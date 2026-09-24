O amanhecer da era Klopp pela Alemanha chegou com toda a intensidade esperada de um confronto entre dois rivais tão históricos. Embora o espetáculo em campo tenha sido grande, a meia hora inicial foi marcada mais pela disciplina tática do que por chances claras de gol. Os anfitriões, liderados por Xavi Hernandez, acreditaram ter aberto o placar cedo, quando Virgil van Dijk mandou de cabeça para o fundo da rede após escanteio cobrado por Tijjani Reijnders. No entanto, a comemoração foi interrompida depois que uma revisão do VAR anulou o gol, determinando que o ex-atacante do RB Leipzig Brian Brobbey havia atrapalhado Marc-Andre ter Stegen na jogada.

Os planos táticos de Klopp foram atrapalhados antes mesmo de a primeira bola rolar, já que Jamal Musiala foi obrigado a deixar a escalação inicial após sentir um problema muscular durante o aquecimento. Os problemas de lesão da Alemanha se agravaram apenas 30 minutos depois de a partida começar, quando o atacante do Arsenal Kai Havertz precisou ser substituído. Havertz, que vinha em grande forma pelo Arsenal, sofreu uma lesão após uma entrada dura de Quinton Timber.