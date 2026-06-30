O goleiro do Everton, Pickford, revelou a intensidade que Tuchel incutiu na seleção da Inglaterra desde que assumiu o comando. Apesar do escrutínio em torno das decisões táticas do alemão, os jogadores parecem totalmente comprometidos com seus métodos enquanto se preparam para a reta final do torneio.

“Confiança, união. Acho que já tínhamos isso antes, mas acho que o técnico trouxe essa confiança para nós”, explicou Pickford quando questionado sobre o clima sob o comando de Tuchel. “As reuniões que o técnico tem conosco são como se estivéssemos prontos para ir à guerra. Ele coloca essa confiança em você. Há diferentes reuniões táticas que ele realiza, e é como se disséssemos: ‘é, chegou a hora de agir’. Todos nós queremos o mesmo objetivo, todos queremos esse objetivo final, e neste elenco que ele escolheu, estamos todos animados e passando por bons momentos em nossas carreiras.”



