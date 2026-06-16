AFP
Traduzido por
Estrela da França na Copa do Mundo "chega a um acordo" com o Arsenal antes de uma possível transferência de 43 milhões de libras
Arsenal parte para a contratação de um meio-campista
O clube do norte de Londres fez avanços significativos em suas tentativas de contratar o promissor jogador da seleção francesa. O *Corriere della Sera* informou que Kone inicialmente preferia uma transferência lucrativa para o Paris Saint-Germain no meio do ano e, posteriormente, rejeitou o interesse do Atlético de Madrid. No entanto, como os campeões franceses não demonstraram intenção de formalizar seu interesse, o Arsenal aproveitou a oportunidade para negociar um acordo com a equipe do jogador sobre uma transferência para o Emirates.
- Getty Images Sport
A Roma enfrenta dificuldades financeiras
O clube da Série A está sob intensa pressão para concretizar uma venda antes de 30 de junho, a fim de cumprir as rigorosas obrigações do Fair Play Financeiro. Inicialmente, o clube havia estabelecido uma avaliação firme de € 50 milhões para seu meio-campista estrela, que tem se destacado sob o comando de Gian Piero Gasperini. No entanto, devido à necessidade urgente de equilibrar as contas antes do prazo final do mês, especialistas em transferências acreditam que uma proposta de compromisso em torno de € 45 milhões poderia ser bem-sucedida.
Arteta busca uma alternativa dinâmica
Segundo relatos, Mikel Arteta considera o poderoso jogador de 25 anos como a solução tática ideal para aliviar a carga defensiva que atualmente recai sobre o meio-campista inglês Declan Rice. A excepcional capacidade de Kone de fazer a bola circular para a frente em alta velocidade poderia injetar um impulso extra no meio-campo do Arsenal. Essa contratação representaria uma alternativa técnica bem distinta a Martin Zubimendi, cujo estilo de jogo mais lento tem sido cada vez mais considerado inadequado para o sistema fluido de Arteta.
- AFP
A apresentação da Copa do Mundo antecede a candidatura
Kone passará a se concentrar em suas obrigações com a seleção francesa, já que a França inicia sua campanha na Copa do Mundo com uma partida de estreia difícil contra o Senegal. Os representantes do jogador estão determinados a acelerar a transferência antes do prazo financeiro do clube italiano, no final do mês. O Arsenal precisa agora definir cuidadosamente o momento e os termos de sua oferta oficial para garantir que a contratação de destaque seja concluída sem complicações.