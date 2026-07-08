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Estrela do PSG rejeita interesse do Real Madrid para renovar contrato
Meio-campista garante futuro de longo prazo no Paris Saint-Germain
Ruiz parecia destinado a chegar ao último ano de seu contrato atual, o que chamou a atenção de alguns dos maiores clubes da Europa. No entanto, de acordo com o veículo francês RMC Sport, o PSG garantiu o futuro do meio-campista, que chegou do Napoli por € 22,5 milhões em 2022.
O jornalista Fabrice Hawkins divulgou uma atualização nas redes sociais, informando que Ruiz já assinou um contrato de um ano com opção de prorrogação por mais 12 meses.
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Gigantes europeus ficam de fora na disputa por jogador experiente
Antes dessa renovação, a falta de confirmação oficial gerou intensas especulações. A mídia espanhola divulgou amplamente que o Real Madrid via Ruiz como uma solução criativa para preencher a lacuna deixada pela saída de Toni Kroos, enquanto o Bayern de Munique preparava uma negociação a um preço abaixo da marca de 40 milhões de euros. Ambos os clubes reconheceram o inegável pedigree de um jogador que ostenta dois títulos da Liga dos Campeões e quatro títulos do campeonato nacional com o PSG.
Temporada brilhante garante vaga na seleção de Luis Enrique
O jogador de 30 anos se consolidou como uma peça verdadeiramente essencial no esquema tático de Luis Enrique. Somente na última temporada, Ruiz disputou 34 partidas em todas as competições, incluindo 20 jogos na Ligue 1 e nove partidas durante a campanha vitoriosa na Liga dos Campeões.
Em um calendário exaustivo que incluiu a Copa Intercontinental da FIFA e a Supercopa da UEFA, ele marcou dois gols e deu cinco assistências, somando 2.122 minutos em campo. Manter um jogador com tanta experiência em títulos — incluindo um Campeonato Europeu e uma Liga das Nações com a Espanha — garante que o Paris Saint-Germain preserve um núcleo de campeões consagrados em sua busca por um domínio sustentável tanto no cenário nacional quanto no continental.
- AFP
O que vem por aí para Ruiz e o PSG?
Ruiz está, no momento, totalmente focado na seleção na Copa do Mundo, onde se prepara para enfrentar a Bélgica nas quartas de final. Tendo disputado cinco partidas no torneio até agora, ajudando seu país a garantir a vitória por 1 a 0 contra Portugal nas oitavas de final, o meio-campista só retornará ao clube quando a Espanha encerrar sua busca pela glória mundial.
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