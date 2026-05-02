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Estrela do Real Madrid pede a Álvaro Arbeloa para não entrar mais em contato com ele após encontro “desagradável” e “briga violenta”
Polêmica explosiva no campo de treinamento
A situação em Valdebebas chegou a um ponto crítico, com uma reportagem do *Marca* alegando que ocorreu um “confronto desagradável” entre Ceballos e Arbeloa. As tensões já vinham crescendo há algum tempo, mas o ex-jogador do Arsenal finalmente perdeu a paciência após não ter sido escalado para o time titular desde que voltou de lesão, em abril.
De acordo com a reportagem, o encontro foi solicitado pelo próprio Ceballos, mas a reportagem afirma que rapidamente se transformou em uma discussão explosiva. Após o desentendimento, o meio-campista de 29 anos teria voltado para seus companheiros de equipe e deixado claro que havia solicitado que Arbeloa não entrasse mais em contato com ele. A relação é agora descrita como irreparável.
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Excluído da lista de convocados para a partida
As consequências imediatas ficaram evidentes na última sexta-feira, quando Ceballos, notavelmente, nem sequer ficou no banco durante a viagem do Real Madrid para enfrentar o Real Betis. Na sua ausência, a equipe de Arbeloa teve dificuldades e empatou em 1 a 1, sofrendo um gol de empate no final da partida que representou um duro golpe para suas aspirações ao título. O resultado permitiu que o arquirrival Barcelona se aproximasse ainda mais de garantir o bicampeonato da La Liga.
Fontes internas do clube sugerem que, embora Ceballos continue participando dos treinos até o final da campanha para manter a forma física, ele ficará de fora da lista de convocados. Espera-se que ele não jogue um único minuto nas últimas cinco partidas da liga nesta temporada, encerrando efetivamente sua temporada prematuramente, enquanto o clube atravessa um período sem títulos.
Conflito estratégico ou raiva genuína?
Curiosamente, algumas figuras da hierarquia do Real Madrid acreditariam que a reação de Ceballos pode ter sido calculada. Há indícios de que o meio-campista tentou criar deliberadamente o conflito com Arbeloa para justificar sua falta de tempo de jogo e forçar uma saída do Bernabéu durante a próxima janela de transferências de verão.
Ceballos tem apenas mais um ano de contrato e há muito tempo é especulado um retorno ao clube da sua infância, o Real Betis. Depois de recusar uma transferência para o Marselha no verão passado, um retorno a Sevilha parece agora o desfecho mais provável para um jogador que parece não ter futuro na capital espanhola sob o atual comando técnico.
- AFP
Mourinho estará à espera nas alas?
O momento em que esta disputa surge é particularmente difícil para Arbeloa, que já se encontra sob imensa pressão. Tendo assumido o cargo de Xabi Alonso em janeiro, Arbeloa comandou 23 partidas, com 14 vitórias, mas a eliminação da Liga dos Campeões às mãos do Bayern de Munique deixou sua posição vulnerável. Notícias sugerem que Florentino Pérez já estaria procurando substitutos para o cargo.
De fato, Mourinho poderia estar prestes a fazer um retorno sensacional, sendo o português apontado como o candidato preferido para assumir o comando. Atualmente no Benfica, Mourinho se pronunciou diretamente sobre as crescentes especulações. Com o vestiário em desordem e o título escapando, uma mudança na liderança no Bernabéu parece cada vez mais inevitável.