Estrela do Atlético de Madrid elogia a “qualidade” de Lamine Yamal em mensagem elegante após a vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões

O lateral-esquerdo do Real Madrid, Ruggeri, foi o encarregado da difícil tarefa de marcar Yamal durante a intensa partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira. Embora o Atlético de Madrid tenha acabado por avançar, o zagueiro italiano não hesitou em reconhecer o imenso desafio que o jogador da seleção espanhola representou no Metropolitano.

Em entrevista à Sky Italia após a partida, Ruggeri não poupou elogios ao jovem ponta, afirmando: “Parabéns a ele, pelo jogador que é, pela qualidade que possui. Todos nós sabemos da qualidade que ele tem, do jogador que é. Todos nós fizemos um bom trabalho, não fui só eu, para contê-lo. Isso nos permitiu avançar e marcar. Desejo a ele tudo de bom em sua carreira.”



