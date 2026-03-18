Estrela do Senegal lança mensagem desafiadora após ser destituída do título da Copa Africana de Nações, com a CAF atribuindo a vitória ao Marrocos

O zagueiro de 30 anos, que foi um dos pilares da defesa senegalesa, foi questionado sobre a situação antes do confronto do Lyon contra o Celta pela Liga Europa. Niakhate, que após o anúncio da decisão postou uma foto sua com a medalha de campeão e o troféu, deixou claro que uma decisão judicial não pode apagar as memórias de sua equipe. Ele declarou: “Por respeito ao clube e tendo em mente a partida crucial, não quero entrar em muitos detalhes. Vocês viram minha reação nas redes sociais; hoje é a mesma coisa. O que posso dizer é que nada mudou para mim em relação ao que passamos em janeiro. Terei tempo para falar sobre isso novamente no momento certo; por enquanto, vou manter o foco no Lyon.”