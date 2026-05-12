Estrela do Arsenal anuncia aposentadoria surpresa do futebol internacional

Norgaard anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela Dinamarca. O jogador de 32 anos confirmou a decisão depois que a seleção nacional não conseguiu se classificar para a próxima Copa do Mundo. Norgaard disputou 41 partidas pela Dinamarca durante sua carreira internacional.

Ele admitiu que a decepção por ficar de fora do torneio teve um papel importante no momento em que tomou essa decisão, já que esperava representar seu país no cenário mundial uma última vez. Sua última partida pela Dinamarca aconteceu em março, durante a derrota para a República Tcheca em Praga. Após essa partida, o ex-capitão do Brentford disse que precisava de tempo para avaliar seu futuro antes de finalmente decidir se afastar e permitir que uma nova geração surgisse sob o comando do técnico Brian Riemer.