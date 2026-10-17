Apresentado no último domingo com contrato até o fim de 2027 para substituir o demitido Fernando Diniz, Seedorf chegou ao Brasil na quarta-feira e já comandou três treinos do time principal. Em São Paulo, ele assume um elenco com nomes de destaque como Memphis Depay e Jesse Lingard, embora oito derrotas consecutivas tenham deixado o Timão pouco acima da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 32 pontos.

Ao falar sobre sua chegada ao tradicional clube brasileiro, que atravessa uma fase difícil, Seedorf disse: “Assumir este desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir uma equipe que lute por cada bola, a cada minuto, por cada vitória.”