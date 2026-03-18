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Estrela do Senegal lança mensagem desafiadora após ser destituída do título da Copa Africana de Nações, com a CAF atribuindo a vitória ao Marrocos
Decisão controversa da diretoria anula a decisão final
O mundo do futebol africano ficou em polvorosa após o Senegal ter sido destituído do título. Dois meses após o apito final, a Comissão de Apelação da CAF anulou o resultado, concedendo ao Marrocos uma vitória por 3 a 0 por desistência. A controvérsia remonta aos últimos instantes do tempo de acréscimo, quando uma revisão do VAR concedeu um pênalti aos anfitriões. Isso provocou uma reação furiosa do técnico Pape Thiaw, que instruiu seus jogadores a saírem do campo. Embora tenham retornado para concluir a partida mais tarde, os árbitros consideraram isso uma violação do regulamento do torneio, tirando dos Leões da Teranga a coroa conquistada com tanto esforço.
Niakhate mantém-se firme em relação às conquistas em campo
O zagueiro de 30 anos, que foi um dos pilares da defesa senegalesa, foi questionado sobre a situação antes do confronto do Lyon contra o Celta pela Liga Europa. Niakhate, que após o anúncio da decisão postou uma foto sua com a medalha de campeão e o troféu, deixou claro que uma decisão judicial não pode apagar as memórias de sua equipe. Ele declarou: “Por respeito ao clube e tendo em mente a partida crucial, não quero entrar em muitos detalhes. Vocês viram minha reação nas redes sociais; hoje é a mesma coisa. O que posso dizer é que nada mudou para mim em relação ao que passamos em janeiro. Terei tempo para falar sobre isso novamente no momento certo; por enquanto, vou manter o foco no Lyon.”
Drama na prorrogação e pênaltis perdidos
A caótica final em Rabat foi palco de cenas extraordinárias antes da vitória por 1 a 0 do Senegal em campo. Enquanto a maior parte do time seguia o técnico pelo túnel, Sadio Mané permaneceu em campo e acabou convencendo seus companheiros a voltarem. Brahim Díaz então se preparou para cobrar o polêmico pênalti, mas tentou um pênalti à la Panenka, que foi facilmente defendido por Edouard Mendy. A partida seguiu para a prorrogação, onde Papa Gueye marcou o gol decisivo. No entanto, devido à demorada saída do campo, a comissão de apelação considerou a partida como uma derrota por 3 a 0 por desistência.
De olho nos compromissos internacionais
A decisão é um trago amargo para uma seleção que acreditava ter garantido o domínio continental por dois anos consecutivos. Niakhate, que foi titular em seis das sete partidas disputadas na competição, está atualmente priorizando as ambições europeias do seu clube. No entanto, a sombra da decisão controversa pairará sobre a próxima pausa para jogos internacionais. O Senegal já declarou sua intenção de recorrer da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).
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