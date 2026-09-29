Encarregado de ancorar a defesa da França ao lado de Maxence Lacroix, o ex-jogador do Rennes, de 21 anos, mostrou uma notável tranquilidade ao longo dos 90 minutos. Sua presença física foi particularmente digna de nota, já que dominou vários duelos aéreos importantes e disputas pelo chão para conter uma perigosa linha de frente da Bélgica.

Enquanto muitos jovens jogadores se sentiriam intimidados pela ocasião, Jacquet pareceu gostar da responsabilidade colocada sobre ele em um ambiente de tamanha pressão. Sua transição do nível de clube no Liverpool para o cenário internacional pareceu natural, reforçando por que ele é considerado um dos talentos defensivos mais promissores da Europa. Apesar da pressão de uma estreia, sua qualidade técnica com a bola seguiu evidente, oferecendo uma base sólida para a França construir seus ataques desde trás durante a apertada vitória por 1 a 0.