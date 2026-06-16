O clube da Série A está sob intensa pressão para concretizar uma venda antes de 30 de junho, a fim de cumprir as rigorosas obrigações do Fair Play Financeiro. Inicialmente, o clube havia estabelecido uma avaliação firme de € 50 milhões para seu meio-campista estrela, que tem se destacado sob o comando de Gian Piero Gasperini. No entanto, devido à necessidade urgente de equilibrar as contas antes do prazo final do mês, especialistas em transferências acreditam que uma proposta de compromisso em torno de € 45 milhões poderia ser bem-sucedida.