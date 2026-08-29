O Liverpool precisou se superar para evitar uma surpreendente derrota em casa e acabou arrancando um empate por 2 a 2 contra o Forest. A equipe de Andoni Iraola teve dificuldade para encontrar seu ritmo em um primeiro tempo lento em Anfield e saiu atrás cedo no placar. Os visitantes abriram o placar com mérito aos 24 minutos, com Dan Ndoye.

O Forest se armou perfeitamente para se fechar em bloco baixo e atacar no contra-ataque, frustrando com frequência os mandantes. O Liverpool pensou ter empatado antes do intervalo, quando Florian Wirtz mandou para as redes. No entanto, uma revisão do VAR anulou o gol depois que Jeremie Frimpong foi flagrado em impedimento por pouco na jogada que originou o lance.