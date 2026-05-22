"Estou triste... não comemorem" - Patrice Evra explica aos torcedores do Manchester United por que não devem comemorar a saída de Pep Guardiola do Manchester City

O United passou grande parte dos dez anos do reinado do técnico catalão operando sob a enorme sombra projetada por Guardiola na metade azul da cidade. Os Red Devils ficaram assistindo de longe enquanto 20 troféus iam parar no Etihad — incluindo seis títulos da primeira divisão e uma conquista da Liga dos Campeões.

Nesse mesmo período, o United conquistou apenas cinco troféus como resultado de seus esforços — com o domínio nacional ainda por ser restaurado no chamado “Teatro dos Sonhos”. A maré, no entanto, pode estar mudando novamente.

Michael Carrick injetou nova vida em um gigante adormecido, com muitos apostando que os Red Devils voltarão a ser sérios candidatos ao título em 2026-27. Guardiola não estará por perto para oferecer resistência nesse aspecto.

O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique deixará o cargo exigente assim que a atual temporada chegar ao fim — após mais conquistas na Carabao Cup e na FA Cup —, com um período de descanso sendo cogitado, além de rumores de uma possível ligação com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo que conquistou o título da Liga Profissional da Arábia Saudita.