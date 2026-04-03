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“Estrutura salarial desequilibrada” – O problema das transferências do Tottenham explicado no jogo de acusações da batalha contra o rebaixamento da Premier League
A espera pelo título chegou ao fim, mas as dificuldades na Premier League continuam
Ange Postecoglou pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante em 2025, ao conquistar a Liga Europa, mas foi demitido do cargo de técnico poucas semanas depois. Thomas Frank e Igor Tudor passaram pelo banco do Spurs desde então, tendo este último permanecido no comando por apenas 44 dias e sete partidas.
O comando agora passou para Roberto De Zerbi, com o técnico italiano encarregado da missão de resgate. Ele tem muito talento à sua disposição, mas precisa lidar com problemas de lesões infelizes. Será que o elenco que ele herdou tem profundidade suficiente para lidar com isso?
Questões óbvias têm sido levantadas sobre as entradas e saídas do Tottenham Hotspur Stadium nas últimas janelas de transferências, com a saída de nomes como Harry Kane, Hugo Lloris e Heung-min Son. Tem sido difícil obter um bom custo-benefício ao contratar substitutos para superestrelas internacionais experientes.
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Será que as transferências são as culpadas pelas dificuldades do Tottenham?
Questionado sobre se as negociações de transferências são as culpadas pela confusão no Spurs, Friedel — em entrevista exclusiva concedida em parceria com o Gambling.com, especialistas em cassinos online do Reino Unido — disse ao GOAL: “Essa é uma questão realmente complicada. Já participei de muitos debates com pessoas sobre isso. Então, um dos problemas que o Tottenham tem é que o clube está com um pé na porta de se tornar um grande clube. É um grande clube. É um ótimo clube, aliás. É um clube magnífico. Mas quando se trata de contratar jogadores estrangeiros e você está competindo com o Man City, com o Liverpool, com o Arsenal, com o Man United e com o Chelsea... Todos esses outros clubes são vistos como vencedores da Premier League e da Liga dos Campeões. É assim que os agentes estrangeiros lidam com isso. E é assim que os jogadores estrangeiros lidam com isso. E eles estão certos, se você olhar para a história de quem ganhou a Premier League e quem ganhou a Liga dos Campeões.
“Então, para vir para o Tottenham, geralmente te oferecem mais dinheiro: ‘Bem, vim para o Tottenham, é mais dinheiro’. O Tottenham tem muito dinheiro, mas também tem um pouco menos. Eles estão pagando uma dívida do estádio. Acabaram de construir um centro de treinamento, e a família Lewis não doou exatamente 100 milhões do próprio bolso para sair comprando jogadores. Então, Daniel Levy teve que criar fontes de receita, o que ele fez de forma brilhante para o clube.
“Mas aí você se depara com esse dilema: poderíamos contratar aquele jogador, cujo valor é de cem mil por semana, mas ele diz que virá para o Tottenham por 150 mil por semana. Ele não vale 150 mil por semana. Além disso, queremos um jogador que só está vindo para cá pelo dinheiro? Então, acho que eles perdem muitos jogadores por motivos sensatos.
“Portanto, não é tão simples quanto simplesmente sair gastando dinheiro. Porque se você tiver, digamos, a Premier League nesta temporada e o Tottenham se mantiver na primeira divisão, e o Tottenham estiver atrás dos mesmos jogadores que o Arsenal — o que acontece com frequência, já que esses clubes da Premier League buscam jogadores semelhantes —, esse jogador aceitará uma certa quantia para jogar pelo Arsenal, disputar a Liga dos Campeões e estar com os vencedores da Premier League. Não vai ser a mesma quantia para o Tottenham. Você vai para o Tottenham, mas só se for por mais dinheiro, porque ele não veria que ganhar todos os troféus no Tottenham é o que se deve fazer.”
Os desafios que o Spurs enfrenta
Friedel, que passou quatro anos no Spurs entre 2011 e 2015, continuou: “Então, o verdadeiro risco para o Tottenham é: devemos destruir completamente nossa estrutura salarial e ir em frente ou não? E se você quebrar sua estrutura salarial e ir em frente, não há garantia de que vai ganhar a Premier League, porque o Liverpool vai se reforçar novamente, o Man City vai se reforçar novamente, o Man United está melhorando e vai se reforçar novamente.
“Portanto, elogio Daniel Levy pelo trabalho que fez com os recursos que recebeu e as fontes de receita que criou. Dar o próximo passo é difícil. É realmente difícil depois que você consegue isso. E acho que o Aston Villa está nessa situação muito semelhante agora. Sabe, eles passam mais um ano na Liga dos Campeões e recebem o dinheiro novamente, a receita deles aumenta novamente. Eles estão praticamente na mesma situação.”
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Batalha na zona de rebaixamento: será que o Spurs vai conseguir evitar o rebaixamento?
Enquanto o Villa — outro dos antigos clubes de Friedel — continua na briga pela classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada, o Spurs olha ansiosamente para trás, com sete partidas restantes no calendário.
O primeiro deles, marcando o início da gestão de De Zerbi, será uma viagem a Sunderland no domingo. O Tottenham chega a essa partida uma posição e um único ponto acima da zona de rebaixamento, com uma porta que leva à Segunda Divisão se abrindo lentamente sob seus pés.