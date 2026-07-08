Estrela do PSG rejeita interesse do Real Madrid para renovar contrato

Ruiz parecia destinado a chegar ao último ano de seu contrato atual, o que chamou a atenção de alguns dos maiores clubes da Europa. No entanto, de acordo com o veículo francês RMC Sport, o PSG garantiu o futuro do meio-campista, que chegou do Napoli por € 22,5 milhões em 2022.

O jornalista Fabrice Hawkins divulgou uma atualização nas redes sociais, informando que Ruiz já assinou um contrato de um ano com opção de prorrogação por mais 12 meses.