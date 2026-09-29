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Estrela do Liverpool, Jeremy Jacquet estabelece padrões altos após não sofrer gol na estreia pela França contra a Bélgica
Uma estreia brilhante do jovem do Liverpool
Encarregado de ancorar a defesa da França ao lado de Maxence Lacroix, o ex-jogador do Rennes, de 21 anos, mostrou uma notável tranquilidade ao longo dos 90 minutos. Sua presença física foi particularmente digna de nota, já que dominou vários duelos aéreos importantes e disputas pelo chão para conter uma perigosa linha de frente da Bélgica.
Enquanto muitos jovens jogadores se sentiriam intimidados pela ocasião, Jacquet pareceu gostar da responsabilidade colocada sobre ele em um ambiente de tamanha pressão. Sua transição do nível de clube no Liverpool para o cenário internacional pareceu natural, reforçando por que ele é considerado um dos talentos defensivos mais promissores da Europa. Apesar da pressão de uma estreia, sua qualidade técnica com a bola seguiu evidente, oferecendo uma base sólida para a França construir seus ataques desde trás durante a apertada vitória por 1 a 0.
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Alto nível apesar da vitória
Apesar do resultado positivo e da conquista pessoal de estrear sem sofrer gols, Jacquet fez críticas à própria atuação ao falar com a imprensa após o apito final. O jovem zagueiro deixou claro que, embora estivesse feliz com o resultado coletivo, acredita que há uma margem significativa para melhorar em seu próprio jogo. Essa busca incansável pela perfeição é uma marca do ambiente de elite que ele vivencia diariamente em Anfield, sob o olhar atento do gigante da Premier League.
Ao refletir sobre a partida, o defensor admitiu que sua cabeça já estava voltada para os erros que sentiu ter cometido durante o jogo. "Com certeza, sendo defensor, não há nada melhor do que não sofrer gols. Com a vitória no fim. Só posso estar feliz. Mas dizer que estou satisfeito, não. Penso em 2-3 bolas ofensivas, posso fazer melhor quando recupero. Mas, no geral, estou feliz, saímos com os 3 pontos e sem sofrer gols", explicou o defensor.
Zidane faz testes com novo talento
A inclusão de Jacquet fez parte de uma estratégia mais ampla de Zidane para integrar energia nova à estrutura da seleção nacional. O treinador lendário não teve receio de dar oportunidades àqueles que vêm se destacando em nível de clube, e o confronto com a Bélgica serviu como o teste perfeito. Enquanto Jacquet brilhou na linha defensiva, outros estreantes também buscaram deixar sua marca, incluindo o atacante do Stade Rennais Esteban Lepaul, que fez sua primeira partida como titular sob o novo comando. Foi uma noite marcada pela transição e pela promessa de uma nova era para a França.
A parceria defensiva entre Jacquet e Lacroix ofereceu um vislumbre de um possível futuro para a seleção francesa. Com jogadores veteranos seguindo em frente, a porta está aberta para que uma nova geração se firme como presença permanente no elenco.
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Olhando para o futuro do defensor do Liverpool
Zidane tem mostrado disposição para integrar sangue novo desde que assumiu o comando, e a atuação de Jacquet certamente deu ao lendário treinador motivos para refletir. O defensor vai esperar manter sua vaga para o confronto de sexta-feira contra a Itália, em que outra atuação disciplinada pode fazê-lo subir na hierarquia. Com vários defensores mais experientes sob pressão para manter o nível, a joia do Liverpool está perfeitamente posicionada para aproveitar qualquer abertura no time titular à medida que a campanha da Liga das Nações avança.
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