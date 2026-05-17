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Estrela do Arsenal pode “desencadear transferência” caso os Gunners conquistem o título da Premier League - jogador com 22 convocações para a seleção nacional enfrenta preocupações quanto ao “tempo de jogo”
Saída em grande estilo após a conquista do título?
Silvestre acredita que haverá algumas mudanças no elenco do Arsenal caso os Gunners conquistem o título da Premier League. Os Gunners se tornarão campeões da Premier League pela primeira vez desde 2004 se vencerem seus dois últimos jogos contra o Burnley e o Crystal Palace, times já rebaixados.
Mikel Arteta poderia até se tornar o primeiro técnico do Arsenal desde Arsène Wenger a conquistar o título da liga caso isso não aconteça, já que o segundo colocado, o Manchester City, provavelmente precisará vencer o Bournemouth, que está em boa fase, e o Aston Villa, finalista da Liga Europa, já que atualmente está dois pontos atrás do Arsenal.
Independentemente de o Arsenal conquistar a Premier League — e a subsequente final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain —, a diretoria dos Gunners buscará reforçar o elenco de Arteta neste verão.
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Tempo de jogo de Martinelli foi reduzido
Vários jogadores que não têm espaço no time também podem ser transferidos, e o ex-zagueiro do Arsenal Silvestre acredita que este poderia ser o “momento certo” para Gabriel Martinelli sair. Martinelli é o jogador mais antigo do Arsenal, tendo disputado quase 300 partidas pelos Gunners desde que estreou no time principal em 2019.
O jogador da seleção brasileira disputou mais de 100 partidas apenas nas duas últimas temporadas, mas a maioria delas nesta temporada foi como reserva, com Martinelli sendo titular em apenas dez jogos do campeonato. Essa falta de regularidade gerou especulações de que o jogador, com 22 convocações para a seleção, poderia buscar um novo desafio fora do norte de Londres.
A opinião de Silvestre sobre o brasileiro
"Gabriel Martinelli pode ser aquele que queira buscar uma transferência por causa do tempo de jogo", disse Silvestre aoBetpack. "Ele é jogador da seleção brasileira, quer jogar, e Leandro Trossard tem mais tempo de jogo do que ele. Então, ele pode estar de olho em outros clubes, já que também está lá há bastante tempo. Sair depois de conquistar o campeonato seria um bom momento para ele, talvez uma boa decisão, mas ele precisa encontrar o lugar certo, e aí você precisa de um substituto. Fora isso, não vejo nenhuma posição óbvia em que haja necessidade de ir atrás de um reforço."
- AFP
Possível substituto em vista
O Arsenal teria manifestado interesse em Bradley Barcola, do PSG, na tentativa de reforçar suas opções de ataque neste verão. Silvestre observou que Barcola poderia ser o candidato ideal para assumir o lugar caso Martinelli decida encerrar sua passagem pelo Emirates.
Silvestre acrescentou: “Se Martinelli fosse sair, Bradley Barcola poderia definitivamente ser um dos que disputariam a vaga com Trossard. Ainda assim, algumas facetas de seu jogo precisam melhorar. É por isso que ele não é titular na Liga dos Campeões, mas tem muita qualidade. Se melhorar o seu finalização, ele se tornaria um jogador completo, pois em termos de 1 contra 1, de criar espaço para si mesmo e de dar assistências e passes decisivos, ele é muito impressionante e muito difícil de marcar.”