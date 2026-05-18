Konsa revelou o apelido elogioso que o príncipe William lhe deu. O futuro rei, torcedor de longa data do Villa, tem sido uma presença constante no meio do elenco, e parece ser um grande admirador do estilo de jogo sereno do zagueiro central.

Em entrevista ao The Telegraph sobre suas interações com o membro da realeza, Konsa admitiu que, embora não tenha certeza absoluta da profundidade dos conhecimentos táticos do príncipe, ficou encantado com o selo de aprovação real. “Desde que cheguei, ele tem demonstrado um apoio incrível, entrando no vestiário e nos tratando com o maior respeito”, disse Konsa. “Não sei muito sobre seus conhecimentos de futebol, mas ele me chamou de ‘Rolls-Royce’ uma vez. Vou aceitar isso. Ficou na minha cabeça, e é legal.”