Estrela da Inglaterra deve ficar de fora da Copa do Mundo de 2026 na véspera da estreia contra a Croácia, em um grande revés para Thomas Tuchel devido a uma lesão

De acordo com o The Athletic, o zagueiro de 23 anos ficará de fora do torneio após sofrer uma lesão na panturrilha. Esse novo problema médico coroa uma temporada 2025-26 incrivelmente frustrante para o craque do Newcastle, que ficou limitado a apenas 17 partidas na Premier League. Sua temporada no campeonato nacional foi prejudicada por duas lesões distintas no joelho, uma ruptura no tendão da coxa em janeiro que o deixou fora de 15 partidas e uma lesão na coxa em abril.