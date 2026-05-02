Estrela do Real Madrid pede a Álvaro Arbeloa para não entrar mais em contato com ele após encontro “desagradável” e “briga violenta”

A situação em Valdebebas chegou a um ponto crítico, com uma reportagem do *Marca* alegando que ocorreu um “confronto desagradável” entre Ceballos e Arbeloa. As tensões já vinham crescendo há algum tempo, mas o ex-jogador do Arsenal finalmente perdeu a paciência após não ter sido escalado para o time titular desde que voltou de lesão, em abril.

De acordo com a reportagem, o encontro foi solicitado pelo próprio Ceballos, mas a reportagem afirma que rapidamente se transformou em uma discussão explosiva. Após o desentendimento, o meio-campista de 29 anos teria voltado para seus companheiros de equipe e deixado claro que havia solicitado que Arbeloa não entrasse mais em contato com ele. A relação é agora descrita como irreparável.