O zagueiro do Liverpool Jacquet foi cortado do time titular da França para o confronto de alta importância desta segunda-feira à noite contra a Bélgica, no Stade de France. O defensor francês sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda nas horas que antecederam o pontapé inicial, o que levou a comissão técnica da França a poupá-lo por uma medida puramente preventiva. Sem que nenhum risco seja assumido em relação à sua condição física, sua ausência tem como objetivo estritamente evitar qualquer agravamento antes de seu retorno aos compromissos pelo clube.

A notícia gerará preocupação imediata para a comissão técnica do Liverpool, que olha para uma desgastante sequência de jogos no cenário doméstico, especialmente diante da carga de minutos de Jacquet na Liga das Nações nesta temporada. Depois de permanecer no banco sem ser utilizado na vitória por 1 a 0 sobre a Turkiye, o defensor jogou os 90 minutos completos tanto no triunfo por 1 a 0 contra a Bélgica quanto no empate por 1 a 1 com a Itália.