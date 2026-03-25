Analisando mais a fundo, os dados mostram que as famílias e os moradores da cidade-sede estão impulsionando o engajamento — mas, como já é de costume, o custo continua sendo um grande obstáculo para os torcedores que desejam assistir aos jogos:

• O engajamento é mais forte nos mercados anfitriões, com 42% dos residentes da cidade planejando assistir bastante, em comparação com 22% nas áreas suburbanas e apenas 16% nas comunidades rurais

• As famílias são um grande impulsionador, já que 43% dos entrevistados com filhos menores de 16 anos afirmam que assistirão “muito”, contra 17% dos que não têm filhos

• O entusiasmo está crescendo, com 48% dos americanos mais interessados do que em 2022 — e o fato de a América do Norte ser a anfitriã é citado como um fator-chave

• Há um interesse real em assistir aos jogos, com 63% dos torcedores interessados tendo pelo menos alguma probabilidade de ir a uma partida

• O custo surge como a maior barreira, já que 57% citam os preços dos ingressos como uma preocupação, com a maioria relutante em pagar mais de US$ 250–US$ 500 por ingresso.

• Apenas um terço dos entrevistados mencionou a segurança como uma preocupação.