AFP
Traduzido por
Estrela do Liverpool, Jeremy Jacquet é cortado para duelo da França com a Bélgica, enquanto defensor do Manchester United recebe estreia na seleção principal
Contratempo por lesão para estrela do Liverpool
O zagueiro do Liverpool Jacquet foi cortado do time titular da França para o confronto de alta importância desta segunda-feira à noite contra a Bélgica, no Stade de France. O defensor francês sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda nas horas que antecederam o pontapé inicial, o que levou a comissão técnica da França a poupá-lo por uma medida puramente preventiva. Sem que nenhum risco seja assumido em relação à sua condição física, sua ausência tem como objetivo estritamente evitar qualquer agravamento antes de seu retorno aos compromissos pelo clube.
A notícia gerará preocupação imediata para a comissão técnica do Liverpool, que olha para uma desgastante sequência de jogos no cenário doméstico, especialmente diante da carga de minutos de Jacquet na Liga das Nações nesta temporada. Depois de permanecer no banco sem ser utilizado na vitória por 1 a 0 sobre a Turkiye, o defensor jogou os 90 minutos completos tanto no triunfo por 1 a 0 contra a Bélgica quanto no empate por 1 a 1 com a Itália.
- AFP
Leny Yoro entra em cena
Em uma reviravolta que deve despertar o interesse dos torcedores no noroeste da Inglaterra, o zagueiro do Manchester United Leny Yoro foi o escolhido para substituir Jacquet no coração da defesa da França. A promoção marcou um momento histórico para Yoro, que com isso fez sua estreia pela seleção principal de França.
Enquanto Yoro comemorava sua primeira aparição, o foco da cúpula do Liverpool segue sendo a gravidade da condição de Jacquet. O defensor francês já fez sete partidas em todas as competições pelo Liverpool nesta temporada, estabelecendo uma formidável parceria defensiva ao lado de Virgil van Dijk no time de Andoni Iraola após sua chegada de verão vinda do Rennes.
Testes cruciais aguardam em Merseyside
Após o fim dos compromissos internacionais, Jacquet deve retornar imediatamente a Merseyside para passar por uma nova avaliação da equipe médica do Liverpool. O momento é particularmente delicado para Iraola, cuja equipe atualmente se prepara para um enorme duelo da Premier League contra o rival na briga pelo título Manchester City, em Anfield, neste domingo.
Não poderia haver mais em jogo para o próximo confronto, já que o Manchester City atualmente lidera a tabela da Premier League com uma campanha perfeita de 15 pontos em cinco partidas. Em contraste, o Liverpool ocupa a sexta colocação com nove pontos, o que aumenta a pressão sobre a equipe de Iraola para conseguir um resultado em Anfield e diminuir a diferença para o líder.
- AFP
Drama da Liga das Nações continua
Do outro lado do campo, a Bélgica também buscou inspiração na Premier League, já que o meio-campista do Chelsea Romeo Lavia manteve seu lugar na formação titular. Lavia segue impressionando pela sua seleção após uma forte estreia como titular na semana passada, apesar de a Bélgica ter sofrido uma derrota apertada por 1 a 0 para a França.
A França de Zinedine Zidane entrou na noite na liderança do grupo, com uma vantagem mínima de um ponto sobre os belgas. A ausência de Jacquet e a entrada de Yoro acrescentaram um novo elemento narrativo a um confronto já marcado por rivalidade regional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.