Silvestre acredita que haverá algumas mudanças no elenco do Arsenal caso os Gunners conquistem o título da Premier League. Os Gunners se tornarão campeões da Premier League pela primeira vez desde 2004 se vencerem seus dois últimos jogos contra o Burnley e o Crystal Palace, times já rebaixados.

Mikel Arteta poderia até se tornar o primeiro técnico do Arsenal desde Arsène Wenger a conquistar o título da liga caso isso não aconteça, já que o segundo colocado, o Manchester City, provavelmente precisará vencer o Bournemouth, que está em boa fase, e o Aston Villa, finalista da Liga Europa, já que atualmente está dois pontos atrás do Arsenal.

Independentemente de o Arsenal conquistar a Premier League — e a subsequente final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain —, a diretoria dos Gunners buscará reforçar o elenco de Arteta neste verão.



