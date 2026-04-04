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Ethan Nwaneri, jogador emprestado pelo Arsenal, recebeu um aviso do técnico do Marselha sobre a possibilidade de substituir Mason Greenwood, que está suspenso
Tarefa difícil
Greenwood se consolidou como o talismã indiscutível do ataque do Marselha desde sua chegada do Manchester United em 2024. Com 15 gols e quatro assistências em 26 partidas da Ligue 1, o inglês está atrás apenas de Joaquin Panichelli, do Estrasburgo, na tabela de artilheiros. No entanto, a suspensão e a lesão de Greenwood deixaram Habib Beye com uma dor de cabeça tática. A ausência do prolífico ponta representa um golpe significativo para o ímpeto do Marselha, forçando o técnico a recorrer ao seu jovem banco de reservas em busca de uma solução temporária para manter a campanha europeia.
- AFP
Beye faz advertência a Nwaneri
Ao falar com a imprensa na coletiva pré-jogo, Beye confirmou que Nwaneri é o principal candidato a integrar o time titular. Embora o técnico do Marselha seja claramente um admirador do jogador formado na base do Arsenal, ele não hesitou em lembrar ao jovem de 19 anos que as exigências físicas do futebol francês representam um salto significativo em relação ao futebol juvenil. “Ele é um grande talento que precisa se adaptar à intensidade da Ligue 1”, disse Beye aos repórteres. “Ele parece ser o substituto ideal para Mason, mas temos vários jogadores de qualidade para escolher. Ele precisa entender que chegou a um clube de nível muito, muito alto.”
Um investimento dispendioso sem garantias
Embora Nwaneri represente o futuro a curto prazo em campo, sua situação contratual levanta questões nos bastidores. O meia chegou por empréstimo direto do Arsenal no meio do ano, sem opção de compra, o que significa que o Marselha não tem absolutamente nenhum controle sobre o futuro do jogador após a temporada atual. Além do aspecto contratual, segundo o L'Équipe, o custo financeiro da operação é significativo. O clube concordou em arcar com a totalidade do salário de Nwaneri, que chega a € 300.000 brutos por mês.
- AFP
A pressão aumenta em meio à fase ruim do Marselha
O momento da ausência de Greenwood não poderia ser pior para o Marselha, já que o gigante francês vem enfrentando dificuldades para manter a regularidade. Uma sequência de maus resultados na Ligue 1 e uma eliminação decepcionante das competições europeias deixaram a torcida frustrada, colocando uma pressão enorme sobre qualquer jogador que entre no time titular. Nwaneri deve ter a oportunidade de mostrar suas qualidades se jogar nesta partida, em meio a críticas sobre seu desempenho irregular.