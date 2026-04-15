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Estrela da Bundesliga reage ao interesse do Arsenal e do Manchester City após avaliação “astronômica” do valor da transferência
Dois clubes da Premier League estão de olho em Brown
Diz-se que o Eintracht está exigindo uma quantia recorde por Brown, semelhante à que o Chelsea pagou por Marc Cucurella. O jogador da seleção alemã teve mais uma excelente temporada no Waldstadion, e há relatos de que o Arsenal e o City poderiam tentar levá-lo para a primeira divisão inglesa neste verão.
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Consciência dos interesses da elite
No entanto, o zagueiro se recusa a deixar que os rumores crescentes sobre uma transferência para Londres ou Manchester atrapalhem suas responsabilidades imediatas na Alemanha. Embora tenha reconhecido que as manchetes chegaram até ele, manteve uma postura profissional em relação às suas funções atuais no Deutsche Bank Park.
Em entrevista ao SportBILDsobre os rumores envolvendo os dois principais clubes da Premier League, Brown disse: “Sim, você fica sabendo de coisas assim, mas isso não me influencia. Estou concentrado nos objetivos que estão sob meu controle. Nada mais me interessa no momento.”
"Meu foco está totalmente no Eintracht"
Um possível negócio de 65 milhões de euros representa um enorme compromisso financeiro, colocando o jovem entre os zagueiros mais caros da história do futebol. Apesar da imensa pressão que tal valor trouxe, o lateral-esquerdo insistiu que suas prioridades continuavam sendo o campo, e não discutir recordes de transferência.
Ao abordar o valor divulgado e seus planos para o pós-temporada, Brown acrescentou: “É uma quantia realmente impressionante. Mas, falando francamente, não estou dando a mínima para números como esse, nem para a possibilidade de uma transferência neste verão.
Meu foco está inteiramente no Eintracht e em nosso objetivo de nos classificarmos para as competições europeias. E depois disso, eu adoraria fazer parte da seleção para a Copa do Mundo. Então, vou ver o que acontece no verão. É difícil fazer planos no futebol, e é por isso que não fico remoendo isso.”
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As esperanças da Copa do Mundo se aproximam
Brown tem sido um destaque brilhante ao longo da campanha irregular do Frankfurt, com o clube ocupando a sétima posição na Bundesliga após somar apenas 42 pontos em 29 partidas. Diz-se que seu desempenho individual e sua serenidade o mantêm na mira do Real Madrid, além do City e do Arsenal. Espera-se que um bom final de temporada no campeonato nacional e uma possível convocação para a próxima Copa do Mundo determinem seu destino final no verão.