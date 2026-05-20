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Estrela do Wrexham pede que as eliminatórias do Campeonato Inglês sejam retomadas após a expulsão do Southampton, na tentativa de reacender o sonho de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League
Windass desabafa sobre a decisão da EFL
Windass ficou “confuso” quanto ao motivo pelo qual as eliminatórias do Campeonato Inglês não foram totalmente reiniciadas após a retirada do Southampton da competição. O atacante do Wrexham recorreu às redes sociais para expressar sua perplexidade depois que a EFL anunciou que o Middlesbrough seria simplesmente reintegrado para enfrentar o Hull City na final, em vez de abrir vagas nas semifinais para as equipes que terminaram logo abaixo das seis primeiras colocadas.
O atacante deixou seus sentimentos bem claros no Instagram, afirmando: “Essa história do Southampton é uma das mais loucas que já vi. Mas por que os play-offs não estão recomeçando com as outras quatro equipes? Boro x Hull teria sido a semifinal!! Confuso.” A frustração de Windass decorre do fato de que uma reinicialização total teria feito com que o Wrexham, que por pouco ficou de fora da pós-temporada, saltasse para a sexta colocação e voltasse à disputa pela promoção para a Premier League.Instagram
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O escândalo do “Spygate” do Southampton resulta em expulsão
A controvérsia surgiu depois que o Southampton admitiu várias violações dos regulamentos. A equipe de Tonda Eckert confessou ter filmado sem autorização os treinos dos adversários, um escândalo que abalou a divisão. O Saints havia inicialmente derrotado o Middlesbrough na semifinal, mas essa vitória foi agora anulada pela entidade reguladora.
O comunicado oficial da EFL detalhou a gravidade da situação: “Uma Comissão Disciplinar Independente expulsou hoje o Southampton dos Play-offs do Sky Bet Championship depois que o clube admitiu várias violações dos Regulamentos da EFL relacionadas à filmagem não autorizada dos treinos de outros clubes. Além disso, o clube recebeu uma dedução de quatro pontos que será aplicada à tabela do Campeonato de 2026/27, juntamente com uma reprimenda em relação a todas as acusações.”
O sonho de Hollywood de disputar a Premier League fica em suspenso
Se a EFL tivesse seguido a lógica sugerida por Windass, Ryan Reynolds e Rob McElhenney teriam visto seu time subir para a sexta posição na tabela final. Nesse cenário hipotético, o Middlesbrough teria enfrentado o Hull City em uma das semifinais, enquanto o Wrexham estaria pronto para enfrentar o Millwall na outra. Tal decisão teria mantido vivo o sonho de quatro promoções consecutivas para o time galês, que tem desfrutado de uma ascensão meteórica sob a gestão de seus proprietários famosos.
Em vez disso, a decisão atual significa que o Middlesbrough é o único beneficiário do escândalo, avançando diretamente para a final. A EFL acrescentou: “O efeito da decisão de hoje é que o Middlesbrough é reintegrado nos Play-Offs de 2026 e avançará para a final dos Play-Offs contra o Hull City. A final continua marcada para sábado, 23 de maio, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado.”
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Caos na Costa Sul enquanto as repercussões continuam
Enquanto o Wrexham e o Middlesbrough olham para o futuro, a situação no Southampton está se deteriorando rapidamente. O clube admitiu violações relacionadas aos jogos contra o Oxford United em dezembro de 2025, o Ipswich Town em abril de 2026 e o Middlesbrough em maio de 2026. Essa espionagem sistemática não só custou ao clube a chance de uma promoção de 200 milhões de libras, como também colocou o cargo do técnico Eckert em sério risco, já que o proprietário Dragan Solak estaria furioso, segundo a talkSPORT.
O Saints ainda tem uma possibilidade de recurso, embora o tempo esteja se esgotando. A EFL observou: “O Southampton tem o direito de recorrer da decisão da Comissão, de acordo com os Regulamentos da EFL, e as partes estão trabalhando para tentar resolver qualquer recurso na quarta-feira, 20 de maio. Dependendo do resultado, isso poderia resultar em uma nova alteração na programação de sábado.” Por enquanto, Windass e o Wrexham permanecem de fora, apesar do drama sem precedentes dos play-offs.