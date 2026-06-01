Getty Images Sport
Traduzido por
Estrela do Bayer Leverkusen “acabará por” regressar à La Liga, revela ex-jogador da base do Barcelona
Grimaldo revela suas ambições na Espanha
Apesar de ser uma peça fundamental do Bayer Leverkusen, Grimaldo nunca escondeu seu carinho pelo futebol espanhol. Durante uma coletiva de imprensa com a seleção espanhola, o jogador de 30 anos falou abertamente sobre sua trajetória profissional a longo prazo e seu desejo de finalmente se testar em uma das ligas mais prestigiadas da Europa.
“Depois de tantos anos no futebol profissional, estou acostumado com o fato de que sempre há rumores ao longo da minha carreira”, disse Grimaldo. “Sempre disse isso: quero voltar à La Liga. Esse é um dos meus objetivos. Estou muito feliz em Leverkusen, mas sempre disse que quero voltar à La Liga – e, eventualmente, vou fazer isso.”
- Getty Images Sport
Rumores sobre o Barcelona e a situação do Leverkusen
As declarações de Grimaldo inevitavelmente alimentarão especulações sobre um possível retorno ao Barcelona, onde ele passou vários anos na famosa academia La Masia. Embora tenha se consolidado como um dos melhores laterais ofensivos do mundo, o fascínio do Camp Nou continua sendo um tema recorrente na mídia.
O zagueiro está atualmente sob contrato com os campeões alemães até 2027, o que o torna um ativo valioso para o clube. No entanto, suas repetidas menções a um retorno à Espanha sugerem que o Leverkusen pode enfrentar uma batalha para manter seu vice-capitão.
Um sonho ainda por realizar
Surpreendentemente, apesar de seu imenso sucesso com o Benfica e o Leverkusen, Grimaldo nunca chegou a jogar na primeira divisão espanhola. Ele deixou a equipe B do Barcelona para ir para Portugal em 2016 e está determinado a garantir que, mais cedo ou mais tarde, consiga cumprir esse objetivo antes que sua carreira chegue ao fim.
Em uma entrevista recente ao AS, ele reiterou essa postura, dizendo: “Esse continua sendo meu objetivo, e se não der certo agora, continuará sendo meu objetivo no ano que vem, e se não, então no ano seguinte. Quero jogar por um grande clube na Espanha. E acredito que a liga se adapta perfeitamente ao meu estilo.”
- Getty Images Sport
Transferências fracassadas da La Liga
Grimaldo foi fortemente associado a um retorno à Espanha no verão passado, com rumores ligando-o a vários dos maiores clubes da La Liga. Embora as especulações sobre possíveis transferências tenham circulado durante toda a janela de transferências, o jogador da seleção espanhola acabou permanecendo na Alemanha, onde continuou sendo uma peça fundamental do elenco do Leverkusen.
Ao falar anteriormente sobre o interesse que recebeu, Grimaldo revelou que possíveis transferências para o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid nunca passaram da fase de negociações iniciais. “Sempre houve a possibilidade de ir com Xabi Alonso, mas no fim das contas isso não aconteceu”, disse ele sobre o Real Madrid, observando que o clube acabou contratando Álvaro Carreras.
Ele também confirmou as conversas com o Barcelona, acrescentando que “se não deram certo no final, é porque não era para ser”.
Em relação ao Atlético de Madrid, Grimaldo explicou que houve conversas, mas “praticamente nada aconteceu”, ressaltando que os contatos no mercado de transferências nem sempre se transformam em acordos concretos.