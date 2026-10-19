AFP
Traduzido por
Ethan Nwaneri recebe cartão vermelho indevidamente após apenas 18 SEGUNDOS, e jogador emprestado pelo Arsenal vive tarde de pesadelo pelo Borussia Dortmund contra o Union Berlin
Confusão bizarra com cartões poupa Nwaneri
Apenas 18 segundos após o início da partida pela Bundesliga, o inglês de 19 anos deu um carrinho em alta velocidade no defensor Tom Rothe, do Union Berlin. O árbitro Schlager mostrou imediatamente o cartão vermelho, deixando o jovem atônito diante da possibilidade de ser expulso logo no começo do jogo.
O árbitro, porém, percebeu rapidamente que havia tirado o cartão errado do bolso. Schlager fez um gesto com a mão esquerda para desconsiderar o vermelho antes de mostrar o amarelo, arrancando um sorriso irônico de Niko Kovac, técnico do Dortmund, à beira do campo.
Apesar de ter escapado da expulsão, o jogador emprestado pelo Arsenal teve uma tarde frustrante. Nwaneri não conseguiu influenciar a partida e foi substituído pouco depois dos 60 minutos, encerrando uma atuação difícil na Alemanha.
- STEINSIEK.CH
Kobel questiona entrada no limite
Em entrevista à Sky após o apito final, o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, admitiu que ficou surpreso de início com o erro do árbitro. “Achei que estava vendo coisas”, revelou o suíço ao ser questionado sobre a confusão momentânea.
Em seguida, Kobel fez uma avaliação direta da entrada imprudente de seu jovem companheiro de equipe. O lance, em que o solado da chuteira atingiu o tornozelo de Rothe, esteve perigosamente perto de justificar uma expulsão caso o contato tivesse sido um pouco mais acima.
“A falta foi no limite”, acrescentou Kobel. “Não sei se é preciso entrar em uma dividida daquela forma.”
Dirigentes do Borussia Dortmund cobram mais coragem
Além dos lances dramáticos no início, o empate sem gols evidenciou problemas mais amplos para o Dortmund, que trouxe Nwaneri do Arsenal, campeão da Premier League, durante o verão, depois que Giannis Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na primeira rodada. Apesar dos reforços, o diretor esportivo Nils-Ole Book criticou a falta de coragem coletiva da equipe contra o Union.
“Estamos decepcionados. Queríamos fazer muito mais”, afirmou Book. “Para chegar às costas da defesa, é preciso jogar com mais coragem em todo o campo. Começamos a fazer isso tarde demais.”
O dirigente do Dortmund ressaltou que a equipe precisa urgentemente melhorar taticamente para atingir seu potencial. “Quando somos mais ousados, jogamos um futebol muito bom e conseguimos pressionar nossos adversários”, concluiu Book.
- Eibner
Redenção europeia aguarda no confronto contra o Sabah
Após uma derrota apertada por 1 a 0 para o Bodo/Glimt no início da semana e este empate no campeonato nacional, o Dortmund tenta recuperar o embalo. A equipe volta suas atenções para a Champions League na terça-feira, quando enfrenta o Sabah, do Azerbaijão.
Nwaneri, que disputou sete partidas até agora nesta temporada, espera conquistar sua primeira vaga como titular na competição continental. Uma vitória convincente é fundamental para a equipe de Kovac, que busca seu segundo triunfo no torneio e tenta aliviar a pressão crescente sobre o elenco.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.