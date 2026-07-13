Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
kounde yamal barcelonagetty

Traduzido por

Estrela do FC Barcelona na mira: o FC Bayern entra em contato com o entorno do jogador

Bundesliga
Bayern de Munique
Mercado da bola
J. Kounde
Barcelona
La Liga

O time de Munique estaria interessado na contratação de Jules Koundé. Os rumores ganharam novo fôlego.

De acordo com o jornal espanhol *Sport*, o FC Bayern de Munique teria entrado em contato com o entorno do jogador da seleção francesa. O objetivo seria se informar sobre a situação dele e sua possível disposição para uma transferência do FC Barcelona para o clube da região do rio Isar.

  • Anteriormente, o jornal *Bild* já havia noticiado que o time de Munique demonstrava um interesse inicial pelo jogador de 27 anos, que é titular tanto no Barça, sob o comando de Hansi Flick, quanto na seleção francesa de Didier Deschamps na Copa do Mundo. De acordo com a reportagem, porém, o Bayern precisaria necessariamente vender alguns jogadores para poder contratar mais um craque, após as caras transferências de Ismail Sabari e Nathaniel Brown (que, juntos, somaram cerca de 100 milhões de euros).

    Na lista de jogadores a serem vendidos pelo Bayern estão, por exemplo, Sacha Boey, Bryan Zaragoza e João Palhinha.

    • Publicidade
  • Kounde & DembeleIMAGO / APL

    Jules Koundé renova contrato com o Barça até 2030

    De acordo com a revista Sport, porém, a prioridade de Koundé seria o FC Barcelona, onde, no verão passado, renovou seu contrato — válido até 2027 — por mais três anos, estendendo-o até 2030. Sua posição preferida é a de lateral-direito, mas ele também pode atuar como zagueiro central.

    Koundé foi formado no Girondins de Bordeaux antes de se transferir para o FC Sevilla em 2019 por 35 milhões de euros. Com os andaluzes, conquistou a Liga Europa em 2020. Em 2022, o jogador nascido em Paris se transferiu para o Barcelona por 50 milhões, onde já conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e uma Copa da Espanha.

    Na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, ele foi titular em todas as seis partidas da seleção francesa. Na terça-feira, a França enfrenta a Espanha, atual campeã europeia, na semifinal.

  • Jules Koundé: Sua trajetória e principais estatísticas

    Equipe

    Jogos

    Gols

    Assistências

    FC Barcelona

    188

    10

    22

    FC Sevilla

    133

    9

    3

    Girondins de Bordeaux

    70

    4

    1

    França

    54

    -

    -


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos de clubes
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB