, do Union Berlin. O árbitro Schlager mostrou imediatamente o cartão vermelho, deixando o jovem atônito diante da possibilidade de ser expulso logo no começo do jogo.

O árbitro, porém, percebeu rapidamente que havia tirado o cartão errado do bolso. Schlager fez um gesto com a mão esquerda para desconsiderar o vermelho antes de mostrar o amarelo, arrancando um sorriso irônico de Niko Kovac, técnico do Dortmund, à beira do campo.

Apesar de ter escapado da expulsão, o jogador emprestado pelo Arsenal teve uma tarde frustrante. Nwaneri não conseguiu influenciar a partida e foi substituído pouco depois dos 60 minutos, encerrando uma atuação difícil na Alemanha.



