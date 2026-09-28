O irmão mais novo do astro do Real Madrid Kylian Mbappe soube a extensão total de sua punição após uma expulsão na Champions League. Ethan Mbappe, de 19 anos, recebeu cartão vermelho direto durante a derrota do Lille por 3 a 2 para o Real Betis há três semanas, e a entidade máxima do futebol europeu agora confirmou que ele cumprirá suspensão de três jogos.

De acordo com o relatório disciplinar divulgado na segunda-feira, a acusação contra o meio-campista foi por "agredir outro jogador" após um desentendimento com o zagueiro do Betis Natan. As imagens mostraram Mbappe acertando o adversário com uma cotovelada quando o defensor brasileiro passava por trás dele. Natan teria dirigido comentários ao francês antes da reação, mas a revisão do VAR foi conclusiva, levando ao cartão vermelho direto, que agora foi seguido por novas sanções do comitê disciplinar da Uefa.