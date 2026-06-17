Estrela do FC Bayern faz história na Copa do Mundo! Harry Kane impressiona Jürgen Klopp com um truque muito especial na cobrança de pênalti e bate o recorde

E agora vem a piada: e se Kane tivesse errado o pênalti de propósito na primeira tentativa? O que parece absurdo tem um antecedente na última temporada da Liga dos Campeões: na partida de volta das oitavas de final contra a Atalanta de Bergamo, ele cobrou um pênalti aos 25 minutos, hesitou — e errou.

Mas como o goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, estava na linha de gol no momento do chute de Kane, ele teve o direito de cobrar novamente. E, assim como agora contra a Croácia e Livakovic, ele converteu o segundo chute com frieza. Após a vitória contra o Bergamo, Kane contou que a falha na primeira tentativa fazia parte do seu plano. “Antes do jogo, vi que ele gostava de ficar na linha de gol. Então eu sabia que ele avançaria se eu demorasse um pouco”, disse Kane na época na zona mista. “Foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda vez, foi uma questão de jogo psicológico – e eu estava preparado para isso.”

E desta vez? No replay do pênalti, dá para ver como Livakovic deu um pequeno salto quando Kane demorou um pouco. Quando Livakovic voltou a pisar firme na grama, ele estava bem perto da linha. “Ele está em outro nível em termos de inteligência de jogo, ele calculou isso”, elogiou Jürgen Klopp na MagentaTV o artilheiro, que mais tarde também marcou um belo gol de cabeça, fazendo o 2 a 1, e assim se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo.

Observe: Kane só erra do ponto de pênalti quando quer — ou quando, como em uma partida da Bundesliga em Wolfsburg, o ponto de pênalti foi adulterado antes da cobrança.

Bem, quase: na Copa da Alemanha contra o Wehen Wiesbaden, ele perdeu o pênalti sem precisar de repetição. E também nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Kane chutou um pênalti para fora aos 84 minutos, quando o placar estava 1 a 2 contra a França. A Inglaterra foi eliminada. Mas 2022 já ficou para trás, e a falha permaneceu como uma das duas exceções que confirmaram a regra.