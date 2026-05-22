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"Estou triste... não comemorem" - Patrice Evra explica aos torcedores do Manchester United por que não devem comemorar a saída de Pep Guardiola do Manchester City
Guardiola deixa o Manchester City após conquistar 20 títulos
O United passou grande parte dos dez anos do reinado do técnico catalão operando sob a enorme sombra projetada por Guardiola na metade azul da cidade. Os Red Devils ficaram assistindo de longe enquanto 20 troféus iam parar no Etihad — incluindo seis títulos da primeira divisão e uma conquista da Liga dos Campeões.
Nesse mesmo período, o United conquistou apenas cinco troféus como resultado de seus esforços — com o domínio nacional ainda por ser restaurado no chamado “Teatro dos Sonhos”. A maré, no entanto, pode estar mudando novamente.
Michael Carrick injetou nova vida em um gigante adormecido, com muitos apostando que os Red Devils voltarão a ser sérios candidatos ao título em 2026-27. Guardiola não estará por perto para oferecer resistência nesse aspecto.
O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique deixará o cargo exigente assim que a atual temporada chegar ao fim — após mais conquistas na Carabao Cup e na FA Cup —, com um período de descanso sendo cogitado, além de rumores de uma possível ligação com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo que conquistou o título da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Evra lamenta a saída de Guardiola do City
Os torcedores do United estão, compreensivelmente, encantados ao ver um adversário formidável ser eliminado, mas Evra afirma que não é hora de comemorar. O ex-zagueiro dos Red Devils — que saboreou seus próprios sucessos na Premier League e na Liga dos Campeões quando jogava em Manchester — disse ao GOAL em entrevista concedida em parceria com a Stake: “Estou triste. Estou triste porque ele é o técnico. Respeito muito o que ele representa. Não, vou me despedir dele.
“Por que eu deveria estar feliz? Porque a estrutura do clube é mais forte do que qualquer jogador e qualquer técnico. Então, pessoal, não comemorem. Primeiro, não comemorem tão cedo. Sinceramente, não vejo a queda do City.
“Estou triste porque estamos perdendo um grande técnico. Não sei se ele vai ficar na Premier League ou algo assim. Então, estou triste por perder Pep Guardiola para o futebol.”
Por que Guardiola está saindo? Declaração de despedida do técnico catalão
Ao revelar ao mundo que os rumores sobre sua saída, que vinham circulando há algum tempo, são verdadeiros, Guardiola declarou em um comunicado divulgado no site oficial do City: “Que tempo maravilhoso passamos juntos. Não me perguntem os motivos pelos quais estou partindo. Não há motivo, mas, no fundo, sei que é a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão o sentimento, as pessoas, as lembranças e o amor que tenho pelo meu Manchester City.
“Esta é uma cidade construída com trabalho. Com dedicação. Você vê isso na cor dos tijolos. Nas pessoas que chegavam cedo e ficavam até tarde. Nas fábricas. Nos Pankhursts. Nos sindicatos. Na música. Simplesmente na Revolução Industrial e em como ela mudou o mundo. E acho que passei a entender isso, e minhas equipes também. Trabalhamos. Sofremos. Lutamos. E fizemos as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito.
“Senhoras e senhores, obrigado por confiarem em mim. Obrigado por me incentivarem. Obrigado por me amarem. Foi tão f****** divertido. Amo todos vocês.”
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Carrick assume o cargo no Manchester United enquanto o City prepara a contratação do próximo técnico
A decisão de Guardiola de deixar o clube significa que serão feitas nomeações definitivas para o cargo de técnico em ambos os times de Manchester neste verão. A expectativa é que o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca — que já trabalhou ao lado de Guardiola no City —, receba a difícil tarefa de seguir os passos ilustres no Etihad.
Já em Old Trafford, o técnico interino Carrick viu sua campanha rumo à classificação para a Liga dos Campeões ser recompensada com um contrato em tempo integral — já que o ex-meio-campista dos Red Devils recebeu um orçamento robusto para transferências e planos ambiciosos para reconquistar o título da Premier League.