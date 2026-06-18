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Gabriel Marin

A estrela de Manzambi, mais uma expulsão na Copa e o show da torcida: top 5 do que você precisa saber sobre Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Suíça x Bósnia e Herzegovina
Suíça
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo

Manzambi sai do banco, marca duas vezes, e suíços conquistam a primeira vitória na Copa do Mundo 2026

A Suíça deu um passo importante rumo à classificação para o mata-mata da Copa do Mundo 2026 ao derrotar a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo B. Depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, a partida mudou completamente na etapa final.

O ponto de virada veio após as alterações promovidas pelo técnico Murat Yakin. Aos 29 minutos do segundo tempo, Johan Manzambi, que havia acabado de entrar, abriu o placar aproveitando sobra dentro da área. Pouco depois, a situação da Bósnia ficou ainda mais complicada com a expulsão de Tarik Muharemović, deixando os balcânicos com um jogador a menos.

Com vantagem numérica e embalada pelas substituições, a Suíça ampliou nos minutos finais. Ruben Vargas, outro atleta que saiu do banco, participou diretamente das principais jogadas ofensivas, enquanto Manzambi voltou a balançar as redes para marcar seu segundo gol na partida. Já nos acréscimos, Vargas e Xhaka ampliaram a conta e ainda deu tempo de Mehmic descontar para a Bósnia.

Confira, a seguir, os principais destaques de Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina.

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    A primeira vitória da Suíça na Copa

    Depois da frustração na estreia, quando cedeu o empate ao Catar nos acréscimos e ficou no 1 a 1, a Suíça finalmente conquistou sua primeira vitória no Mundial. O resultado coloca os suíços em posição favorável na disputa pela classificação e confirma o favoritismo da equipe dentro do Grupo B.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As mexidas certeiras de Murat Yakin

    O treinador suíço merece boa parte dos créditos pelo triunfo. Quando a partida parecia caminhar para um empate sem gols, Yakin promoveu as entradas de Johan Manzambi e Ruben Vargas. Os dois mudaram completamente o panorama do jogo.

    Manzambi marcou duas vezes, enquanto Vargas participou da construção das principais jogadas ofensivas e ainda deixou sua marca. As substituições transformaram um duelo travado em uma vitória convincente para os europeus.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A torcida da Bósnia deu show nas arquibancadas

    Apesar da derrota pesada, os torcedores da Bósnia e Herzegovina protagonizaram uma das festas mais bonitas da rodada. Em grande número no SoFi Stadium, os balcânicos cantaram durante os 90 minutos e criaram um ambiente impressionante para a seleção.

    Mesmo após os gols suíços, a torcida continuou apoiando a equipe e mostrou mais uma vez a paixão que acompanha a seleção em sua histórica participação no Mundial.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A estrela de Manzambi brilhou em Los Angeles

    Se havia um personagem principal na partida, seu nome foi Johan Manzambi. O atacante entrou no segundo tempo quando o placar ainda estava zerado e precisou de poucos minutos para mudar completamente o destino do confronto.

    Além de abrir o marcador, mostrou oportunismo e presença de área para marcar novamente, sendo decisivo na construção da vitória suíça. Sua atuação pode ter mudado também sua condição dentro da equipe para a sequência da Copa do Mundo.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais uma expulsão na Copa do Mundo 2026

    A Copa do Mundo segue registrando uma série de cartões vermelhos, e a Bósnia foi mais uma seleção a sofrer com uma expulsão. Com Tarik Muharemović expulso na reta final da partida, os balcânicos perderam força defensiva justamente quando a Suíça crescia no confronto.

    A inferioridade numérica abriu espaços, facilitou a pressão suíça e acabou sendo determinante para que a equipe europeia transformasse uma vitória magra em uma goleada por 4 a 1. A expulsão foi o golpe que desmontou qualquer chance de reação da Bósnia e Herzegovina.

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