AFP
Traduzido por
Estrela esquecida do PSG RESCINDE contrato horas antes do prazo final da janela de transferências para encerrar pesadelo de quatro anos enquanto Luis Enrique continua reformulação implacável
Uma saída frenética no último dia da janela de transferências
De acordo com o Record Portugal, o meio-campista de 29 anos rescindiu seu contrato em comum acordo poucas horas antes de a janela de transferências de verão se encerrar. A saída marca o fim de uma passagem de quatro anos altamente frustrante na capital francesa.
Sanches chegou ao Parque dos Príncipes vindo do Lille no verão de 2022 sob grande expectativa. Apesar de ter conquistado o título da Ligue 1 em sua temporada de estreia, o vencedor do prêmio de Melhor Jogador Jovem da Euro 2016 e do Golden Boy de 2016 não conseguiu se firmar. Os constantes problemas com lesões limitaram severamente seus minutos em campo e interromperam seu ritmo.
Sua saída faz dele o quinto jogador a deixar o PSG em uma transferência sem custos neste verão. A reformulação implacável do elenco conduzida por Luis Enrique já provocou um êxodo em massa de jogadores sem tanto espaço para equilibrar as contas e enxugar o vestiário.
- AFP
Um fim discreto para um capítulo difícil
A rescisão abrupta diz muito sobre a urgência do PSG em enxugar seu elenco. O acordo mútuo permite que o atual campeão europeu retire mais um salário indesejado de sua folha, ao mesmo tempo em que dá ao internacional português total liberdade para escolher seu próximo destino.
Sanches foi totalmente deixado de fora dos planos de Enrique para a próxima temporada. Depois de não conseguir causar impacto duradouro em Paris em sua temporada de estreia, o meio-campista passou três anos consecutivos longe do clube em empréstimos para buscar mais minutos em campo.
Esses períodos por empréstimo acabaram se mostrando sem sucesso. Sanches somou apenas 31 partidas de liga no total em passagens por Roma, na Serie A, Benfica, na Primeira Liga, e Panathinaikos, na Super League grega.
A revolução parisiense implacável de Enrique
A saída do meio-campista é apenas uma nota de rodapé em um verão histórico de negociações do PSG. O clube iniciou uma reformulação agressiva, gerando um recorde de € 360 milhões com vendas de jogadores. Entre as saídas de maior destaque estão a ida de Bradley Barcola para o Liverpool, Goncalo Ramos acertando com o Milan e Ibrahim Mbaye se transferindo para o Aston Villa.
Em vez de manter veteranos fora dos planos, Enrique passou a apostar em uma nova visão tática, enquanto o clube mira um terceiro título consecutivo da Champions League. A diretoria do PSG deu forte respaldo ao técnico espanhol, garantindo as contratações de Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Mika Godts para reforçar o elenco.
- AFP
Uma possível tábua de salvação em La Liga
Agora sem vínculo com nenhum clube, Sanches está livre para negociar com possíveis interessados fora da janela de transferências. O jogador de 29 anos estará desesperado para reacender uma carreira que estagnou de forma dramática desde suas atuações de destaque, há uma década.
Uma mudança para a Espanha pode oferecer um caminho imediato de volta ao futebol da elite. O Sevilla foi ligado ao meio-campista nos últimos dias, segundo o Diario de Sevilla, e seu recém-adquirido status de agente livre remove de forma significativa qualquer obstáculo financeiro para que o clube andaluz conclua um acordo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.