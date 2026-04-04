Ethan Nwaneri, jogador emprestado pelo Arsenal, recebeu um aviso do técnico do Marselha sobre a possibilidade de substituir Mason Greenwood, que está suspenso

Ao falar com a imprensa na coletiva pré-jogo, Beye confirmou que Nwaneri é o principal candidato a integrar o time titular. Embora o técnico do Marselha seja claramente um admirador do jogador formado na base do Arsenal, ele não hesitou em lembrar ao jovem de 19 anos que as exigências físicas do futebol francês representam um salto significativo em relação ao futebol juvenil. “Ele é um grande talento que precisa se adaptar à intensidade da Ligue 1”, disse Beye aos repórteres. “Ele parece ser o substituto ideal para Mason, mas temos vários jogadores de qualidade para escolher. Ele precisa entender que chegou a um clube de nível muito, muito alto.”