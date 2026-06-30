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Estrelas da Inglaterra “prontas para entrar em campo” por Thomas Tuchel, enquanto Jordan Pickford destaca o “espírito de união” na seleção para a Copa do Mundo
Tuchel traz a mentalidade de “guerra” para os Três Leões
O goleiro do Everton, Pickford, revelou a intensidade que Tuchel incutiu na seleção da Inglaterra desde que assumiu o comando. Apesar do escrutínio em torno das decisões táticas do alemão, os jogadores parecem totalmente comprometidos com seus métodos enquanto se preparam para a reta final do torneio.
“Confiança, união. Acho que já tínhamos isso antes, mas acho que o técnico trouxe essa confiança para nós”, explicou Pickford quando questionado sobre o clima sob o comando de Tuchel. “As reuniões que o técnico tem conosco são como se estivéssemos prontos para ir à guerra. Ele coloca essa confiança em você. Há diferentes reuniões táticas que ele realiza, e é como se disséssemos: ‘é, chegou a hora de agir’. Todos nós queremos o mesmo objetivo, todos queremos esse objetivo final, e neste elenco que ele escolheu, estamos todos animados e passando por bons momentos em nossas carreiras.”
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Crise de lesões atinge posição problemática
Embora o ânimo esteja alto, Tuchel enfrenta um pesadelo logístico na defesa após uma série de contratempos físicos. A lateral-direita, que antes era uma posição com imensa profundidade para a Inglaterra, tornou-se um grande ponto fraco após as lesões de Reece James, Tino Livramento e Jarell Quansah. Isso fez com que o técnico dependesse de Djed Spence como única opção viável para preencher a lacuna no lado direito da zaga.
O próprio Tuchel admitiu que a situação está longe de ser ideal, destacando a “corrida acirrada” para que seus astros da defesa voltem à ação. Com veteranos como Kyle Walker e Kieran Trippier fora da seleção, a falta de substitutos especializados colocou uma pressão imensa sobre os demais membros do elenco.
No entanto, Pickford continua convicto de que a “unidade” dentro do grupo os ajudará a superar qualquer reorganização tática necessária para as fases eliminatórias.
Crescimento pessoal e vantagem psicológica
A confiança de Pickford não é apenas resultado das reuniões da equipe; o jogador de 30 anos vem trabalhando intensamente em seu preparo mental para garantir que esteja pronto para a pressão de uma Copa do Mundo.
“Estou me esforçando muito para crescer e ser a melhor versão de mim mesmo”, disse Pickford àITV Sport. “Temos metas, com quem estou trabalhando, e o importante é ser a melhor versão de mim mesmo e ver aonde isso pode me levar. Sabemos a jornada que isso pode me levar a percorrer, e acredito nisso, e em ser eu mesmo.” Essa preparação pessoal pode ser vital caso as lesões na defesa da Inglaterra resultem em mais trabalho para o goleiro.
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Preparados para o desafio da República Democrática do Congo
O desafio imediato para os jogadores de Tuchel é o confronto nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo, que avançou após uma vitória sobre o Uzbequistão. Embora a Inglaterra seja favorita no papel, Pickford está atento à ameaça representada pela seleção africana e insiste que os Três Leões estão preparados para todas as eventualidades.
“Queremos vencer a partida nos 90 minutos, mas estaremos prontos como time, como grupo, como Inglaterra, para fazer o que for preciso para conquistar a vitória”, afirmou Pickford. “Se for para pênaltis ou prorrogação, temos capacidade, temos os jogadores que podem entrar do banco, nossa coesão está em alto nível e é para isso que estamos aqui. Sabemos que o Congo é uma seleção difícil; sabemos quantas seleções africanas se classificaram para a próxima fase. Eles são uma nação orgulhosa.”