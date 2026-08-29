Getty Images Sport
Traduzido por
Estreante em Anfield, Victor Munoz acerta um foguete no fim, e o Liverpool fica no frustrante empate com o Nottingham Forest
Forest ameaça choque precoce em Anfield
O Liverpool precisou se superar para evitar uma surpreendente derrota em casa e acabou arrancando um empate por 2 a 2 contra o Forest. A equipe de Andoni Iraola teve dificuldade para encontrar seu ritmo em um primeiro tempo lento em Anfield e saiu atrás cedo no placar. Os visitantes abriram o placar com mérito aos 24 minutos, com Dan Ndoye.
O Forest se armou perfeitamente para se fechar em bloco baixo e atacar no contra-ataque, frustrando com frequência os mandantes. O Liverpool pensou ter empatado antes do intervalo, quando Florian Wirtz mandou para as redes. No entanto, uma revisão do VAR anulou o gol depois que Jeremie Frimpong foi flagrado em impedimento por pouco na jogada que originou o lance.
- Getty Images Sport
Drama em cobrança de pênalti devolve a liderança aos visitantes
Alexander Isak finalmente recolocou os mandantes na disputa aos 15 minutos do segundo tempo. Cody Gakpo passou por dois defensores e rolou a bola pela área, deixando o atacante sueco com uma simples finalização para o gol de perto.
No entanto, o Forest retomou a vantagem apenas dez minutos depois, de forma dramática. Neco Williams foi derrubado de maneira desajeitada por Alisson dentro da área, deixando o árbitro sem outra opção a não ser marcar o pênalti. Gibbs-White foi para a cobrança e bateu a penalidade no canto esquerdo, deslocando Alisson.
Muñoz acerta um golaço espetacular no fim
Com o tempo se esgotando e os torcedores da casa cada vez mais tensos, Munoz produziu um momento de brilho individual. Wirtz encontrou um espaço aos 82 minutos e deu um passe inteligente pelo corredor interno direito para seu companheiro de equipe.
Munoz deu um único toque para girar 180 graus antes de soltar uma finalização feroz, em ascensão, cruzada na direção do goleiro Matz Sels. A bola bateu na parte de baixo do travessão e entrou no canto superior esquerdo, garantindo que o Liverpool não saísse de mãos vazias.
- Getty Images Sport
Iraola é forçado a se contentar com um ponto
Apesar de uma pressão final em busca do gol da vitória, com 72 por cento de posse de bola nos minutos derradeiros, o Liverpool não conseguiu encontrar uma forma de passar pela sólida defesa do Forest. Os visitantes mantiveram bem a sua organização e pareceram completamente confortáveis ao absorver a pressão no fim.
O resultado deixa Iraola com muito em que pensar enquanto busca integrar seu elenco reformulado. Já o Forest voltará para Midlands muito satisfeito com o ponto conquistado com muito esforço. A equipe ficou agonizantemente perto de conseguir uma vitória histórica em Anfield e segue sendo uma ameaça como visitante.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.