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Silvano Vos Grafica

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Estreia positiva do Milan Futuro no campeonato: ex-Ajax Silvano Vos também deixou o dele

Milan

O Milan Futuro vence na estreia no campeonato da Série D: 4 a 3 sobre o Caldiero Terme e com gol também de Silvano Vos

Começou bem. O time B do Milan fez sua estreia na temporada no campeonato da Série D vencendo o Caldiero Terme.  Três pontos importantes que chegam poucos dias depois da bela vitória na primeira rodada da Premier League International Cup, em Goodison Park, contra o Everton. Moral em alta para a equipe do técnico Navarro, que pode sorrir com a evolução de um time que soube reagir depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem.

  • OS ARTILHEIROS

    Gols e espetáculo no Felice Chinetti, onde o goleiro Pittarella também assumiu um papel de protagonista ao defender um pênalti marcado para o Caldiero Terme. Ossola, que tinha ido muito bem na pré-temporada com Amorim, marcou na estreia, assim como Borsani, Vos e Plazzotta. Todos os artilheiros eram homens de mercado, com propostas da Série B, mas no fim permaneceram no Milan para tentar dar força ao projeto do sub-23.

    • Publicidade

  • A volta do Mister 5 Milhões

    No verão de 2024, Moncada apostou com convicção em Silvano Vos, investindo nada menos que 5 (2,5 milhões fixos e outros 2,5 em bônus) para tirá-lo do Ajax. O meio-campista holandês, entre lesões e problemas pessoais, viveu duas temporadas muito difíceis e muitas vezes longe do futebol. Foram sete meses passados em Amsterdã para se recuperar antes do retorno a Milão na última primavera, e agora esta nova oportunidade. Claramente, o meio-campista nascido em 2005 não tem absolutamente nada a ver com a Série D, mas este gol servirá para marcar um novo começo.

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