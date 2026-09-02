De acordo com o Record Portugal, o meio-campista de 29 anos rescindiu seu contrato em comum acordo poucas horas antes de a janela de transferências de verão se encerrar. A saída marca o fim de uma passagem de quatro anos altamente frustrante na capital francesa.

Sanches chegou ao Parque dos Príncipes vindo do Lille no verão de 2022 sob grande expectativa. Apesar de ter conquistado o título da Ligue 1 em sua temporada de estreia, o vencedor do prêmio de Melhor Jogador Jovem da Euro 2016 e do Golden Boy de 2016 não conseguiu se firmar. Os constantes problemas com lesões limitaram severamente seus minutos em campo e interromperam seu ritmo.

Sua saída faz dele o quinto jogador a deixar o PSG em uma transferência sem custos neste verão. A reformulação implacável do elenco conduzida por Luis Enrique já provocou um êxodo em massa de jogadores sem tanto espaço para equilibrar as contas e enxugar o vestiário.



