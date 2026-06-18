A estrela de Manzambi, mais uma expulsão na Copa e o show da torcida: top 5 do que você precisa saber sobre Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

A Suíça deu um passo importante rumo à classificação para o mata-mata da Copa do Mundo 2026 ao derrotar a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo B. Depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, a partida mudou completamente na etapa final.

O ponto de virada veio após as alterações promovidas pelo técnico Murat Yakin. Aos 29 minutos do segundo tempo, Johan Manzambi, que havia acabado de entrar, abriu o placar aproveitando sobra dentro da área. Pouco depois, a situação da Bósnia ficou ainda mais complicada com a expulsão de Tarik Muharemović, deixando os balcânicos com um jogador a menos.

Com vantagem numérica e embalada pelas substituições, a Suíça ampliou nos minutos finais. Ruben Vargas, outro atleta que saiu do banco, participou diretamente das principais jogadas ofensivas, enquanto Manzambi voltou a balançar as redes para marcar seu segundo gol na partida. Já nos acréscimos, Vargas e Xhaka ampliaram a conta e ainda deu tempo de Mehmic descontar para a Bósnia.

Confira, a seguir, os principais destaques de Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina.