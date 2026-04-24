"Estou um pouco surpreso": Christoph Freund desmente rumores sobre Manuel Neuer no FC Bayern

"É a primeira vez que ouço isso", respondeu Freund em uma coletiva de imprensa. "Muitas vezes, parece que a mídia sabe mais do que nós. As conversas ainda não aconteceram. Por isso estou um pouco surpreso e não sei de onde isso veio." Ao mesmo tempo, Freund destacou o "diálogo" contínuo com Neuer sobre o futuro deste.

Depois de duas lesões musculares no início do ano, Neuer voltou de forma impressionante. Tanto na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (2 a 1) quanto na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen na quarta-feira (2 a 0), ele brilhou com grandes defesas. No jogo de volta contra o Real (4 a 3), porém, ele cometeu dois erros graves.