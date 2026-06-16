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Estrela da Inglaterra deve ficar de fora da Copa do Mundo de 2026 na véspera da estreia contra a Croácia, em um grande revés para Thomas Tuchel devido a uma lesão
Lesão grave abala o time
De acordo com o The Athletic, o zagueiro de 23 anos ficará de fora do torneio após sofrer uma lesão na panturrilha. Esse novo problema médico coroa uma temporada 2025-26 incrivelmente frustrante para o craque do Newcastle, que ficou limitado a apenas 17 partidas na Premier League. Sua temporada no campeonato nacional foi prejudicada por duas lesões distintas no joelho, uma ruptura no tendão da coxa em janeiro que o deixou fora de 15 partidas e uma lesão na coxa em abril.
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Protocolo da equipe de emergência ativado
O site The Athletic acrescenta que a Inglaterra convocará imediatamente Trevor Chalobah, do Chelsea, para substituir Livramento, já que os regulamentos da FIFA determinam que a FA tem até exatamente 24 horas antes do início da partida de quarta-feira para registrar formalmente um jogador de linha alternativo. Livramento, que era muito valorizado por sua rara capacidade de atuar nas duas laterais, voltará para Tyneside para iniciar sua recuperação.
A resistência da defesa foi posta à prova
A ausência repentina do zagueiro impõe um pesado fardo tático aos laterais restantes: Reece James, Djed Spence e Nico O’Reilly. Com Spence atualmente usando uma máscara facial protetora e James lidando com seu histórico bem conhecido de problemas físicos de longa data, a profundidade da defesa da Inglaterra parece incrivelmente frágil. A decisão de Tuchel de confiar no jovem versátil, apesar de seu histórico recente de lesões, saiu pela culatra, deixando a equipe sem opções naturais de substituição diante de um verão exigente.
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A agenda exaustiva da fase de grupos se aproxima
A comissão técnica precisa integrar rapidamente Chalobah antes de iniciar a campanha no torneio contra a Croácia, uma seleção dotada de grande habilidade técnica, em Dallas. Os Três Leões enfrentam um calendário apertado, com os próximos jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá se sucedendo em ritmo acelerado. Construir uma base defensiva sólida sem a versatilidade tática de Livramento será absolutamente crucial para evitar um tropeço precoce e garantir a classificação para as oitavas de final.