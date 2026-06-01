Estrela do Bayer Leverkusen “acabará por” regressar à La Liga, revela ex-jogador da base do Barcelona

Grimaldo foi fortemente associado a um retorno à Espanha no verão passado, com rumores ligando-o a vários dos maiores clubes da La Liga. Embora as especulações sobre possíveis transferências tenham circulado durante toda a janela de transferências, o jogador da seleção espanhola acabou permanecendo na Alemanha, onde continuou sendo uma peça fundamental do elenco do Leverkusen.

Ao falar anteriormente sobre o interesse que recebeu, Grimaldo revelou que possíveis transferências para o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid nunca passaram da fase de negociações iniciais. “Sempre houve a possibilidade de ir com Xabi Alonso, mas no fim das contas isso não aconteceu”, disse ele sobre o Real Madrid, observando que o clube acabou contratando Álvaro Carreras.

Ele também confirmou as conversas com o Barcelona, acrescentando que “se não deram certo no final, é porque não era para ser”.

Em relação ao Atlético de Madrid, Grimaldo explicou que houve conversas, mas “praticamente nada aconteceu”, ressaltando que os contatos no mercado de transferências nem sempre se transformam em acordos concretos.