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Estreia de Klopp dá errado! Holanda arranca empate no fim após gol polêmico de Nmecha e nega vitória ao novo técnico da Alemanha na Liga das Nações
Drama precoce com o VAR e baixas por lesão interrompem a estreia de Klopp
O amanhecer da era Klopp pela Alemanha chegou com toda a intensidade esperada de um confronto entre dois rivais tão históricos. Embora o espetáculo em campo tenha sido grande, a meia hora inicial foi marcada mais pela disciplina tática do que por chances claras de gol. Os anfitriões, liderados por Xavi Hernandez, acreditaram ter aberto o placar cedo, quando Virgil van Dijk mandou de cabeça para o fundo da rede após escanteio cobrado por Tijjani Reijnders. No entanto, a comemoração foi interrompida depois que uma revisão do VAR anulou o gol, determinando que o ex-atacante do RB Leipzig Brian Brobbey havia atrapalhado Marc-Andre ter Stegen na jogada.
Os planos táticos de Klopp foram atrapalhados antes mesmo de a primeira bola rolar, já que Jamal Musiala foi obrigado a deixar a escalação inicial após sentir um problema muscular durante o aquecimento. Os problemas de lesão da Alemanha se agravaram apenas 30 minutos depois de a partida começar, quando o atacante do Arsenal Kai Havertz precisou ser substituído. Havertz, que vinha em grande forma pelo Arsenal, sofreu uma lesão após uma entrada dura de Quinton Timber.
- Getty Images Sport
Nmecha marca em meio à frustração da Holanda
O impasse foi finalmente quebrado aos 32 minutos em um lance que deixou jogadores e torcedores da Holanda furiosos. Com Brobbey caído no gramado e lesionado, a Holanda esperava que a Alemanha colocasse a bola para fora. Em vez disso, Joshua Kimmich viu uma abertura e fez um passe diagonal preciso para o estreante Philipp Treu. A tentativa de passe para trás do lateral do SC Freiburg para Karim Adeyemi acabou sobrando para Felix Nmecha, que não desperdiçou e mandou para as redes o primeiro gol da era Klopp. O chute do meio-campista do Borussia Dortmund foi validado apesar dos intensos protestos do time da casa, que considerava que o jogo deveria ter sido paralisado por causa do atacante lesionado.
A Alemanha teve uma chance de ouro para ampliar a vantagem pouco depois do gol. Nathaniel Brown mostrou grande frieza para servir Adeyemi, mas o atacante do Barcelona, que recentemente se transferiu do Dortmund para o Camp Nou, de alguma forma não conseguiu acertar o alvo com o gol escancarado. A Holanda terminou o primeiro tempo em alta, com Cody Gakpo quase aproveitando uma rara falha de concentração de Ter Stegen, mas a estrela do Liverpool não conseguiu converter. A tensão seguiu alta enquanto as equipes iam para o vestiário, com os visitantes sustentando uma vantagem mínima e controversa.
A persistência holandesa valeu a pena no fim
O segundo tempo viu a Holanda dominar a posse de bola, enquanto a Alemanha teve dificuldades para sair jogando desde o seu terço defensivo sob pressão constante. As entradas de Joey Veerman e Mexx Meerdink deram nova energia ao ataque holandês. Meerdink, outro estreante, foi particularmente ativo, mas se mostrou desperdiçador diante do gol. Primeiro, ele não conseguiu acertar o alvo de perto após um excelente cruzamento de Denzel Dumfries e, depois, viu um chute de primeira ser defendido por um resistente Ter Stegen.
Klopp tentou retomar o controle recorrendo ao banco, dando a Yannick Engelhardt sua estreia e promovendo o retorno do experiente Serge Gnabry. No entanto, o ímpeto permaneceu firmemente com os donos da casa. Quando o relógio entrou nos acréscimos, a pressão finalmente surtiu efeito. Ruben van Bommel, filho da ex-lenda do Bayern de Munique Mark van Bommel, produziu um momento de magia com uma assistência espetacular para encontrar Gakpo, que completou para o gol e fez 1 a 1.
- AFP
Grécia assume a liderança inicial do Grupo A2 à medida que a segunda rodada se aproxima
A Alemanha e a Holanda estão no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, ao lado de Grécia e Sérvia. No outro jogo do grupo, a Grécia garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia para assumir cedo a liderança da classificação.
Olhando para a próxima rodada, em 27 de setembro, a Alemanha receberá a líder do grupo, a Grécia, enquanto a Holanda viajará para enfrentar a Sérvia no mesmo dia.
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