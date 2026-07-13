De acordo com o jornal espanhol *Sport*, o FC Bayern de Munique teria entrado em contato com o entorno do jogador da seleção francesa. O objetivo seria se informar sobre a situação dele e sua possível disposição para uma transferência do FC Barcelona para o clube da região do rio Isar.
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Estrela do FC Barcelona na mira: o FC Bayern entra em contato com o entorno do jogador
Anteriormente, o jornal *Bild* já havia noticiado que o time de Munique demonstrava um interesse inicial pelo jogador de 27 anos, que é titular tanto no Barça, sob o comando de Hansi Flick, quanto na seleção francesa de Didier Deschamps na Copa do Mundo. De acordo com a reportagem, porém, o Bayern precisaria necessariamente vender alguns jogadores para poder contratar mais um craque, após as caras transferências de Ismail Sabari e Nathaniel Brown (que, juntos, somaram cerca de 100 milhões de euros).
Na lista de jogadores a serem vendidos pelo Bayern estão, por exemplo, Sacha Boey, Bryan Zaragoza e João Palhinha.
- IMAGO / APL
Jules Koundé renova contrato com o Barça até 2030
De acordo com a revista Sport, porém, a prioridade de Koundé seria o FC Barcelona, onde, no verão passado, renovou seu contrato — válido até 2027 — por mais três anos, estendendo-o até 2030. Sua posição preferida é a de lateral-direito, mas ele também pode atuar como zagueiro central.
Koundé foi formado no Girondins de Bordeaux antes de se transferir para o FC Sevilla em 2019 por 35 milhões de euros. Com os andaluzes, conquistou a Liga Europa em 2020. Em 2022, o jogador nascido em Paris se transferiu para o Barcelona por 50 milhões, onde já conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e uma Copa da Espanha.
Na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, ele foi titular em todas as seis partidas da seleção francesa. Na terça-feira, a França enfrenta a Espanha, atual campeã europeia, na semifinal.
Jules Koundé: Sua trajetória e principais estatísticas
Equipe
Jogos
Gols
Assistências
FC Barcelona
188
10
22
FC Sevilla
133
9
3
Girondins de Bordeaux
70
4
1
França
54
-
-
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