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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Estrela do Atlético de Madrid elogia a “qualidade” de Lamine Yamal em mensagem elegante após a vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões

M. Ruggeri
L. Yamal
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões

Lamine Yamal pode ter visto seus sonhos na Liga dos Campeões frustrados por mais uma temporada, mas o jovem jogador do Barcelona continua a impressionar os adversários com seu talento excepcional. Apesar do Atlético de Madrid ter garantido sua classificação para as semifinais, os elogios ao jogador de 18 anos não param de surgir do time adversário, com Matteo Ruggeri destacando sua qualidade.

  • Ruggeri presta homenagem à jovem promessa do Barcelona

    O lateral-esquerdo do Real Madrid, Ruggeri, foi o encarregado da difícil tarefa de marcar Yamal durante a intensa partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira. Embora o Atlético de Madrid tenha acabado por avançar, o zagueiro italiano não hesitou em reconhecer o imenso desafio que o jogador da seleção espanhola representou no Metropolitano.

    Em entrevista à Sky Italia após a partida, Ruggeri não poupou elogios ao jovem ponta, afirmando: “Parabéns a ele, pelo jogador que é, pela qualidade que possui. Todos nós sabemos da qualidade que ele tem, do jogador que é. Todos nós fizemos um bom trabalho, não fui só eu, para contê-lo. Isso nos permitiu avançar e marcar. Desejo a ele tudo de bom em sua carreira.”


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Yamal continua a quebrar recordes na Liga dos Campeões

    Mesmo com a derrota, Yamal conseguiu gravar ainda mais seu nome nos livros de história ao marcar o primeiro gol na vitória do Barcelona por 2 a 1 naquela noite. Esse gol representou seu 11º gol na Liga dos Campeões, uma marca notável que estabelece um novo recorde para a competição; nenhum jogador jamais havia marcado tantos gols antes de completar 19 anos.

    Apesar de seu brilhantismo individual, o gol de Yamal não foi suficiente para reverter o déficit da primeira partida. O Barcelona foi forçado a enfrentar um Atlético que demonstrou sua resiliência característica sob pressão, acabando por sucumbir por 3 a 2 no placar agregado, enquanto os jogadores de Diego Simeone garantiram sua primeira vaga nas semifinais desde 2017.

  • Marcas de batalha e disciplina tática

    A intensidade do confronto entre os dois times espanhóis foi perfeitamente resumida por Ruggeri, que terminou a partida precisando levar seis pontos em um corte no rosto após uma colisão com Gavi. O zagueiro destacou que o Atlético teve que dar tudo de si para superar o Barcelona, time que ele ainda considera parte da elite europeia.

    “O Barcelona é um time que joga muito bem, mas defendemos bem e conseguimos avançar”, explicou Ruggeri ao refletir sobre a batalha tática. “Demos tudo em campo, lutamos até o último minuto. Estamos felizes. Precisamos nos orgulhar muito por termos feito o que fizemos contra um time muito forte.”

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Metas para as semifinais e esperanças de conquistar títulos

    Com o Barcelona fora da competição, o Real Madrid volta sua atenção para uma possível final europeia, enquanto aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting CP. Isso marca um retorno significativo à fase decisiva da competição para um clube que, como é sabido, chegou a duas finais sob o comando de Simeone.

    Não há tempo para os Rojiblancos descansarem, no entanto, já que buscam fazer a transição do sucesso europeu para a glória nacional. O Atlético enfrenta a Real Sociedad na final da Copa del Rey neste sábado.

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