No verão de 2024, Moncada apostou com convicção em Silvano Vos, investindo nada menos que 5 (2,5 milhões fixos e outros 2,5 em bônus) para tirá-lo do Ajax. O meio-campista holandês, entre lesões e problemas pessoais, viveu duas temporadas muito difíceis e muitas vezes longe do futebol. Foram sete meses passados em Amsterdã para se recuperar antes do retorno a Milão na última primavera, e agora esta nova oportunidade. Claramente, o meio-campista nascido em 2005 não tem absolutamente nada a ver com a Série D, mas este gol servirá para marcar um novo começo.