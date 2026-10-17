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Estreia adiada! Clarence Seedorf não poderá ficar no banco do Corinthians contra o Vitória por problemas com o visto de trabalho
Entrave burocrático impede estreia à beira do campo
O ex-meio-campista da Holanda não poderá ficar à beira do campo na partida de segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, após não obter a autorização de trabalho. Seu nome não constava do boletim diário de registros da Confederação Brasileira de Futebol antes do fim do prazo, na noite de sexta-feira. Segundo o Meu Timao, a direção do clube não concluiu a documentação administrativa necessária a tempo.
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Holandês herda elenco estrelado em má fase
Apresentado no último domingo com contrato até o fim de 2027 para substituir o demitido Fernando Diniz, Seedorf chegou ao Brasil na quarta-feira e já comandou três treinos do time principal. Em São Paulo, ele assume um elenco com nomes de destaque como Memphis Depay e Jesse Lingard, embora oito derrotas consecutivas tenham deixado o Timão pouco acima da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 32 pontos.
Ao falar sobre sua chegada ao tradicional clube brasileiro, que atravessa uma fase difícil, Seedorf disse: “Assumir este desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir uma equipe que lute por cada bola, a cada minuto, por cada vitória.”
Ídolo premiado volta a trabalhar como treinador
Este é o primeiro cargo do ícone holandês como treinador desde que deixou Camarões, em 2019. A nomeação ocorreu depois que ele formalmente renunciou ao cargo no conselho de supervisão da KNVB. As passagens anteriores de Seedorf como treinador por AC Milan, Shenzhen FC e Deportivo La Coruna tiveram resultados variados. Como jogador, porém, seu currículo segue inigualável: antes de se aposentar, em 2014, ele se tornou o único homem a conquistar a Champions League por três clubes diferentes, com quatro títulos obtidos em passagens marcantes por Ajax, Real Madrid e, duas vezes, Milan.
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Novo técnico terá pela frente confronto direto na luta contra o rebaixamento
Os dirigentes do Corinthians trabalham para obter a autorização necessária na próxima semana, para que o novo técnico possa ocupar oficialmente seu lugar no banco de reservas. A estreia de Seedorf à beira do campo está prevista para 24 de outubro, quando sua equipe viajará a São Januário para um confronto direto decisivo na luta contra o rebaixamento contra o Vasco da Gama. Depois desse confronto crucial fora de casa, a equipe voltará para receber o Mirassol seis dias depois.
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