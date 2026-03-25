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Germany v United States - International FriendlyGetty Images Sport

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Estudo revela que 75% dos americanos pretendem acompanhar a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Copa do Mundo
Estados Unidos

Um novo estudo destacado pelo Sports Business Journal mostra que a Copa do Mundo da FIFA de 2026 deve atrair um público maciço nos Estados Unidos, com 75% dos americanos planejando acompanhar o evento, sendo que os fãs mais jovens das áreas urbanas e as famílias estão impulsionando esse entusiasmo — mesmo que os preços dos ingressos possam fazer com que muitos optem por assistir de casa. O interesse também está crescendo, com quase metade dos entrevistados demonstrando mais entusiasmo do que em relação ao torneio de 2022.

  • Charlotte FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Principais conclusões

    A pesquisa, realizada pela Full Circle Research em março, contou com a participação de 2.000 adultos norte-americanos

    Aqui estão os principais resultados:

    • Uma clara maioria dos americanos está interessada, com 75% esperando acompanhar o torneio de 2026 de alguma forma

    • O envolvimento intenso é mais limitado, já que apenas 26% afirmam que planejam assistir a “muitas” partidas

    • Esse número sobe significativamente entre a geração Y, onde 37% esperam acompanhar de perto

    O Sports Business Journal conduziu a pesquisa antes de sua conferência “Business of Soccer”, que começa na quarta-feira. 

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  • Washington Commanders v New York Giants - NFL 2025Getty Images Sport

    Outras conclusões importantes

    Analisando mais a fundo, os dados mostram que as famílias e os moradores da cidade-sede estão impulsionando o engajamento — mas, como já é de costume, o custo continua sendo um grande obstáculo para os torcedores que desejam assistir aos jogos:

    • O engajamento é mais forte nos mercados anfitriões, com 42% dos residentes da cidade planejando assistir bastante, em comparação com 22% nas áreas suburbanas e apenas 16% nas comunidades rurais

    • As famílias são um grande impulsionador, já que 43% dos entrevistados com filhos menores de 16 anos afirmam que assistirão “muito”, contra 17% dos que não têm filhos

    • O entusiasmo está crescendo, com 48% dos americanos mais interessados do que em 2022 — e o fato de a América do Norte ser a anfitriã é citado como um fator-chave

    • Há um interesse real em assistir aos jogos, com 63% dos torcedores interessados tendo pelo menos alguma probabilidade de ir a uma partida

    • O custo surge como a maior barreira, já que 57% citam os preços dos ingressos como uma preocupação, com a maioria relutante em pagar mais de US$ 250–US$ 500 por ingresso. 

    • Apenas um terço dos entrevistados mencionou a segurança como uma preocupação. 

  • "Pode tender a atrair fãs de renda mais alta e altamente engajados"

    Ao analisar os resultados, Jed Pearsall, presidente da Performance Research, acredita que há um ponto em comum. 

    “Esses resultados sugerem que, embora o interesse em comparecer seja amplo, a frequência real pode se concentrar em fãs de renda mais alta e altamente engajados, com muitos outros optando por assistir em casa ou em locais públicos”, disse Pearsall. 

  • Aerial Views of Estadio Azteca Ahead of 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    E agora?

    A Copa do Mundo da FIFA começa no dia 11 de junho, com o México recebendo a África do Sul. 

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