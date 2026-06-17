Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

Estrela do FC Bayern faz história na Copa do Mundo! Harry Kane impressiona Jürgen Klopp com um truque muito especial na cobrança de pênalti e bate o recorde

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
H. Kane
Bayern de Munique

Graças aos dois gols que marcou na vitória por 4 a 2 da Inglaterra sobre a Croácia na estreia, Harry Kane é agora o maior artilheiro de seu país em Copas do Mundo. No entanto, o que mais deu o que falar foi o gol de Kane que abriu o placar (1 a 0) — porque ele primeiro errou um pênalti. Só na repetição é que acertou. Contudo, há indícios de que Kane havia planejado exatamente isso.

Não foram poucos os espectadores no imponente Estádio de Dallas e diante das telas de TV em todo o mundo que provavelmente esfregaram os olhos, surpresos, quando Harry Kane, com o placar em 0 a 0, aos dez minutos, perdeu seu primeiro pênalti contra Dominik Livakovic e a Croácia.

Afinal, o astro do Bayern é considerado um dos cobradores de pênalti mais confiáveis que existem. No entanto, esse pênalti foi cobrado de forma relativamente fraca: devido à demora de Kane na corrida de impulso e à direção do seu olhar durante o chute mal posicionado, foi relativamente fácil para Livakovic antecipar a trajetória da bola e defendê-la.


  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    No entanto, enquanto os torcedores na Inglaterra provavelmente ficaram com o coração na boca, Kane reagiu com surpreendente calma ao errar o chute — e por um bom motivo: Livakovic estava bem próximo da linha no momento do chute de Kane; o VAR anulou o gol, e Kane pôde repetir o pênalti. Na segunda tentativa, ele mandou a bola direto no canto com uma precisão impecável. Kane chutou no mesmo canto de antes, só que sem hesitar na corrida de impulso e com muita força e precisão máxima.


    • Publicidade

  • Harry Kane só erra pênaltis (quase sempre) de propósito

    E agora vem a piada: e se Kane tivesse errado o pênalti de propósito na primeira tentativa? O que parece absurdo tem um antecedente na última temporada da Liga dos Campeões: na partida de volta das oitavas de final contra a Atalanta de Bergamo, ele cobrou um pênalti aos 25 minutos, hesitou — e errou.

    Mas como o goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, estava na linha de gol no momento do chute de Kane, ele teve o direito de cobrar novamente. E, assim como agora contra a Croácia e Livakovic, ele converteu o segundo chute com frieza. Após a vitória contra o Bergamo, Kane contou que a falha na primeira tentativa fazia parte do seu plano. “Antes do jogo, vi que ele gostava de ficar na linha de gol. Então eu sabia que ele avançaria se eu demorasse um pouco”, disse Kane na época na zona mista. “Foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda vez, foi uma questão de jogo psicológico – e eu estava preparado para isso.”

    E desta vez? No replay do pênalti, dá para ver como Livakovic deu um pequeno salto quando Kane demorou um pouco. Quando Livakovic voltou a pisar firme na grama, ele estava bem perto da linha. “Ele está em outro nível em termos de inteligência de jogo, ele calculou isso”, elogiou Jürgen Klopp na MagentaTV o artilheiro, que mais tarde também marcou um belo gol de cabeça, fazendo o 2 a 1, e assim se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo.

    Observe: Kane só erra do ponto de pênalti quando quer — ou quando, como em uma partida da Bundesliga em Wolfsburg, o ponto de pênalti foi adulterado antes da cobrança.

    Bem, quase: na Copa da Alemanha contra o Wehen Wiesbaden, ele perdeu o pênalti sem precisar de repetição. E também nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Kane chutou um pênalti para fora aos 84 minutos, quando o placar estava 1 a 2 contra a França. A Inglaterra foi eliminada. Mas 2022 já ficou para trás, e a falha permaneceu como uma das duas exceções que confirmaram a regra.

  • Harry Kane iguala Gary Lineker e agora é o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo

    Com seus dois gols na estreia, Kane acabou igualando o recorde de Gary Lineker como maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. Assim como o veterano, Kane agora soma dez gols em Copas do Mundo.

    Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, Kane foi o artilheiro com seis gols; em 2022, no Catar, marcou apenas dois gols — um deles na partida das quartas de final contra a França, que a Inglaterra perdeu também por causa de um pênalti que ele perdeu.

    Assim como a França na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal no dia anterior, a Inglaterra confirmou agora, diante de uma forte seleção croata, seu status de favorita na Copa do Mundo. A Inglaterra atuou de forma dominante e criou inúmeras chances, principalmente no segundo tempo, mas também teve um pouco de sorte, já que a Croácia também foi extremamente perigosa. No final, Jude Bellingham (47’) e Marcus Rashford (85’) marcaram para a Inglaterra no segundo tempo. Os gols da Croácia foram de Martin Baturina (36’) e Petar Musa (45’+5). O veterano Luka Modric tornou-se uma figura trágica ao cometer uma falta bastante desnecessária que resultou no pênalti.