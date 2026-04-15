Estrela da Bundesliga reage ao interesse do Arsenal e do Manchester City após avaliação “astronômica” do valor da transferência

Um possível negócio de 65 milhões de euros representa um enorme compromisso financeiro, colocando o jovem entre os zagueiros mais caros da história do futebol. Apesar da imensa pressão que tal valor trouxe, o lateral-esquerdo insistiu que suas prioridades continuavam sendo o campo, e não discutir recordes de transferência.

Ao abordar o valor divulgado e seus planos para o pós-temporada, Brown acrescentou: “É uma quantia realmente impressionante. Mas, falando francamente, não estou dando a mínima para números como esse, nem para a possibilidade de uma transferência neste verão.

Meu foco está inteiramente no Eintracht e em nosso objetivo de nos classificarmos para as competições europeias. E depois disso, eu adoraria fazer parte da seleção para a Copa do Mundo. Então, vou ver o que acontece no verão. É difícil fazer planos no futebol, e é por isso que não fico remoendo isso.”