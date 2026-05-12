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Estrela do Arsenal anuncia aposentadoria surpresa do futebol internacional
Meio-campista da Dinamarca encerra carreira na seleção
Norgaard anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela Dinamarca. O jogador de 32 anos confirmou a decisão depois que a seleção nacional não conseguiu se classificar para a próxima Copa do Mundo. Norgaard disputou 41 partidas pela Dinamarca durante sua carreira internacional.
Ele admitiu que a decepção por ficar de fora do torneio teve um papel importante no momento em que tomou essa decisão, já que esperava representar seu país no cenário mundial uma última vez. Sua última partida pela Dinamarca aconteceu em março, durante a derrota para a República Tcheca em Praga. Após essa partida, o ex-capitão do Brentford disse que precisava de tempo para avaliar seu futuro antes de finalmente decidir se afastar e permitir que uma nova geração surgisse sob o comando do técnico Brian Riemer.
Norgaard explica a decisão tomada por motivos emocionais
Norgaard dirigiu-se aos torcedores por meio de uma publicação em sua conta oficial no Instagram, onde admitiu que a decisão foi emocionalmente complexa.
Ele escreveu: “Decidi me aposentar da seleção nacional. Por um lado, foi uma decisão difícil, porque não há praticamente nada que eu ame mais do que encontrar meus companheiros de equipe e a comissão técnica em Marienlyst. E não há praticamente nada que eu ame mais do que jogar vestindo o vermelho e branco em um Parken lotado e fervilhando de expectativa.”
“Ao mesmo tempo, senti muita confiança por parte de Brian Riemer, e um momento de destaque pessoal para mim foi a vitória sobre Portugal em 2025, exatamente em uma daquelas noites mágicas no Parken — lá assumi o papel de liderança no meio-campo, posição na qual adoro jogar.”
Prioridades familiares e a próxima geração da Dinamarca
Apesar de sua forte ligação com o ambiente da seleção nacional, Norgaard afirmou que, no fim das contas, foram considerações práticas que determinaram sua decisão. Ele acrescentou: “Por outro lado, foi uma decisão fácil, pois gostaria de passar mais tempo com minha família; e, com a perda da classificação para a Copa do Mundo, também parece natural agora abrir espaço para os jovens talentosos e rebeldes, dos quais, felizmente, a Dinamarca ainda é rica.”
“Agora está tudo acabado. Estou ansioso para torcer como fã, mas não mais como parte da equipe. Obrigado aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores por ajudarem a realizar o sonho de um menino.”
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Total dedicação às ambições do Arsenal
Com o fim de sua carreira internacional, Norgaard passará a se dedicar inteiramente ao futebol de clubes no Arsenal. O meio-campista integra o elenco de Mikel Arteta, que busca conquistar títulos importantes nesta temporada. Embora tenha tido poucos minutos em campo na Premier League, ele continua sendo uma opção confiável nas escalações do Arsenal na Liga dos Campeões, enquanto o clube se prepara para uma importante final europeia contra o Paris Saint-Germain.