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Estudo revela que 75% dos americanos pretendem acompanhar a Copa do Mundo da FIFA de 2026
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Principais conclusões
A pesquisa, realizada pela Full Circle Research em março, contou com a participação de 2.000 adultos norte-americanos.
Aqui estão os principais resultados:
• Uma clara maioria dos americanos está interessada, com 75% esperando acompanhar o torneio de 2026 de alguma forma
• O envolvimento intenso é mais limitado, já que apenas 26% afirmam que planejam assistir a “muitas” partidas
• Esse número sobe significativamente entre a geração Y, onde 37% esperam acompanhar de perto
O Sports Business Journal conduziu a pesquisa antes de sua conferência “Business of Soccer”, que começa na quarta-feira.
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Outras conclusões importantes
Analisando mais a fundo, os dados mostram que as famílias e os moradores da cidade-sede estão impulsionando o engajamento — mas, como já é de costume, o custo continua sendo um grande obstáculo para os torcedores que desejam assistir aos jogos:
• O engajamento é mais forte nos mercados anfitriões, com 42% dos residentes da cidade planejando assistir bastante, em comparação com 22% nas áreas suburbanas e apenas 16% nas comunidades rurais
• As famílias são um grande impulsionador, já que 43% dos entrevistados com filhos menores de 16 anos afirmam que assistirão “muito”, contra 17% dos que não têm filhos
• O entusiasmo está crescendo, com 48% dos americanos mais interessados do que em 2022 — e o fato de a América do Norte ser a anfitriã é citado como um fator-chave
• Há um interesse real em assistir aos jogos, com 63% dos torcedores interessados tendo pelo menos alguma probabilidade de ir a uma partida
• O custo surge como a maior barreira, já que 57% citam os preços dos ingressos como uma preocupação, com a maioria relutante em pagar mais de US$ 250–US$ 500 por ingresso.
• Apenas um terço dos entrevistados mencionou a segurança como uma preocupação.
"Pode tender a atrair fãs de renda mais alta e altamente engajados"
Ao analisar os resultados, Jed Pearsall, presidente da Performance Research, acredita que há um ponto em comum.
“Esses resultados sugerem que, embora o interesse em comparecer seja amplo, a frequência real pode se concentrar em fãs de renda mais alta e altamente engajados, com muitos outros optando por assistir em casa ou em locais públicos”, disse Pearsall.
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E agora?
A Copa do Mundo da FIFA começa no dia 11 de junho, com o México recebendo a África do Sul.