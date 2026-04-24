Na manhã de sexta-feira, o jornal Münchner Abendzeitung noticiou que o FC Bayern e Neuer haviam chegado a um acordo para prorrogar o contrato do goleiro, que estava prestes a expirar, até 2027. Segundo a notícia, o goleiro titular de 40 anos deve dividir o tempo de jogo com o reserva Jonas Urbig na próxima temporada.
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"Estou um pouco surpreso": Christoph Freund desmente rumores sobre Manuel Neuer no FC Bayern
"É a primeira vez que ouço isso", respondeu Freund em uma coletiva de imprensa. "Muitas vezes, parece que a mídia sabe mais do que nós. As conversas ainda não aconteceram. Por isso estou um pouco surpreso e não sei de onde isso veio." Ao mesmo tempo, Freund destacou o "diálogo" contínuo com Neuer sobre o futuro deste.
Depois de duas lesões musculares no início do ano, Neuer voltou de forma impressionante. Tanto na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (2 a 1) quanto na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen na quarta-feira (2 a 0), ele brilhou com grandes defesas. No jogo de volta contra o Real (4 a 3), porém, ele cometeu dois erros graves.
Manuel Neuer: "No momento, as coisas estão indo bem"
Neuer pretendia inicialmente tomar uma decisão sobre o seu futuro por volta do seu 40º aniversário, no final de março, mas deixou esse prazo passar, em parte devido às suas lesões. Após a vitória contra o Leverkusen, ele disse: “Não vou anunciar nada neste momento. Mas, atualmente, as coisas parecem estar indo bem.”
Recentemente, a Sport Bild informou que o FC Bayern está se preparando concretamente para o caso de Neuer encerrar a carreira. Nesse caso, um goleiro reserva experiente seria contratado para substituir Urbig; o nome em negociação é Daniel Heuer Fernandes, do Hamburger SV.
Enquanto isso, o futuro do terceiro goleiro, Sven Ulreich, continua incerto. Os dois goleiros atualmente emprestados, Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) e Daniel Peretz (25, FC Southampton), devem ser vendidos.