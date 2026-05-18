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Estrela do Aston Villa revela o apelido do Príncipe William e fala abertamente sobre a experiência intimidante de conhecer a realeza
O "Rolls-Royce" da defesa do Villa
Konsa revelou o apelido elogioso que o príncipe William lhe deu. O futuro rei, torcedor de longa data do Villa, tem sido uma presença constante no meio do elenco, e parece ser um grande admirador do estilo de jogo sereno do zagueiro central.
Em entrevista ao The Telegraph sobre suas interações com o membro da realeza, Konsa admitiu que, embora não tenha certeza absoluta da profundidade dos conhecimentos táticos do príncipe, ficou encantado com o selo de aprovação real. “Desde que cheguei, ele tem demonstrado um apoio incrível, entrando no vestiário e nos tratando com o maior respeito”, disse Konsa. “Não sei muito sobre seus conhecimentos de futebol, mas ele me chamou de ‘Rolls-Royce’ uma vez. Vou aceitar isso. Ficou na minha cabeça, e é legal.”
- AFP
Superando o nervosismo real
Embora os jogadores do Villa estejam acostumados ao ambiente de alta pressão da Premier League, encontrar o herdeiro do trono britânico traz um tipo diferente de intensidade. Konsa confessou que a gravidade da situação muitas vezes só atinge os jogadores depois que eles saem do estádio e voltam à sua vida normal.
“É estranho porque, no dia do jogo, quando ele entra, você se concentra na partida e está no momento, e não percebe o quão importante é ele entrar para cumprimentar a todos e apertar a mão de cada um”, explicou o zagueiro. “Às vezes você se deixa levar pelo momento, e quando chega em casa pensa: ‘caramba, acabei de apertar a mão dele, e ele sabe meu nome e tudo mais’. Ter o apoio dele é incrível, não só para o clube, mas também para os jogadores.”
Um guarda-roupa internacional encontra a realeza britânica
Dada a composição internacional do elenco de Unai Emery, nem todos os jogadores estavam cientes, inicialmente, da importância do visitante real. O príncipe William foi visto comemorando com entusiasmo no Villa Park durante a vitória na semifinal contra o Nottingham Forest, mas algumas das estrelas estrangeiras do clube precisaram de uma rápida aula de história para saber exatamente quem estava visitando o vestiário.
Konsa observou que as visitas do príncipe se tornaram uma experiência educativa para alguns de seus companheiros de equipe. “Alguns dos jogadores não sabiam quem ele era antes, já que são de diferentes países, então, para eles aprenderem sobre ele e saberem quem ele é, isso é muito importante”, acrescentou. Espera-se agora que o Príncipe de Gales viaje para a Turquia para ver se o Villa consegue conquistar seu primeiro título importante desde 1996.
- AFP
Acabando com um jejum de títulos de trinta anos
O que está em jogo não poderia ser mais importante para o Villa, que busca repetir o feito da lendária equipe de 1982. Curiosamente, o príncipe William nasceu poucas semanas após a famosa vitória do clube sobre o Bayern de Munique na final da Copa da Europa, em Roterdã, e tinha apenas 13 anos da última vez que o time conquistou um troféu – a Taça da Liga de 1996.