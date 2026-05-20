Estrela do Wrexham pede que as eliminatórias do Campeonato Inglês sejam retomadas após a expulsão do Southampton, na tentativa de reacender o sonho de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League

Windass ficou “confuso” quanto ao motivo pelo qual as eliminatórias do Campeonato Inglês não foram totalmente reiniciadas após a retirada do Southampton da competição. O atacante do Wrexham recorreu às redes sociais para expressar sua perplexidade depois que a EFL anunciou que o Middlesbrough seria simplesmente reintegrado para enfrentar o Hull City na final, em vez de abrir vagas nas semifinais para as equipes que terminaram logo abaixo das seis primeiras colocadas.

O atacante deixou seus sentimentos bem claros no Instagram, afirmando: “Essa história do Southampton é uma das mais loucas que já vi. Mas por que os play-offs não estão recomeçando com as outras quatro equipes? Boro x Hull teria sido a semifinal!! Confuso.” A frustração de Windass decorre do fato de que uma reinicialização total teria feito com que o Wrexham, que por pouco ficou de fora da pós-temporada, saltasse para a sexta colocação e voltasse à disputa pela promoção para a Premier League.

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