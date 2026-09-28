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Ethan Mbappe recebe pesada suspensão na Champions League após expulsão terrível pelo Lille contra o Real Betis
Uefa dá veredito sobre incidente de cartão vermelho
O irmão mais novo do astro do Real Madrid Kylian Mbappe soube a extensão total de sua punição após uma expulsão na Champions League. Ethan Mbappe, de 19 anos, recebeu cartão vermelho direto durante a derrota do Lille por 3 a 2 para o Real Betis há três semanas, e a entidade máxima do futebol europeu agora confirmou que ele cumprirá suspensão de três jogos.
De acordo com o relatório disciplinar divulgado na segunda-feira, a acusação contra o meio-campista foi por "agredir outro jogador" após um desentendimento com o zagueiro do Betis Natan. As imagens mostraram Mbappe acertando o adversário com uma cotovelada quando o defensor brasileiro passava por trás dele. Natan teria dirigido comentários ao francês antes da reação, mas a revisão do VAR foi conclusiva, levando ao cartão vermelho direto, que agora foi seguido por novas sanções do comitê disciplinar da Uefa.
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Estatura crescente apesar do revés continental
Foi apenas a terceira partida da carreira do jogador de 19 anos na Champions League. Suas duas aparições anteriores na competição aconteceram pelo Lille na temporada 2024-25, quando atuou na vitória contundente por 6 a 1 sobre o Feyenoord e no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund.
Apesar do revés, Mbappe se firmou como uma peça importante do Lille nesta temporada. Até aqui, ele fez seis partidas em todas as competições, com participação direta em um gol e uma assistência.
Data de retorno definida para confronto contra o Bayern de Munique
Embora a suspensão de três partidas cubra a maior parte do calendário de outono, obrigando-o a ficar fora da visita ao Arsenal, do confronto em casa contra o Galatasaray e da viagem para enfrentar o Bodo/Glimt fora de casa, há uma luz no fim do túnel. A Uefa confirmou que Mbappe estará apto a voltar à ação continental em 25 de novembro, quando o Lille receberá a potência alemã Bayern de Munique no Stade Pierre-Mauroy.
Depois da partida contra o Bayern de Munique, o Lille terá três jogos restantes na fase de liga da Champions League. A campanha será encerrada com uma viagem para enfrentar o Stuttgart fora de casa, um jogo em casa contra o Slovan Bratislava e uma visita à Roma na última rodada.
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Foco internacional em meio à suspensão doméstica
Apesar da turbulência no cenário nacional e europeu, Mbappe segue sendo uma figura central da seleção sub-21 da França. Atualmente, ele está a serviço da seleção enquanto a França continua sua campanha de classificação para o Campeonato Europeu Sub-21 de 2027, torneio que será coorganizado por Albânia e Sérvia.
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