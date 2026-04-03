“Estrutura salarial desequilibrada” – O problema das transferências do Tottenham explicado no jogo de acusações da batalha contra o rebaixamento da Premier League

Questionado sobre se as negociações de transferências são as culpadas pela confusão no Spurs, Friedel — em entrevista exclusiva concedida em parceria com o Gambling.com, especialistas em cassinos online do Reino Unido — disse ao GOAL: “Essa é uma questão realmente complicada. Já participei de muitos debates com pessoas sobre isso. Então, um dos problemas que o Tottenham tem é que o clube está com um pé na porta de se tornar um grande clube. É um grande clube. É um ótimo clube, aliás. É um clube magnífico. Mas quando se trata de contratar jogadores estrangeiros e você está competindo com o Man City, com o Liverpool, com o Arsenal, com o Man United e com o Chelsea... Todos esses outros clubes são vistos como vencedores da Premier League e da Liga dos Campeões. É assim que os agentes estrangeiros lidam com isso. E é assim que os jogadores estrangeiros lidam com isso. E eles estão certos, se você olhar para a história de quem ganhou a Premier League e quem ganhou a Liga dos Campeões.

“Então, para vir para o Tottenham, geralmente te oferecem mais dinheiro: ‘Bem, vim para o Tottenham, é mais dinheiro’. O Tottenham tem muito dinheiro, mas também tem um pouco menos. Eles estão pagando uma dívida do estádio. Acabaram de construir um centro de treinamento, e a família Lewis não doou exatamente 100 milhões do próprio bolso para sair comprando jogadores. Então, Daniel Levy teve que criar fontes de receita, o que ele fez de forma brilhante para o clube.

“Mas aí você se depara com esse dilema: poderíamos contratar aquele jogador, cujo valor é de cem mil por semana, mas ele diz que virá para o Tottenham por 150 mil por semana. Ele não vale 150 mil por semana. Além disso, queremos um jogador que só está vindo para cá pelo dinheiro? Então, acho que eles perdem muitos jogadores por motivos sensatos.

“Portanto, não é tão simples quanto simplesmente sair gastando dinheiro. Porque se você tiver, digamos, a Premier League nesta temporada e o Tottenham se mantiver na primeira divisão, e o Tottenham estiver atrás dos mesmos jogadores que o Arsenal — o que acontece com frequência, já que esses clubes da Premier League buscam jogadores semelhantes —, esse jogador aceitará uma certa quantia para jogar pelo Arsenal, disputar a Liga dos Campeões e estar com os vencedores da Premier League. Não vai ser a mesma quantia para o Tottenham. Você vai para o Tottenham, mas só se for por mais dinheiro, porque ele não veria que ganhar todos os troféus no Tottenham é o que se deve fazer.”